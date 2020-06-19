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Кабмин урегулировал порядок создания госпитальных округов

Кабмин урегулировал порядок создания госпитальных округов

Кабинет министров Украины привел в соответствие с законодательством порядок создания госпитальных округов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство приняло на внеочередном заседании в пятницу.

"Приводим в соответствие с законодательством о здравоохранении порядок создания госпитальных округов и положение о госпитальном совете. В частности, определены понятие "опорные медучреждения", а также механизм определения их опорными. Предусмотрено, что в пределах госпитального округа формируется способная сеть учреждений здравоохранения, которая состоит из опорных и других медучреждений. Изменен состав госпитального совета", - пояснил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

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а как насчёт дорог
до госпиталя 55км.
пока приедет скорая довезет до госпиталя
и во вмогих случая прямо в морг
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19.06.2020 19:22 Ответить
Звучит феноминально - Округ госпитальный. Пока ещё не сдрыснул Вакарчук, пускай Оду зафигачит на эту тему и вместо Ще не вмерла в ВР будут её исполнять.
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20.06.2020 08:28 Ответить
 
 