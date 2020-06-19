Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль. ВИДЕО

Рост заболеваемости COVID-19 - результат несоблюдения карантинных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня почти тысяча больных, подтвержденных путем тестирования. Это чрезвычайно тревожный сигнал для всех нас. У нас уже две области, в которых наполненность больницы больными более 50%", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, врачи называют это все результатом несоблюдения карантинных мер.

"Мы фактически сегодня получим начало очередной: первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Спасение одно - социиальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописаны Минздравом. ... Эта очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - подчеркнул премьер.

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