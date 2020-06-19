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Шмыгаль поручил Авакову усилить контроль за соблюдением карантина силами Нацполиции
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции соблюдения гражданами и учреждениями карантина.
Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что правительство не должно допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах.
Топ комментарии
+6 Павло Дудра
показать весь комментарий19.06.2020 17:29
+5 Александро
показать весь комментарий19.06.2020 18:01
+5 Александро
показать весь комментарий19.06.2020 18:43
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Правильно. Кроме как граждан штрафовать и бабло пилить, у Арсена Борисовича за 6 лет ни хера не получается.
Где его правильный ввод?
Все это незаконно!!!!
https://habr.com/ru/post/507222/
гестапо в действии
зеленые 🤡 боятся народ 👎👎👎