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перевезення (981) СБУ (12507) махінації (413)

СБУ викрила керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників у махінаціях на 300 млн

СБУ викрила керівництво Асоціації міжнародних автоперевізників у махінаціях на 300 млн

Служба безпеки України задокументувала фінансову схему керівників Асоціації міжнародних перевезень з використанням коштів учасників ринку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами з ознаками фіктивності.

За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.

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Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки.

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Червонець добалакався?
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19.06.2020 12:30 Відповісти
Зачистка організацій, які можуть підняти реальну силу на нову революцію.
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19.06.2020 12:49 Відповісти
Йде перерозподіл ринку - більш крупніші компанії пожирають дрібніші і карантин їм в цьому - найкраща поміч. А люди це тільки розхідний матеріал. І бабло будуть заносити, куди треба, щоб продовжувати карантин до тих пір поки не досягнуть своїх цілей. Бізнес і тільки бізнес - нічого особистого. Бридота, фе!
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19.06.2020 13:10 Відповісти
 
 