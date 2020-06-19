Запроваджені в березні карантинні заходи врятували сотні тисяч життів українців, - Ляшко

Карантинні заходи, які запровадили в березні, врятували сотні тисяч людей в Україні.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Ведуча запитала у Ляшка, чи не боїться він, що після того, як заборонили виходити з дому, хоча такої необхідності не було, люди віритимуть МОЗ далі.

"Ви побачите динаміку, яка є сьогодні в світі. Ми бачимо кількість випадків. І зараз легко апелювати, вишукувати і виривати слова з контексту, які були сказані. Ми говорили про те, що деякі протиепідемічні заходи мають, в тому числі психологічний і емоційний контекст. Ось і все, що ми говорили. Ніхто нікого не збирається залякувати. Наше завдання - переконати вас в тому, що карантинні заходи працюють. Дотримання всіх протиепідемічних заходів дає свій позитивний ефект. І ми можемо сьогодні з упевненістю сказати, що запроваджені в березні карантинні заходи дозволили нам врятувати сотні тисяч людських життів тільки на території нашої держави", - відповів головний санлікар.

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