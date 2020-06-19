СБУ разоблачила руководство Ассоциации международных автоперевозчиков в махинациях на 300 млн

Служба безопасности Украины задокументировала финансовую схему руководителей Ассоциации международных перевозок с использованием средств участников рынка.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что АМП в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги Ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Смотрите также: СБУ заблокировала масштабную контрабанду психотропов за границу: изъято 250 кг химвещества, из них 30 кг - "Мефедрон" стоимостью более 15 млн грн. ФОТО

Для получения доказательств противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе АМП, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большие суммы неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников схемы.