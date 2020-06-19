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пожар (5737) потопление (24) смерть (9177) ГСЧС (4847)

Число погибших в пожарах уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений, - ГСЧС

Число погибших в пожарах уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений, - ГСЧС

За прошедшие сутки, 18 июня, в Украине не зафиксировано ни одного случая гибели людей на пожарах. При этом и количество пожаров в жилом секторе уменьшилось в разы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели объясняют эту тенденцию тем, что граждане большую часть времени проводят не в помещениях, а занимаются хозяйственными работами, или же отправляются на отдых.

Летом, традиционно, это отдых у воды. Места для купания избираются, как правило, поближе к дому. К сожалению, предпочитая комфорт, а не безопасность, люди подвергают опасности и себя, и близких, если отдыхают на "диких" пляжах вместе с детьми.

Поэтому, наряду с положительной динамикой уменьшения количества погорельцев, в разы увеличилось количество утонувших. Среди погибших и немало детей, большинство из которых сейчас отдыхает на летних каникулах.

Так, только с начала июля на водоемах страны погибли уже 111 граждан, из которых 21 ребенок.

Спасатели напоминают основные правила безопасного отдыха: правильный выбор места для купания; строгое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате столкновения грузовика и легковушки на Черкасщине пострадали шесть человек, в том числе трое детей, - ГСЧС

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Топ комментарии
+2
Шо втонуло те не згорить.
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19.06.2020 13:31
+2
пожарники никогда умом не отличались

потому что бл на улице лето и народ не топит дома. зато сошел лед и можно купаться
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19.06.2020 13:32
+1
Не понос так золотуха!
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19.06.2020 13:28
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Не понос так золотуха!
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19.06.2020 13:28 Ответить
Шо втонуло те не згорить.
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19.06.2020 13:31 Ответить
потонули ті, хто не дотримувався карантину і самоїзоляції
а хто дотримувався - вчаділи...
холодна весна 2020
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19.06.2020 13:48 Ответить
"Через дурне повішання мало не втопився!"
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19.06.2020 16:08 Ответить
пожарники никогда умом не отличались

потому что бл на улице лето и народ не топит дома. зато сошел лед и можно купаться
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19.06.2020 13:32 Ответить
"Кому суждено быть повешенным - не утонет" (с) Курдская пословица (
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19.06.2020 13:34 Ответить
Хорошо что тот который утопился, погиб не от вируса, а из-за "эээ, смотри как я могу нурнуть"
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19.06.2020 13:40 Ответить
Ну это понятно, как жара настала так всех к воде потянуло, пьянь не жалко но тонет много детей.
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19.06.2020 13:43 Ответить
С начала июля??))
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19.06.2020 13:45 Ответить
Не вмер Данило, так болячка задавила.
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19.06.2020 13:46 Ответить
.........................
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19.06.2020 13:52 Ответить
 
 