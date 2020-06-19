Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль. ВIДЕО
Зростання захворюваності COVID-19 - результат недотримання карантинних заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні майже тисяча хворих, підтверджених шляхом тестування. Це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас вже дві області, в яких наповненість лікарень хворими понад 50%", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, лікарі називають це все результатом недотримання карантинних заходів.
"Ми фактично сьогодні отримаємо початок чергової: першої чи другої хвилі захворюваності коронавірусом. Порятунок один - соціальна дистанція, дезінфекція, масковий режим, дотримання всіх правил, які озвучені, прописані МОЗ. ... Ця чергова хвиля збільшення захворювань має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч", - підкреслив прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Пик эпидемии Covid-19 в Украине завершится 8-9 мая, - Шмыгаль
Джерело: дані Державної служби статистики України, оприлюднені 20 березня" а графік в нього показує 200 в січні. Це фейкомьотчик
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Нужно чётко коммуницировать в глаза общественности.
Так первой или второй?
Мы все живем в мире, где со всех сторон нас подстерегают опастности.
Однажды в Кении меня чуть не сожрал лев.
Сосед по дому упал с груши и сломал ногу.
И т.д.
Ковид - это просто еще один дополнительный фактор риска в нашей жизни, дополняющий все остальные.
Никакой карантин не остановит заражение, потому шо эта зараза таки очень контагиозна. Поэтому, шота мне сдается, шо таки переболеют все.
Главное, чтобы нагрузка на медицину не повторила итальянский пример.
Поэтому мой вывод такой: маски носим, дистанцию держим, руки моем.
А жесткий карантин нехай соблюдает сам Ляшко.
Всем - оптимизма. Умрем не все!!!
Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя (с).
та вона вже в ній тоне!
Мудрий Зе
з 12 березня
От вам друга гвиля уже 3,5 тижні
Транспорт працює, кафе, магазини - через тиждень будемо мати мінімімум 43 тис. зазворівших
тести лише констатують факт, що стільки-то заражено
якби тестували усіх, виявили б одразу кілька мільйонів інфікованих
При цьому https://censor.net/ua/news/3203140/ukrzaliznytsya_vidnovyla_kursuvannya_sche_50_prymiskyh_poyizdiv"
І скажіть що країною "керують" не Повні МЕРЗОТНИКИ
У США в штатах Монтана, Айдахо і Вайомінг пройшли сильні снігопади. Про це повідомляє The Washington Post.
Чтобы поняли дауны, что они с людьми делают. Мрази!
- Умирал дорогой ему человек ...
оскільки поріг жодного дня в цьому році не було й близько досягнуто, то ніякої епідемії в Україні немає