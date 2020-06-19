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Укрзалізниця (6681) електричка (203)

"Укрзалізниця" відновила курсування ще 50 приміських поїздів

"Укрзалізниця" (УЗ), продовжуючи поступове відновлення курсування приміських поїздів, призначила рейси ще 50 приміських поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

З 23 червня розпочинається курсування ще 27 приміських поїздів регіональної філії "Південно-Західна залізниця", з 24 червня - 23 поїздів "Південної залізниці".

Наразі територією України курсують 553 приміські потяги. З урахуванням вказаних вище їхня кількість 24 червня становитиме 603.

"Укрзалізниця" зазначає, що в разі ухвалення надалі відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій призначення приміських поїздів триватиме.

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Спасіба партіі і правітюльству, і лічно дарагому Шмигалю, що вночі не спить, все про нас турбуючись! Ще трохи потягів повернув посполитим!
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20.06.2020 01:23 Відповісти
 
 