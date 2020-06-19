Карантин на Львівщині не послаблять мінімум до 22 червня, - ОДА

У Львівській області не послаблюють карантин через кількість хворих на COVID-19 мінімум до 22 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Львівській ОДА.

"Зараз не час розслаблятися і нехтувати власною безпекою. За попередню добу на Львівщині зафіксовано 142 нових хворих на COVID-19, 81 із них - жителі Львова", - заявив глава області Максим Козицький.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Орест Чемерис зазначив, що охоплення тестуванням на 100 000 населення Львівщини становить - 50,61. Крім того, інцидентність становить 40,4, а зайнятих ліжок - 40%.

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В області повторно розглянуть питання про ослаблення карантину 22 червня.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 19 червня на Житомирщині вирішили посилити карантин.