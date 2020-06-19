У курсантів Національної академії СБУ виявлено COVID-19, їхній стан задовільний

У Службі безпеки України заявляють про виявлення коронавірусу у курсантів Національної академії СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ в п'ятницю.

"Вперше інфекція була діагностована в одного з них після спілкування з родичами. У курсантів, які контактували з хворим, також виявлений вірус СOVID-19. Всі вони ізольовані", - йдеться в повідомленні.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий.

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"Вони під цілодобовим контролем. За необхідності проводяться додаткові лабораторні та інструментальні обстеження. Жодного випадку ускладненого перебігу хвороби не зафіксовано", - розповіли в СБУ.

Всім іншим курсантам проводиться додаткове тестування. Зараз вони на обсервації.

"Ситуація перебуває під контролем керівництва Служби. Дотримання вимог обсервації і постійний медичний моніторинг забезпечують фахівці Військово-медичного управління СБУ. В Академії посилено контроль за дотриманням маскового режиму, соціального дистанціювання, проводиться безконтактний температурний скринінг, дезінфекція та бактерицидне опромінення приміщень", - додали в СБУ.