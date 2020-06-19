Уряд виділив 2,3 млрд грн на психлікарні і тубдиспансери, - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділяє 2,3 мільярда гривень критично недофінансованим медичним установам. Йдеться про протитуберкульозні заклади, інфекційні і реабілітаційні лікарні та психіатрію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час позачергового засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Наш уряд давав українцям обіцянку, що ми не допустимо закриття лікарень і звільнення лікарів. Ми виділяємо 2,3 мільярда гривень на такі заклади, які цього потребують і критично недофінансовані. Протитуберкульозні установи, інфекційні та реабілітаційні лікарні і психіатрія отримають необхідні кошти, а головне час, щоб реформуватися", - сказав глава уряду.
Так, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня, згідно з ним для психлікарень і тубдиспансерів буде значно урізано фінансування. Тому президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.
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ТИХ,кого "без ножа зарізала" пані Супрун "Доктор Смерть"..
Простый нарит.-Это все мыыы
Томос!
Простый нарит.-Это все мыыы
Мова!
Простый нарит. -Это все мыыы
Армия!
Простый нарит. -Это все мыыы
Входит викидиктова и портнов.
Машут Томосом и уголовным делом.
А кто это сделал?
Простый нарит -Он (тычут пальцем в Порошенко)
куда не глянь везде одни имитаторы на бюджете сидят
Зате розпили ЗВР і набрали боргів.