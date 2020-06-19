"У сотрудника ВАКС выявили COVID-19, проводится дезинфекция помещения суда..."

У сотрудника Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"У одного сотрудника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения. Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировала лицо, у которого подтверждено COVID19, все указанные сотрудники находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.

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