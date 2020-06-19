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Карантин на Львівщині не послаблять мінімум до 22 червня, - ОДА

Карантин на Львівщині не послаблять мінімум до 22 червня, - ОДА

У Львівській області не послаблюють карантин через кількість хворих на COVID-19 мінімум до 22 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській ОДА.

"Зараз не час розслаблятися і нехтувати власною безпекою. За попередню добу на Львівщині зафіксовано 142 нових хворих на COVID-19, 81 із них - жителі Львова", - заявив глава області Максим Козицький.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Орест Чемерис зазначив, що охоплення тестуванням на 100 000 населення Львівщини становить - 50,61. Крім того, інцидентність становить 40,4, а зайнятих ліжок - 40%.

Читайте також: Карантин у Львівській області продовжено до 22 червня, - голова ОДА Козицький

В області повторно розглянуть питання про ослаблення карантину 22 червня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 19 червня на Житомирщині вирішили посилити карантин.
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Символичная дата.Дальше можно здаваться немецким медикам в плен
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19.06.2020 20:48 Відповісти
Лучший коммент.
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19.06.2020 20:49 Відповісти
а там **** війна і аваксберг очолює гестапо і бере лєнку на допит і сам заражається
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19.06.2020 20:57 Відповісти
Сегодня кремлевский вождек сляпал новый орден - орден Николая Пирогова
Ну и заодно медаль Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука
Оба деятеля связаны с Украиной.
Понимаю, что не в тему. Прошу модераторов переместить сообщение туда, где оно к месту.
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19.06.2020 21:02 Відповісти
22 июня? Что за безосновательный оптимизм, или речь 2021 годе ?
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19.06.2020 21:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fnJ1gIilfPk В новом выпуске передачи Разоблачено #Коронавирус мы поговорили с двумя врачами из Италии: Анджело Джорджианни и Паскуале Марио Бакко. Доктор Бакко рассказал нам о запрете на вскрытие умерших от якобы коронавируса. Ведь именно в результате вскрытия обнаруживаются патологии, от которых на самом деле умер человек. Доктор Джорджианни рассказал о довольно странных действиях властей в условиях covid. Их можно было бы назвать ошибками, но по мнению врача, эти ошибки могли быть специально допущены правительством. То есть все эти шаги можно назвать обычной диверсией?
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19.06.2020 21:12 Відповісти
учитывая, шо сегодня 19-е - смело.
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19.06.2020 21:15 Відповісти
всегда новая жизнь начинается с мандея,
вопрос "почему не с четверга?" - растворился в воздухе...
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19.06.2020 21:27 Відповісти
правительство украины состоящее из ж\ов выпорлняет вказивки мирового ж\го правительства, вот и всё! тем масым уничтожают последние признаки украинской экономики
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19.06.2020 21:49 Відповісти
 
 