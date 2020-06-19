У сотрудника ВАКС выявили COVID-19, проводится дезинфекция помещения суда
У сотрудника Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"У одного сотрудника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд осуществляет усиленную дезинфекцию помещения. Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировала лицо, у которого подтверждено COVID19, все указанные сотрудники находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.
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- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь!(с)
Посипають всіх дустом?