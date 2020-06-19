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Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко

Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко

Карантинні заходи, які запровадили в березні, врятували сотні тисяч людей в Україні.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Ведуча запитала у Ляшка, чи не боїться він, що після того, як заборонили виходити з дому, хоча такої необхідності не було, люди віритимуть МОЗ далі.

"Ви побачите динаміку, яка є сьогодні в світі. Ми бачимо кількість випадків. І зараз легко апелювати, вишукувати і виривати слова з контексту, які були сказані. Ми говорили про те, що деякі протиепідемічні заходи мають, в тому числі психологічний і емоційний контекст. Ось і все, що ми говорили. Ніхто нікого не збирається залякувати. Наше завдання - переконати вас в тому, що карантинні заходи працюють. Дотримання всіх протиепідемічних заходів дає свій позитивний ефект. І ми можемо сьогодні з упевненістю сказати, що запроваджені в березні карантинні заходи дозволили нам врятувати сотні тисяч людських життів тільки на території нашої держави", - відповів головний санлікар.

Також читайте: В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 921, померли 19 осіб, загалом зафіксовано 34 984 випадки

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Топ коментарі
+17
Ляшко ты дурак?!
Какие сотни тысяч? Ты хоть ознакомился со статистикой смертности от этого вируса?!
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19.06.2020 09:31
+10
Всю успішну боротьбу можна показати у двох світлинках.
Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9329
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19.06.2020 09:35
+9
триллионы блин.
во всем мире только пол-миллиона Яхве убил вирусом, а этод мужичек грит шо только у нас столько же было бы.... что ты несешь?
Индия чет не дала и сотни тысяч, а Ляшко высрал шо у нас было бы больше.
б*же, засуньте ему бинт в рот
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19.06.2020 09:32
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Так а чего вы их остановили?
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19.06.2020 09:29 Відповісти
Ляшко , на что ты намекаешь ? Что украинцы вам по гроб жизни должны за условно спасенные сотни тысяч? А ты посчитай, на какую сумму вы своим дурантином карманы украинцев вывернули. Компенсировать нет желания ? Уже по своим карманам рассовали ?
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19.06.2020 09:29 Відповісти
Вся ця "боротьба" проводилась виключно за рахунок українців .
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19.06.2020 09:32 Відповісти
Еще неизвестно, сколько умрет от последствий такого "спасения" (кому то не хватит денег на лекарство, кому-то на еду, кто-то пойдет грабить у убьет пару человек, сократится медперсонал и кому то не окажут помощь.....)
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19.06.2020 09:36 Відповісти
Ви не пермогли пандемію, ви її відтермінували. Ви не закінчили війну з Наросією - ви відтермінували її для своїх дітей і внуків. І так далі.
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19.06.2020 09:30 Відповісти
Ляшко ты дурак?!
Какие сотни тысяч? Ты хоть ознакомился со статистикой смертности от этого вируса?!
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19.06.2020 09:31 Відповісти
так треба перефразувати:"Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко" а "продані вкрадені маски- цьому шалено посприяли?"
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19.06.2020 10:01 Відповісти
Реальный идиот. В мире всего 456 тыс. умерших. Что он несет?
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19.06.2020 10:30 Відповісти
При этом вы в наглую себе ни в чем не отказывали при карантине,а теперь вопите"саботаж!!!"
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19.06.2020 09:31 Відповісти
триллионы блин.
во всем мире только пол-миллиона Яхве убил вирусом, а этод мужичек грит шо только у нас столько же было бы.... что ты несешь?
Индия чет не дала и сотни тысяч, а Ляшко высрал шо у нас было бы больше.
б*же, засуньте ему бинт в рот
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19.06.2020 09:32 Відповісти
Всю успішну боротьбу можна показати у двох світлинках.
Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9329
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко - Цензор.НЕТ 149
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19.06.2020 09:37 Відповісти
*кстати, в слове "бинт" я сделал 4 ошибки, сорри
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19.06.2020 09:41 Відповісти
это слово должно быть из 3-х букв...
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19.06.2020 09:47 Відповісти
НИХЕРА НЕ СПАСЛИ!
Карантин проведён ОТВРАТИТЕЛЬНО.
Падения заболеваемости не было.
Два месяца "жесточайшего карантина" и какие результаты?
Небольшое замедление эпидемии и все.
Зато экономика в полной заднице и любые последующие ограничения просто не выдержит.
Денег на борьбу с эпидемией выделили копейки, да и те все разворовали и не по назначению использовали.
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19.06.2020 09:33 Відповісти
А все закінчиться тим, що прийдеться УСІМ перехворіти, бо гроші, які виділили на боротьбу з пандемією - ропиляні, пішли на будівництво доріг, МВД і просування креативних галузей "культури".
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19.06.2020 09:46 Відповісти
Если каратин такой класный так много спасает чего вы его прекратили а спасители не доделанные?!!
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19.06.2020 09:35 Відповісти
