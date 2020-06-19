"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" (УЗ), продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначило рейсы еще 50 пригородных поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

С 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня – 23 поезда "Южной железной дороги".

В настоящее время по территории Украины курсируют 553 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных их количество 24 июня составит 603.

"Укрзализныця" отмечает, что в случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

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