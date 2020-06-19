В Измаиле и еще пяти районах Одесской области усилили карантин

Комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации приняла решение об усилении карантинных мероприятий в Измаиле и пяти районах области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал 19 июня после заседания комиссии главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

"На сегодняшний день экономика навязывает условия ослабления карантинных мероприятий, а эпидемическая ситуация наоборот - требует жестких ограничений, соблюдение которых позволит сдержать дальнейшее распространение COVID-19. С учетом роста динамики инфицирования жителей за последние 7 дней областная комиссия по ТЭБ и ЧС признала шесть административных территорий области со значительным распространением COVID-19. В частности, Болградский, Измаильский, Ананьевский, Татарбунарский и Лиманский районы и город Измаил", - отметил Гончаров.

Комиссия приняла решение ввести с 19 июня на этих админтерриториях более жесткие карантинные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19, а в Болградском районе продлить действие карантина, введенного 18 июня.

На сегодняшний день две лаборатории Минздрава, функционирующие в Одессе, способные ежесуточно делать до 660 ПЦР-исследований.

Затронув причины роста случаев инфицирования коронавирусом, санврач акцентировал, что нынешняя эпидситуация является следствием несоблюдения населением действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежения средствами индивидуальной защиты.

Гончаров уточнил, что в течение последней недели в области зафиксирован рост в 1,7 раза лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, особенно возросло количество заболеваний в Болградском районе - здесь зарегистрированы 95 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Одесской области зафиксировано по состоянию на 19 июня 1202 случая инфицирования, в том числе 10 % составляют дети, 19 случаев - летальные.

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Со своей стороны, председатель ОГА Максим Куцый отметил, что знает о напряженной ситуации в Болграде, где 18 июня состоялась акция протеста предпринимателей, связанная с карантинными ограничениями.

Глава области призвал жителей района не поддаваться подстрекательству отдельных провокаторов к противоправным действиям, а строго соблюдать возобновленных комиссией по ТЭБ и ЧС карантинных мероприятий, обусловленных ухудшением эпидситуации.

"Правоохранителям поручено мониторить выполнение запрета на пассажирские перевозки, функционирование рынков, кафе, ресторанов и проведение массовых мероприятий", - добавил глава области.

Как сообщалось, по состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34984 случая COVID-19, за сутки - 921 новый. Всего зафиксировано 985 летальных случаев. 16033 человек выздоровели.