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Карантин на Львовщине не ослабят минимум до 22 июня, - ОГА

Карантин на Львовщине не ослабят минимум до 22 июня, - ОГА

Во Львовской области не ослабляют карантин из-за количества больных COVID-19 минимум до 22 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской ОГА.

"Сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью за предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных COVID-19, 81 из них - жители Львова", - заявил глава области Максим Козицкий.

Директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерис отметил, что охватом тестированием на 100 000 населения Львовщины составляет - 50,61. Кроме того, инцидентность составляет 40,4, а занятых коек - 40%.

В области повторно рассмотрят вопрос об ослаблении карантина 22 июня.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 19 июня на Житомирщине решили усилить карантин.

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Символичная дата.Дальше можно здаваться немецким медикам в плен
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19.06.2020 20:48 Ответить
Лучший коммент.
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19.06.2020 20:49 Ответить
а там **** війна і аваксберг очолює гестапо і бере лєнку на допит і сам заражається
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19.06.2020 20:57 Ответить
Сегодня кремлевский вождек сляпал новый орден - орден Николая Пирогова
Ну и заодно медаль Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука
Оба деятеля связаны с Украиной.
Понимаю, что не в тему. Прошу модераторов переместить сообщение туда, где оно к месту.
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19.06.2020 21:02 Ответить
22 июня? Что за безосновательный оптимизм, или речь 2021 годе ?
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19.06.2020 21:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fnJ1gIilfPk В новом выпуске передачи Разоблачено #Коронавирус мы поговорили с двумя врачами из Италии: Анджело Джорджианни и Паскуале Марио Бакко. Доктор Бакко рассказал нам о запрете на вскрытие умерших от якобы коронавируса. Ведь именно в результате вскрытия обнаруживаются патологии, от которых на самом деле умер человек. Доктор Джорджианни рассказал о довольно странных действиях властей в условиях covid. Их можно было бы назвать ошибками, но по мнению врача, эти ошибки могли быть специально допущены правительством. То есть все эти шаги можно назвать обычной диверсией?
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19.06.2020 21:12 Ответить
учитывая, шо сегодня 19-е - смело.
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19.06.2020 21:15 Ответить
всегда новая жизнь начинается с мандея,
вопрос "почему не с четверга?" - растворился в воздухе...
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19.06.2020 21:27 Ответить
правительство украины состоящее из ж\ов выпорлняет вказивки мирового ж\го правительства, вот и всё! тем масым уничтожают последние признаки украинской экономики
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19.06.2020 21:49 Ответить
 
 