Шмыгаль поручил Авакову усилить контроль за соблюдением карантина силами Нацполиции

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции соблюдения гражданами и учреждениями карантина.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство не должно допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах.

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