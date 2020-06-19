Украина приближается к новой волне COVID-19, - Шмыгаль. ВИДЕО
Рост заболеваемости COVID-19 - результат несоблюдения карантинных мер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня почти тысяча больных, подтвержденных путем тестирования. Это чрезвычайно тревожный сигнал для всех нас. У нас уже две области, в которых наполненность больницы больными более 50%", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, врачи называют это все результатом несоблюдения карантинных мер.
"Мы фактически сегодня получим начало очередной: первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Спасение одно - социиальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописаны Минздравом. ... Эта очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - подчеркнул премьер.
Пожалуйста, подождите...
Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль
Джерело: дані Державної служби статистики України, оприлюднені 20 березня" а графік в нього показує 200 в січні. Це фейкомьотчик
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Нужно чётко коммуницировать в глаза общественности.
Так первой или второй?
Мы все живем в мире, где со всех сторон нас подстерегают опастности.
Однажды в Кении меня чуть не сожрал лев.
Сосед по дому упал с груши и сломал ногу.
И т.д.
Ковид - это просто еще один дополнительный фактор риска в нашей жизни, дополняющий все остальные.
Никакой карантин не остановит заражение, потому шо эта зараза таки очень контагиозна. Поэтому, шота мне сдается, шо таки переболеют все.
Главное, чтобы нагрузка на медицину не повторила итальянский пример.
Поэтому мой вывод такой: маски носим, дистанцию держим, руки моем.
А жесткий карантин нехай соблюдает сам Ляшко.
Всем - оптимизма. Умрем не все!!!
Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя (с).
та вона вже в ній тоне!
Мудрий Зе
з 12 березня
От вам друга гвиля уже 3,5 тижні
Транспорт працює, кафе, магазини - через тиждень будемо мати мінімімум 43 тис. зазворівших
тести лише констатують факт, що стільки-то заражено
якби тестували усіх, виявили б одразу кілька мільйонів інфікованих
При цьому https://censor.net/ua/news/3203140/ukrzaliznytsya_vidnovyla_kursuvannya_sche_50_prymiskyh_poyizdiv"
І скажіть що країною "керують" не Повні МЕРЗОТНИКИ
У США в штатах Монтана, Айдахо і Вайомінг пройшли сильні снігопади. Про це повідомляє The Washington Post.
Чтобы поняли дауны, что они с людьми делают. Мрази!
- Умирал дорогой ему человек ...
оскільки поріг жодного дня в цьому році не було й близько досягнуто, то ніякої епідемії в Україні немає