Мы говорили о том, что некоторые противоэпидемические меры имеют, в том числе психологический и эмоциональный контекст. Вот и все, что мы говорили. --- продолжая все тем же психологически емоциональным контекстом строчить (- И мы можем сегодня с уверенностью сказать, что введенные в марте карантинные меры позволили нам спасти сотни тысяч человеческих жизней только на территории нашего государства", - ответил главный санврач.
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19.06.2020 09:36 Відповісти
За то теперь их можно с "чистой совестью" гробить. Снимая карантин, снижая критерии.. И все только от страха за рейтинги.. Только думаю промашка вышла.. Когда пандемия развернется по полной.., власти припомнят этот их шаг ( даже те, в первую очередь, кто кричал что карантин нужно снимать).. Зеля путь готовится принимать ( после дембеля) уголовное дело по этому поводу, наш " самый справедливый суд в мире" все ему зачтет...
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19.06.2020 09:36 Відповісти
Судья Вовк уже готов вести дело, а система случайного распределения дел, уже готова распределить дело не него
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19.06.2020 09:39 Відповісти
что то ляшко меня не убедил...
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19.06.2020 09:39 Відповісти
Все просто. Коммуналки растут. Коллектора получили команду "фас". В итоге наши квартиры и имущество уходит в карманы тех, кого напугали в 2014.А "свободные" граждане - строить дороги за 5 000 в месяц. Или за 3 000.
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19.06.2020 09:44 Відповісти
Це правильно! Головне не відволікатися на дрібниці: куди поділися в січні-лютому маски і захисні костюми; куди пропали сотні вагонів зерна з Держрезерва тощо.Голосували за ЦЕ? Слава Зеленському!
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19.06.2020 09:44 Відповісти
Тим часом у паралельному вимірі.
Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
- Василь, що і для чого ти розприскуєш?
- Це пестициди проти крокодилів.
- Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
- А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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19.06.2020 09:45 Відповісти
Простите,а куда ушло бабло от всех инвестиций в Украину-для помощи борьбы с пандемией?Тоолько в Украине оно может пойти на борьбу с бедностью олигархов,так как и на спасение нафтогаза,или ДЭТЭК
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19.06.2020 09:47 Відповісти
в Житомире тебя только не пустили.. в следующий раз побьют
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19.06.2020 09:49 Відповісти
Введенные в марте карантинные меры спасли сотни тысяч жизней украинцев/ С чем согласны в зоне риска находящиеся и не согласны в зоне риска не находящиеся.
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19.06.2020 09:50 Відповісти
Вирус никуда не делся. И по вашей же зелёной маланской статистике рост заболевших лишь только увеличивается. Выходит уже жизни сотни тысяч украинцев этой говорящей голове и по совместительству злостному нарушителю карантина уже не важны???
Второе: зэ-лупни почти добили раграбленную зеленским и Коломойским экономику. Хотят как их деды соавторы-Голодомора повторить?!
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19.06.2020 09:56 Відповісти
Допис про те, що виявлена тестами кількість інфікованих на COVID-19 ні про що не свідчить відносно реального стану справ з короною, на прикладі шведської статистики. Бо наша кастрована і реальну картину не відображає.
І хоча я вже подібний допис робив, хочу, аби всі побачили оновлені шведські дані з деякою динамікою.
Отже. В Швеції, так само, як і в Україні, останніми тижнями, різко зросла кількість нових випадків на COVID-19, як у загальних цифрах, так і у щоденних. Причина та ж сама, що і в Україні - різке збільшення кількості тестів.
А тепер дивимося на реальну картину захворювань на ковід у Швеції, для чого звертаємося до статистики кількості пацієнтів, які знаходяться в шведських лікарнях з діагнозом коронавірусу. Цю статистику веде одна з найвпливовіших газет Швеції Aftonbladet, яка отримує дані безпосередньо з регіонів.
Перший скрін - діаграма статистики по інфікованим на ковід у Швеції станом на вчора, 18 червня, з сайту worldometer.info. На діаграмі можна побачити різке збільшення кількості інфікованих з початку червня.
Другі два скріна я вже публікував і вони датуються 13 червня. На третьому скрині ми бачимо загальну кількість пацієнтів з ковідом у шведських лікарнях (1 колонка) і кількість тих, хто перебуває у палатах інтенсивної терапії (2 колонка).
Це 1352 і 267 осіб.
Четвертий і п'ятий скріни зроблені 17 червня.
1244 і 232 особи. Зниження у порівнянні з 13 червня на 108 і 35 осіб відповідно.
Шостий і сьомий скріни зроблені мною сьогодні вранці і мають такі дані - 1179 і 223. Зниження по загальній кількості у порівнянні з 17 червня - 65 осіб, в палатах ІТ - 9 осіб.
Зрозуміло, що кількість пацієнтів зменшується, як на тих, хто одужав, так і на тих, хто помер. Але нові виявлені інфіковані не можуть навіть зупинити тенденцію на це зменшення. Тобто, з них до лікарень потрапляє дуже мало! І що це тоді за нові "хворі"? А це ті, хто, або має незначні розлади здоров'я від корони, або взагалі безсимптомні, тобто, по-справжньому, не хворі зовсім.
І це реальна шведська картина з ковідом, а на та, яка вимальовується лише з даних про збільшення інфікованих.
Бо я вже неодноразово бачив останніми днями коментарі, як у Швеції все погано від того, що там не було карантину.
https://www.facebook.com/oleksandr.ruzhanskyi.3/posts/262848791826817
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19.06.2020 10:08 Відповісти
ЗЕленые сказочники.

