Карантин во Львовской области продлен до 22 июня, - глава ОГА Козицкий
Во Львовской области карантин продлен до 22 июня из-за большого количества больных коронавирусом.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Показатели заболеваемости на COVID-19 не позволяют ослабить карантинные ограничения в области. Карантин в регионе продлен до понедельника", - написал глава Львовской ОГА.
По словам Козицкого, он понимает, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, но и весь мир, но "сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью", поскольку за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 142 новых больных коронавирусом.
"В который раз подчеркиваю, что коронавирус не миф и не выдумка, как некоторые думают, а реальная опасность", - написал Козицкий.
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"27 маршрут. Навіть 23 вже такого собі не дозволяє",- зазначив у дописі до світлин Ігор Вовк, який оприлюднив їх на сторінці "Варта 1" у ФБ
https://4studio.com.ua/statti/ekonomika/ https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks Економіка 19 Червня, 2020
Щоб прикрити аферу з зарплатами і кредитом
18 червня, депутати Львівської міської ради від ВО "Свобода", "Європейської солідарності", "Народного контролю", "УКРОПу", Української галицької партії та групи "Позафракційні" провели низку зустрічей із працівниками комунальних підприємств, яким міський голова Андрій Садовий штучно затягує виплату зарплатні задля політичного шантажу перед виборами.
Перед цим депутати всіх згаданих фракцій провели пресконференцію, на якій розвінчали фейк міського голови Андрія Садового про нібито неможливість виплатити зарплатню працівникам комунальних підприємств. Обранці в деталях пояснили, як мер навмисно затримує людям зарплату, щоб провернути аферу з черговим кредитом
Люди просто шоковані, що в час епідемії, коли у Львові таке різке збільшення захворюваності, Садовий примусово зганяє їх і ставить під загрозу їхнє здоров'я", - заявив депутат на своїй сторінці у Facebook.