У двух сотрудников администрации "Киевпастранса" обнаружили COVID-19, - Кличко

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" обнаружили двух людей с заболеванием коронавирусом. Это работники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"У них легкое течение болезни. И сейчас они на самоизоляции за пределами города, потому что не киевляне. Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц выявили и обследовали. Больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию", - рассказал мэр Киева.

Кличко также отметил, что все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры.

"Все водители коммунального общественного транспорта ежедневно проходят медицинский осмотр и измерения температуры. Если у кого-то из них проявляют признаки заболевания, этого человека не допускают к работе и отправляют на обследование. Также общественный коммунальный транспорт продолжают дезинфицировать несколько раз в день", - подчеркнул мэр.

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