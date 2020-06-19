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У співробітника ВАКС виявили COVID-19, проводиться дезінфекція приміщення суду

У співробітника ВАКС виявили COVID-19, проводиться дезінфекція приміщення суду

У співробітника Вищої антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"В одного працівника ВАКС перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений. Наразі Вищий антикорупційний суд здійснює посилену дезінфекцію приміщення. Крім того, визначається список осіб, із якими контактувала особа, в якої підтверджено COVID19, усі визначені працівники перебувають на самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, загрози здійсненню правосуддя немає, всі приміщення суду працюють у штатному режимі із дотриманням масочного режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам.

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Шуфрич ожидает результатов. Надеемся на все хорошее вместе с ним.
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19.06.2020 16:10 Відповісти
Не мешало бы устроить и проверку систематического саботажа и бездействия судей главного антикоррупционного суда страны.
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19.06.2020 16:10 Відповісти
Это ВСЕ, что нашли при обыске ?!?!?
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19.06.2020 16:12 Відповісти
- Ну, бабки, собирайтесь на работу.
- Чё делать-то?
- Милицию мыть.
- Вас отмоешь!(с)
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19.06.2020 16:14 Відповісти
"У сотрудника ВАКС выявили COVID-19, проводится дезинфекция помещения суда..."

Посипають всіх дустом?
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19.06.2020 17:11 Відповісти
 
 