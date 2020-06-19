"Укрзалізниця" відновила курсування ще 50 приміських поїздів

"Укрзалізниця" (УЗ), продовжуючи поступове відновлення курсування приміських поїздів, призначила рейси ще 50 приміських поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

З 23 червня розпочинається курсування ще 27 приміських поїздів регіональної філії "Південно-Західна залізниця", з 24 червня - 23 поїздів "Південної залізниці".

Наразі територією України курсують 553 приміські потяги. З урахуванням вказаних вище їхня кількість 24 червня становитиме 603.

"Укрзалізниця" зазначає, що в разі ухвалення надалі відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій призначення приміських поїздів триватиме.

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