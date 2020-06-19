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больница (1409) психбольница (156) финансирование (1771) Шмыгаль Денис (2590)

Правительство выделило 2,3 млрд грн на психбольницы и тубдиспансеры, - Шмыгаль

Правительство выделило 2,3 млрд грн на психбольницы и тубдиспансеры, - Шмыгаль

Кабинет Министров выделяет 2,3 миллиарда гривен критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наше правительство давало украинцам обещание, что мы не допустим закрытия больниц и увольнения врачей. Мы выделяем 2,3 миллиарда гривен на такие заведения, которые в этом нуждаются и критически недофинансированы. Противотуберкулезные учреждения, инфекционные и реабилитационные больницы и психиатрия получат необходимые средства, а главное время, чтобы реформироваться", - сказал глава правительства.

Так, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля, согласно ему для психбольниц и тубдиспансеров будет значительно урезано финансирование. Поэтому президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.

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Топ комментарии
+9
ну напсихлікарні зрозуміло чого, це ж кузня кадрів для партії слюг наріда
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19.06.2020 17:27
+3
правильно я считаю. в такой стране с такой властью без психушек никак нельзя
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19.06.2020 17:26
+3
Безвиз!
Простый нарит.-Это все мыыы
Томос!
Простый нарит.-Это все мыыы
Мова!
Простый нарит. -Это все мыыы
Армия!
Простый нарит. -Это все мыыы
Входит викидиктова и портнов.
Машут Томосом и уголовным делом.
А кто это сделал?
Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
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19.06.2020 17:33
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Правила форума Совет форумчан
правильно я считаю. в такой стране с такой властью без психушек никак нельзя
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19.06.2020 17:26 Ответить
Без транша МВФ профінансувати не змогли..

ТИХ,кого "без ножа зарізала" пані Супрун "Доктор Смерть"..
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19.06.2020 17:26 Ответить
От якби зарізала - ото було б діло.
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19.06.2020 17:32 Ответить
Украдут все равно. Найдут способ. Мыши у них прошаренные.
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19.06.2020 20:08 Ответить
Хто? Доктор Смерть це Ємець.
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19.06.2020 18:08 Ответить
ну напсихлікарні зрозуміло чого, це ж кузня кадрів для партії слюг наріда
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19.06.2020 17:27 Ответить
Відроджують каральну психіатрію?
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19.06.2020 17:29 Ответить
Очень жаль Что Супрун не ухайдокала до конца эту мафиозную структуру под названием "МОЗ Украины"
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19.06.2020 17:31 Ответить
она ухойокола медицмны у нас фактически нет одна имитация
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19.06.2020 18:01 Ответить
Безвиз!
Простый нарит.-Это все мыыы
Томос!
Простый нарит.-Это все мыыы
Мова!
Простый нарит. -Это все мыыы
Армия!
Простый нарит. -Это все мыыы
Входит викидиктова и портнов.
Машут Томосом и уголовным делом.
А кто это сделал?
Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
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19.06.2020 17:33 Ответить
Зови янукавачя!)))
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19.06.2020 17:34 Ответить
Витя зайнят. Йому массаж простити яныч делает.
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19.06.2020 17:37 Ответить
В Умані тубдиспансер хасідам продали
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19.06.2020 17:37 Ответить
вот непонимаю почему при плохом януковиче все более менее работало а шас вообше писец
куда не глянь везде одни имитаторы на бюджете сидят
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19.06.2020 18:03 Ответить
Працювало? Дороги будували? Лікарні? Школи? Ніхера. Попіарились на ремонті до Євро 2012 і все. (причому відремонтували смішну кількість км на теперішні показники)
Зате розпили ЗВР і набрали боргів.
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19.06.2020 18:07 Ответить
Что сказать то хотело, одноклеточное?
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19.06.2020 19:10 Ответить
Лечить зеЛОХторат будут.
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19.06.2020 19:13 Ответить
Зевласть задумалась о своем будущем.
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19.06.2020 19:16 Ответить
Вава, на тебе чекають в оновлених дурках! Наркологічні відділення в нас у приоритеті! Орієнтуємося на запит з кварталу!
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19.06.2020 19:57 Ответить
 
 