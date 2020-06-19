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пожежа (4241) потоплення (15) смерть (6708) ДСНС (4983)

Кількість загиблих у пожежах зменшилася, однак різко почастішали випадки утоплень, - ДСНС

Кількість загиблих у пожежах зменшилася, однак різко почастішали випадки утоплень, - ДСНС

За минулу добу, 18 червня, в Україні не зафіксовано жодного випадку загибелі людей на пожежах. При цьому і кількість пожеж у житловому секторі зменшилася в рази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники пояснюють цю тенденцію тим, що громадяни більшість часу проводять не в помешканнях, а займаються господарськими роботами, або ж вирушають на відпочинок.

Влітку, традиційно, це відпочинок біля води. Місця для купання обираються, як правило, найближчі до дому. На жаль, надаючи перевагу такому комфорту, а не безпеці, люди наражають на небезпеку і себе, і близьких, якщо відпочивають на "диких" пляжах разом із дітьми.

Тож, разом із позитивною динамікою зменшення кількості погорільців у рази зросла кількість потонулих. Серед загиблих і чимало дітей, більшість з яких наразі відпочиває на літніх канікулах.

Так, лише від початку липня на водоймах країни загинуло вже 111 громадян, з яких 21 дитина.

Рятувальники нагадують основні правила безпечного відпочинку: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації.

Також читайте: У результаті вибуху гранати в Борисполі загинув чоловік, його товариша госпіталізували в лікарню, - Нацполіція

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Шо втонуло те не згорить.
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19.06.2020 13:31
+2
пожарники никогда умом не отличались

потому что бл на улице лето и народ не топит дома. зато сошел лед и можно купаться
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19.06.2020 13:32
+1
Не понос так золотуха!
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19.06.2020 13:28
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Не понос так золотуха!
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19.06.2020 13:28 Відповісти
Шо втонуло те не згорить.
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19.06.2020 13:31 Відповісти
потонули ті, хто не дотримувався карантину і самоїзоляції
а хто дотримувався - вчаділи...
холодна весна 2020
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19.06.2020 13:48 Відповісти
"Через дурне повішання мало не втопився!"
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19.06.2020 16:08 Відповісти
пожарники никогда умом не отличались

потому что бл на улице лето и народ не топит дома. зато сошел лед и можно купаться
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19.06.2020 13:32 Відповісти
"Кому суждено быть повешенным - не утонет" (с) Курдская пословица (
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19.06.2020 13:34 Відповісти
Хорошо что тот который утопился, погиб не от вируса, а из-за "эээ, смотри как я могу нурнуть"
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19.06.2020 13:40 Відповісти
Ну это понятно, как жара настала так всех к воде потянуло, пьянь не жалко но тонет много детей.
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19.06.2020 13:43 Відповісти
С начала июля??))
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19.06.2020 13:45 Відповісти
Не вмер Данило, так болячка задавила.
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19.06.2020 13:46 Відповісти
.........................
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19.06.2020 13:52 Відповісти
 
 