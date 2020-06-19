Введенные в марте карантинные меры спасли сотни тысяч жизней украинцев, - Ляшко

Карантинные меры, которые ввели в марте, спасли сотни тысяч людей в Украине.

Об этом в эфире "Право на власть" заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Ведущая спросила у Ляшко, не боится ли он, что после того, как запретили выходить из дома, хотя такой необходимости не было, люди будут верить Минздраву далее.

"Вы увидите динамику, которая есть сегодня в мире. Мы видим количество случаев. И сейчас легко апеллировать, выискивать и вырывать слова из контекста, которые были сказаны. Мы говорили о том, что некоторые противоэпидемические меры имеют, в том числе психологический и эмоциональный контекст. Вот и все, что мы говорили. Никто никого не собирается запугивать. Наша задача - убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мер дает свой положительный эффект. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, что введенные в марте карантинные меры позволили нам спасти сотни тысяч человеческих жизней только на территории нашего государства", - ответил главный санврач.

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