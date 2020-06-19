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Укрзализныця (2687) электричка (114)

"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" (УЗ), продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначило рейсы еще 50 пригородных поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

С 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня – 23 поезда "Южной железной дороги".

В настоящее время по территории Украины курсируют 553 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 603.

"Укрзализныця" отмечает, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

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Спасіба партіі і правітюльству, і лічно дарагому Шмигалю, що вночі не спить, все про нас турбуючись! Ще трохи потягів повернув посполитим!
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20.06.2020 01:23 Ответить
 
 