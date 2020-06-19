УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3594 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 757 2
лікарня (1339) Кабмін (13943) карантин (18171) госпіталізація (187) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кабмін врегулював порядок створення госпітальних округів

Кабмін врегулював порядок створення госпітальних округів

Кабінет міністрів України привів у відповідність до законодавства порядок створення госпітальних округів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову уряд прийняв на позачерговому засіданні в п'ятницю.

"Приводимо у відповідність до законодавства про охорону здоров'я порядок створення госпітальних округів та положення про госпітальну раду. Зокрема, визначено поняття "опорні медустанови", а також механізм визначення їх опорними. Передбачено, що в межах госпітального округу формується придатна мережа закладів охорони здоров'я, яка складається з опорних і інших медустанов. Змінено склад госпітальної ради", - пояснив під час засідання міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте також: Із 1 липня зміниться фінансування лікарень, - Степанов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а как насчёт дорог
до госпиталя 55км.
пока приедет скорая довезет до госпиталя
и во вмогих случая прямо в морг
показати весь коментар
19.06.2020 19:22 Відповісти
Звучит феноминально - Округ госпитальный. Пока ещё не сдрыснул Вакарчук, пускай Оду зафигачит на эту тему и вместо Ще не вмерла в ВР будут её исполнять.
показати весь коментар
20.06.2020 08:28 Відповісти
 
 