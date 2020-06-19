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У двох співробітників адміністрації "Київпастрансу" виявили COVID-19, - Кличко

У двох співробітників адміністрації

У комунальному підприємстві "Київпастранс" виявили двох людей із захворюванням на коронавірус. Це - працівники адміністрації автопарку, які не виходять на рейси з пасажирами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У них легкий перебіг хвороби. І зараз вони на самоізоляції за межами міста, бо не кияни. Ці працівники жили в гуртожитку підприємства. Коло контактних осіб виявили і обстежили. Хворих серед них немає. В гуртожитку здійснили посилену дезинфекцію", - повідомив Кличко.

Кличко також зазначив, що всі водії комунального громадського транспорту щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури.

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"Усі водії комунального громадського транспорту щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури. Якщо в когось з них виявляють ознаки захворювання, цю людину не допускають до роботи і відправляють на обстеження. Також громадський комунальний транспорт продовжують дезінфікувати кілька разів на день", - наголосив Кличко.

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Вы жалуетесь или хвастаетесь.? Кстати, Мендель, как там наша первая леди? Где сводки о ее драгоценном здоровье?
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19.06.2020 12:46 Відповісти
Ось перша ледя наваляє Бубачкє люлєй за циганку.
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19.06.2020 12:52 Відповісти
А ты наблюдательный. )))
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19.06.2020 12:54 Відповісти
 
 