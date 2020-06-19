Карантин у Львівській області продовжено до 22 червня, - голова ОДА Козицький
У Львівській області карантин продовжено до 22 червня через велику кількість хворих на коронавірус.
Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Показники захворюваності на COVID-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження в області. Карантин у регіоні продовжено до понеділка", - написав очільник Львівської ОДА.
За словами Козицького, він розуміє, що тримісячний карантин дуже втомив не тільки Україну, а й увесь світ, але "зараз не час розслаблятися і нехтувати власною безпекою", оскільки за минулу добу у Львівській області зафіксували 142 нових хворих на коронавірус.
"Вкотре наголошую, що коронавірус не міф і не вигадка, як дехто думає, а реальна небезпека", - написав Козицький.
Будь ласка, зачекайте...
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https://4studio.com.ua/statti/ekonomika/ https://www.facebook.com/groups/360937008109104/?ref=bookmarks Економіка 19 Червня, 2020
Щоб прикрити аферу з зарплатами і кредитом
18 червня, депутати Львівської міської ради від ВО "Свобода", "Європейської солідарності", "Народного контролю", "УКРОПу", Української галицької партії та групи "Позафракційні" провели низку зустрічей із працівниками комунальних підприємств, яким міський голова Андрій Садовий штучно затягує виплату зарплатні задля політичного шантажу перед виборами.
Перед цим депутати всіх згаданих фракцій провели пресконференцію, на якій розвінчали фейк міського голови Андрія Садового про нібито неможливість виплатити зарплатню працівникам комунальних підприємств. Обранці в деталях пояснили, як мер навмисно затримує людям зарплату, щоб провернути аферу з черговим кредитом
Люди просто шоковані, що в час епідемії, коли у Львові таке різке збільшення захворюваності, Садовий примусово зганяє їх і ставить під загрозу їхнє здоров'я", - заявив депутат на своїй сторінці у Facebook.