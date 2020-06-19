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Шмигаль доручив Авакову посилити контроль за дотриманням карантину силами Нацполіції
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову забезпечити посилений контроль силами Національної поліції дотримання громадянами й установами карантину.
Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям і установам, які повинні піклуватися про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що уряд не повинен допустити ситуації, яка була в деяких європейських країнах.
Топ коментарі
+6 Павло Дудра
показати весь коментар19.06.2020 17:29
+5 Александро
показати весь коментар19.06.2020 18:01
+5 Александро
показати весь коментар19.06.2020 18:43
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Будь ласка, зачекайте...
Правильно. Кроме как граждан штрафовать и бабло пилить, у Арсена Борисовича за 6 лет ни хера не получается.
Где его правильный ввод?
Все это незаконно!!!!
https://habr.com/ru/post/507222/
гестапо в действии
зеленые 🤡 боятся народ 👎👎👎