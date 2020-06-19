Кабмин урегулировал порядок создания госпитальных округов
Кабинет министров Украины привел в соответствие с законодательством порядок создания госпитальных округов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление правительство приняло на внеочередном заседании в пятницу.
"Приводим в соответствие с законодательством о здравоохранении порядок создания госпитальных округов и положение о госпитальном совете. В частности, определены понятие "опорные медучреждения", а также механизм определения их опорными. Предусмотрено, что в пределах госпитального округа формируется способная сеть учреждений здравоохранения, которая состоит из опорных и других медучреждений. Изменен состав госпитального совета", - пояснил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов.
Пожалуйста, подождите...
до госпиталя 55км.
пока приедет скорая довезет до госпиталя
и во вмогих случая прямо в морг