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У сотрудника ВАКС выявили COVID-19, проводится дезинфекция помещения суда

У сотрудника ВАКС выявили COVID-19, проводится дезинфекция помещения суда

У сотрудника Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У одного сотрудника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения. Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировала лицо, у которого подтверждено COVID19, все указанные сотрудники находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.

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Шуфрич ожидает результатов. Надеемся на все хорошее вместе с ним.
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19.06.2020 16:10 Ответить
Не мешало бы устроить и проверку систематического саботажа и бездействия судей главного антикоррупционного суда страны.
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19.06.2020 16:10 Ответить
Это ВСЕ, что нашли при обыске ?!?!?
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19.06.2020 16:12 Ответить
- Ну, бабки, собирайтесь на работу.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь!(с)
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19.06.2020 16:14 Ответить
"У сотрудника ВАКС выявили COVID-19, проводится дезинфекция помещения суда..."

Посипають всіх дустом?
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19.06.2020 17:11 Ответить
 
 