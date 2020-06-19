Правительство выделило 2,3 млрд грн на психбольницы и тубдиспансеры, - Шмыгаль
Кабинет Министров выделяет 2,3 миллиарда гривен критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе внеочередного заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Наше правительство давало украинцам обещание, что мы не допустим закрытия больниц и увольнения врачей. Мы выделяем 2,3 миллиарда гривен на такие заведения, которые в этом нуждаются и критически недофинансированы. Противотуберкулезные учреждения, инфекционные и реабилитационные больницы и психиатрия получат необходимые средства, а главное время, чтобы реформироваться", - сказал глава правительства.
Так, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля, согласно ему для психбольниц и тубдиспансеров будет значительно урезано финансирование. Поэтому президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.
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Простый нарит.-Это все мыыы
Томос!
Простый нарит.-Это все мыыы
Мова!
Простый нарит. -Это все мыыы
Армия!
Простый нарит. -Это все мыыы
Входит викидиктова и портнов.
Машут Томосом и уголовным делом.
А кто это сделал?
Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
куда не глянь везде одни имитаторы на бюджете сидят
Зате розпили ЗВР і набрали боргів.