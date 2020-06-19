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Карантин на Львовщине не ослабят минимум до 22 июня, - ОГА
Во Львовской области не ослабляют карантин из-за количества больных COVID-19 минимум до 22 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовской ОГА.
"Сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью за предыдущие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных COVID-19, 81 из них - жители Львова", - заявил глава области Максим Козицкий.
Директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерис отметил, что охватом тестированием на 100 000 населения Львовщины составляет - 50,61. Кроме того, инцидентность составляет 40,4, а занятых коек - 40%.
В области повторно рассмотрят вопрос об ослаблении карантина 22 июня.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 19 июня на Житомирщине решили усилить карантин.
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Ну и заодно медаль Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука
Оба деятеля связаны с Украиной.
Понимаю, что не в тему. Прошу модераторов переместить сообщение туда, где оно к месту.
вопрос "почему не с четверга?" - растворился в воздухе...