Клоуны и коронавирус - вещи несовместимые.
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19.06.2020 10:11 Відповісти
Почему человек, который несет клинический бред (может он шизофреник) занимает такой ответственный пост?
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19.06.2020 10:19 Відповісти
стоп. давайте не менять формат! до выборов вы кукарекали только "власть убила", "власть уничтожила", "власть допустила" спасенных и востановленное никто не считал. давайте так и продолжим, зеленая власть допустила вспышку ковида, убила сотни граждан и загнала экономику в гроб своим карантином.
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19.06.2020 10:37 Відповісти
а чё так мелко? кричи уже про миллионы и требуй медаль + премию.
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19.06.2020 10:41 Відповісти
А почему не миллионы жизней спасено?
Есть страны, где не вводили карантин. Там, что погибли сотни тысяч человек?
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19.06.2020 11:14 Відповісти
Я неплохо знаю Ляшко по прежней работе и раньше он был здравомыслящим и адекватным специалистом. Но работа на слуг урода любого человека превратит в морального урода и он неизбежно станет таким же бесталанным и несмешным коверным клоуном, как и вся теперешняя власть.
Миллионы, миллиарды, триллионы украинцев были спасены... тьфу, ну ты Витя и олигофреном стал.
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19.06.2020 11:17 Відповісти
htts://youtu.be/XVeXygZNzDg
"Принцип Гольдарба"
Ответы на вопросы врачом-иммунологом, заведующим кафедрой клинической иммунологии и микробиологии ХМАПО и лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова НАМН Украины.
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19.06.2020 11:23 Відповісти
Какие то химерные мысли. Вот если БЫ да КАБЫ. Что ни Ляшко, то и с дефектом головы. Первый привёл корову к ВР где та насрала, а второй вляпался в эту кучу и несёт всякую пургу о том что и сам не знает.
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19.06.2020 12:03 Відповісти
Эти зеленые дебильные санитарные врачи просто несут пургу. Смотрим цифры. На сегодня в Украине заболело 35000 чел, умерло 990. Берем это соотношение заболевших-умерших и экстраполируем на "возможно сотни тысяч умерших в Украине". Т.е., при 100 000 умерших заболевших в Украине должно быть 3 500 000, при 200 000 - 7 000 000, при 300 000 - 10 500 00 человек. Но на сегодня во всем мире заболело 8 200 000. Вопрос- что курит Ляшко (как альтернатива - какие галлюциногенные грибы он ест)?
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19.06.2020 12:43 Відповісти
 
 