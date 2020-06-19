Число погибших в пожарах уменьшилось, однако резко участились случаи утоплений, - ГСЧС

За прошедшие сутки, 18 июня, в Украине не зафиксировано ни одного случая гибели людей на пожарах. При этом и количество пожаров в жилом секторе уменьшилось в разы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели объясняют эту тенденцию тем, что граждане большую часть времени проводят не в помещениях, а занимаются хозяйственными работами, или же отправляются на отдых.

Летом, традиционно, это отдых у воды. Места для купания избираются, как правило, поближе к дому. К сожалению, предпочитая комфорт, а не безопасность, люди подвергают опасности и себя, и близких, если отдыхают на "диких" пляжах вместе с детьми.

Поэтому, наряду с положительной динамикой уменьшения количества погорельцев, в разы увеличилось количество утонувших. Среди погибших и немало детей, большинство из которых сейчас отдыхает на летних каникулах.

Так, только с начала июля на водоемах страны погибли уже 111 граждан, из которых 21 ребенок.

Спасатели напоминают основные правила безопасного отдыха: правильный выбор места для купания; строгое соблюдение правил безопасности во время плавания; постоянный контроль за детьми со стороны взрослых; категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

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