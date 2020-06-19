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Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль

Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділяє 2,3 мільярда гривень критично недофінансованим медичним установам. Йдеться про протитуберкульозні заклади, інфекційні і реабілітаційні лікарні та психіатрію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наш уряд давав українцям обіцянку, що ми не допустимо закриття лікарень і звільнення лікарів. Ми виділяємо 2,3 мільярда гривень на такі заклади, які цього потребують і критично недофінансовані. Протитуберкульозні установи, інфекційні та реабілітаційні лікарні і психіатрія отримають необхідні кошти, а головне час, щоб реформуватися", - сказав глава уряду.

Так, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня, згідно з ним для психлікарень і тубдиспансерів буде значно урізано фінансування. Тому президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

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Топ коментарі
+9
ну напсихлікарні зрозуміло чого, це ж кузня кадрів для партії слюг наріда
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19.06.2020 17:27
+3
правильно я считаю. в такой стране с такой властью без психушек никак нельзя
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19.06.2020 17:26
+3
Безвиз!
Простый нарит.-Это все мыыы
Томос!
Простый нарит.-Это все мыыы
Мова!
Простый нарит. -Это все мыыы
Армия!
Простый нарит. -Это все мыыы
Входит викидиктова и портнов.
Машут Томосом и уголовным делом.
А кто это сделал?
Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
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19.06.2020 17:33
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правильно я считаю. в такой стране с такой властью без психушек никак нельзя
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19.06.2020 17:26 Відповісти
Без транша МВФ профінансувати не змогли..

ТИХ,кого "без ножа зарізала" пані Супрун "Доктор Смерть"..
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19.06.2020 17:26 Відповісти
От якби зарізала - ото було б діло.
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19.06.2020 17:32 Відповісти
Украдут все равно. Найдут способ. Мыши у них прошаренные.
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19.06.2020 20:08 Відповісти
Хто? Доктор Смерть це Ємець.
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19.06.2020 18:08 Відповісти
ну напсихлікарні зрозуміло чого, це ж кузня кадрів для партії слюг наріда
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19.06.2020 17:27 Відповісти
Відроджують каральну психіатрію?
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19.06.2020 17:29 Відповісти
Очень жаль Что Супрун не ухайдокала до конца эту мафиозную структуру под названием "МОЗ Украины"
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19.06.2020 17:31 Відповісти
она ухойокола медицмны у нас фактически нет одна имитация
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19.06.2020 18:01 Відповісти
Безвиз!
Простый нарит.-Это все мыыы
Томос!
Простый нарит.-Это все мыыы
Мова!
Простый нарит. -Это все мыыы
Армия!
Простый нарит. -Это все мыыы
Входит викидиктова и портнов.
Машут Томосом и уголовным делом.
А кто это сделал?
Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
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19.06.2020 17:33 Відповісти
Зови янукавачя!)))
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19.06.2020 17:34 Відповісти
Витя зайнят. Йому массаж простити яныч делает.
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19.06.2020 17:37 Відповісти
В Умані тубдиспансер хасідам продали
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19.06.2020 17:37 Відповісти
вот непонимаю почему при плохом януковиче все более менее работало а шас вообше писец
куда не глянь везде одни имитаторы на бюджете сидят
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19.06.2020 18:03 Відповісти
Працювало? Дороги будували? Лікарні? Школи? Ніхера. Попіарились на ремонті до Євро 2012 і все. (причому відремонтували смішну кількість км на теперішні показники)
Зате розпили ЗВР і набрали боргів.
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19.06.2020 18:07 Відповісти
Что сказать то хотело, одноклеточное?
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19.06.2020 19:10 Відповісти
Лечить зеЛОХторат будут.
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19.06.2020 19:13 Відповісти
Зевласть задумалась о своем будущем.
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19.06.2020 19:16 Відповісти
Вава, на тебе чекають в оновлених дурках! Наркологічні відділення в нас у приоритеті! Орієнтуємося на запит з кварталу!
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19.06.2020 19:57 Відповісти
 
 