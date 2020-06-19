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Шмигаль доручив Авакову посилити контроль за дотриманням карантину силами Нацполіції

Шмигаль доручив Авакову посилити контроль за дотриманням карантину силами Нацполіції

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції дотримання громадянами й установами карантину.

Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні піклуватися про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що уряд не повинен допустити ситуації, яка була в деяких європейських країнах.

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Топ коментарі
+6
пора.. витягувати з "загашника" купюри ))
Шмыгаль поручил Авакову усилить контроль за соблюдением карантина силами Нацполиции - Цензор.НЕТ 6913
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19.06.2020 17:29
+5
Сидите дома со своими страхами или купите противогаз. Почему здоровые люди должны из-за Ваших фобий страдать?
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19.06.2020 18:01
+5
Любая власть боится народа. И ищет любые поводы, чтобы его нейтрализовать.
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19.06.2020 18:43
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Оооооо тепленькая пошла
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19.06.2020 17:23 Відповісти
Шмыгаль поручил Авакову))) ахахаха Шмыгаль может только поручить пестикам и тычинкам)) блин!.. насмешили!!
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19.06.2020 17:26 Відповісти
"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции..

Правильно. Кроме как граждан штрафовать и бабло пилить, у Арсена Борисовича за 6 лет ни хера не получается.
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19.06.2020 17:26 Відповісти
Правильно. Треба ще збільшити фінансування мусорів. Загальновідомо що короновірус їх дуже боїться.
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19.06.2020 17:28 Відповісти
пора.. витягувати з "загашника" купюри ))
Шмыгаль поручил Авакову усилить контроль за соблюдением карантина силами Нацполиции - Цензор.НЕТ 6913
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19.06.2020 17:29 Відповісти
Какой карантин?
Где его правильный ввод?
Все это незаконно!!!!
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19.06.2020 17:31 Відповісти
штраф 17 000 грн. тем кто возмущается и ВИП-ужин в СИЗО)
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19.06.2020 17:34 Відповісти
Смотри статистику проиграных дел по этим штрафам! А не неси чушь.
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22.06.2020 00:06 Відповісти
Шо ще не всі маски розпродали?
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19.06.2020 17:33 Відповісти
Невже в Україні не знайшлося прпем"єра окрім шмигаля? Країна не витримає стільки клоунів і ворогів у керівництві. Краще поверніть самокатчика.
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19.06.2020 17:33 Відповісти
Надевайте маски суки, я не хочу болеть.
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19.06.2020 17:48 Відповісти
как никрути а орви рано или позно переболеют все вот это раздули обычное ОРВИ
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19.06.2020 17:56 Відповісти
Сидите дома со своими страхами или купите противогаз. Почему здоровые люди должны из-за Ваших фобий страдать?
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19.06.2020 18:01 Відповісти
Критика популярных доводов в пользу массового ношения масок для сдерживания гриппа и прочив ОРВИ.
https://habr.com/ru/post/507222/
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19.06.2020 20:30 Відповісти
І гроші з психлікарень тре перерахувати, для заохоченя.
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19.06.2020 17:49 Відповісти
надо в шкб гнать обоих этих медсестер задрали они своими карантинами
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19.06.2020 17:54 Відповісти
страшная атака по нам ктото очень влиятельный ненавидит украинцев уже 30 лет каждый год нас все меньше и меньше и елают все так чтоб убыль незаметна была
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19.06.2020 17:59 Відповісти
яволь майн женерал!
гестапо в действии
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19.06.2020 18:05 Відповісти
Наша профнепригодная МОЗ действует по принципу - "все бегут, и я бегу". Собственную науку почти уничтожили, специалистов по эпидемиологии перестали готовить в медвузах, врачи-инфекционисты в раритете, "рекомендации" дают не ученые, в результате собственных исследований, а грантоеды во главе с сомнительным спецом " по туберкулезу" Ляшко при котором эта болезнь поразила всю страну и который был среди главных супрунистов по уничтожению санитарно-эпидемиологической службы страны. В результате сейчас медицина оказалась бессильной проводить классические профилактические карантинные мероприятия. А виноватыми во всем назначили здоровых людей, отказывающихся носить бесполезные намордники и объявили против них полицейский террор.
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19.06.2020 18:08 Відповісти
а кто усилит контроль за деятельностью янелоха и министров, которые ничего для страны не делают, а только воруют?
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19.06.2020 18:14 Відповісти
Никто, до следующих выборов.
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19.06.2020 18:16 Відповісти
Пусть ужесточает..уже один водила трамвая в рыло получил, сутки с сотрясением полежал.. мусора тоже будут нарываться...когда людей будет мало будут сажать...а когда много мусора будут бежать...
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19.06.2020 18:19 Відповісти
Водилы гортранспорта, в большинстве, люди с рабским менталитетом - не выполнишь, даже маразматические требования, - оштрафуют или уволят. Однако есть, и не мало, думающих самостоятельно по обстановке.
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19.06.2020 18:25 Відповісти
карантин - предлог искусственно изолировать политическую жизнь в Украине🙊🙊🙊
зеленые 🤡 боятся народ 👎👎👎
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19.06.2020 18:38 Відповісти
Любая власть боится народа. И ищет любые поводы, чтобы его нейтрализовать.
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19.06.2020 18:43 Відповісти
Надо было бы повторить правила карантина, а то народ на радостях, что пришла ВОЛЯ, уже все забыл.
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19.06.2020 19:13 Відповісти
Как только запахло жаренным зелень вспоминает о карантине.
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19.06.2020 22:02 Відповісти
 
 