Карантин во Львовской области продлен до 22 июня, - глава ОГА Козицкий

Во Львовской области карантин продлен до 22 июня из-за большого количества больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Показатели заболеваемости на COVID-19 не позволяют ослабить карантинные ограничения в области. Карантин в регионе продлен до понедельника", - написал глава Львовской ОГА.

По словам Козицкого, он понимает, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, но и весь мир, но "сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью", поскольку за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 142 новых больных коронавирусом.

"В который раз подчеркиваю, что коронавирус не миф и не выдумка, как некоторые думают, а реальная опасность", - написал Козицкий.

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