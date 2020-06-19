РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8454 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 588 4
карантин (16728) Львовщина (2795) Козицкий (98) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Карантин во Львовской области продлен до 22 июня, - глава ОГА Козицкий

Карантин во Львовской области продлен до 22 июня, - глава ОГА Козицкий

Во Львовской области карантин продлен до 22 июня из-за большого количества больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Показатели заболеваемости на COVID-19 не позволяют ослабить карантинные ограничения в области. Карантин в регионе продлен до понедельника", - написал глава Львовской ОГА.

По словам Козицкого, он понимает, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, но и весь мир, но "сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью", поскольку за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 142 новых больных коронавирусом.

"В который раз подчеркиваю, что коронавирус не миф и не выдумка, как некоторые думают, а реальная опасность", - написал Козицкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 142 новых случая COVID-19, всего 3540 инфицированных и 112 умерших, - горсовет

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это до послезавтра ?
показать весь комментарий
19.06.2020 18:26 Ответить
У Львові під час карантину курсують маршрутки в яких перебуває велика кількість пасажирів.
"27 маршрут. Навіть 23 вже такого собі не дозволяє",- зазначив у дописі до світлин Ігор Вовк, який оприлюднив їх на сторінці "Варта 1" у ФБКарантин у Львівській області продовжено до 22 червня, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 7655
показать весь комментарий
19.06.2020 19:49 Ответить
https://4studio.com.ua/statti/ekonomika/sadovyj-u-pik-koronavirusu-vyganyaye-komunalnykiv-na-vulytsyu-protestuvaty/ https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks Садовий у пік коронавірусу виганяє комунальників на вулицю протестувати
https://4studio.com.ua/statti/ekonomika/ https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks Економіка 19 Червня, 2020 Карантин у Львівській області продовжено до 22 червня, - голова ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 3786

Щоб прикрити аферу з зарплатами і кредитом

18 червня, депутати Львівської міської ради від ВО "Свобода", "Європейської солідарності", "Народного контролю", "УКРОПу", Української галицької партії та групи "Позафракційні" провели низку зустрічей із працівниками комунальних підприємств, яким міський голова Андрій Садовий штучно затягує виплату зарплатні задля політичного шантажу перед виборами.
Перед цим депутати всіх згаданих фракцій провели пресконференцію, на якій розвінчали фейк міського голови Андрія Садового про нібито неможливість виплатити зарплатню працівникам комунальних підприємств. Обранці в деталях пояснили, як мер навмисно затримує людям зарплату, щоб провернути аферу з черговим кредитом
Люди просто шоковані, що в час епідемії, коли у Львові таке різке збільшення захворюваності, Садовий примусово зганяє їх і ставить під загрозу їхнє здоров'я", - заявив депутат на своїй сторінці у Facebook.
показать весь комментарий
19.06.2020 19:58 Ответить
козицький випадковиф хлопчик у владі. Служив вірно за часів Овоча в ЛОДа
показать весь комментарий
19.06.2020 20:09 Ответить
 
 