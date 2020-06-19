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Українського марафонця Борисенка знайдено мертвим на горі Фудзіяма

Українського марафонця Борисенка знайдено мертвим на горі Фудзіяма

Українського марафонця і тренера з гірськолижного спорту Олексія Борисенка було знайдено мертвим на горі Фудзіяма.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє sportarena.

Тіло Борисенка було виявлено ще 12 травня, однак впізнали його тільки 18 червня.

Спортсмен зник у кінці лютого - він перебував у Японії, де планував здійснити сходження на Фудзіяму. Востаннє Борисенка бачили в одному з готелів Токіо, після чого зв'язок з ним було втрачено.

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У березні речі Борисенка були знайдені на висоті 2400 метрів. За інформацією японських ЗМІ, спортсмен піднімався на гору сам, а потім з ним трапився нещасний випадок.

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Топ коментарі
+15
У самурая нет цели есть только путь!
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19.06.2020 09:07
+8
RIP
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19.06.2020 09:11
+8
Царствие Небесное!
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19.06.2020 09:17
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У самурая нет цели есть только путь!
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19.06.2020 09:07 Відповісти
RIP
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19.06.2020 09:11 Відповісти
Царствие Небесное!
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19.06.2020 09:17 Відповісти
Шкода спортсмена. Даремно нехтував безпекою і почав сходження один, без напарника. Кажуть, ця гора досить підступна в плані небезпечних маршрутів.
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19.06.2020 09:18 Відповісти
Співчуття (((
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19.06.2020 09:32 Відповісти
Заниматься горнолыжным спортом,где шансов сломать голову в разы больше,а погибнуть на высоте 2400 метров на относительно "гражданской" горе...
Жаль пацанм.
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Ничего не утверждаю, но на склоне горы Фудзияма есть лес самоубийств Аокигахара. Лес Аокигахара упоминается и в книге Цуруми Ватару "Полный курс самоубийств" (1993), где он назван прекрасным местом для того, чтобы умереть.
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19.06.2020 09:38 Відповісти
сакура рясно квітне коло мінки

хрущі над сакурою гудуть
одінокого альпініста на стропі колише майскій вєтєр
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19.06.2020 10:46 Відповісти
Пофик на этих экстремалов.
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19.06.2020 10:21 Відповісти
И шо ж эти спортсмены всё куда-то прутся в одиночку… Хотя бы GPS-трекер брали...
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19.06.2020 10:23 Відповісти
Не хрен шастать по чужим горам .
Свои надо осваивать !
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19.06.2020 10:28 Відповісти
И не в одиночку.
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19.06.2020 11:31 Відповісти
 
 