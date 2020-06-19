СБУ викрила керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників у махінаціях на 300 млн

Служба безпеки України задокументувала фінансову схему керівників Асоціації міжнародних перевезень з використанням коштів учасників ринку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами з ознаками фіктивності.

За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

Також дивіться: СБУ заблокувала масштабну контрабанду психотропів за кордон: вилучено 250 кг хімречовини, з них 30 кг - "Мефедрон" вартістю понад 15 млн грн. ФОТО

Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.