Горбулин стал членом набсовета "Укроборонпрома" вместо Ермака, - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласию).

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №242/2020, размещенный на официальном сайте главы государства, президент подписал в пятницу.

Этим документом прекращены полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака, который в настоящее время возглавляет Офис президента Украины.

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Член набсовета "Укроборонпром" Мустафа Найем в Фейсбуке отметил: "Владимир ГОРБУЛИН назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"



Это не формальность и не для галочки. Мы ждали этого назначения с февраля. Провели несколько больших встреч и непростых дискуссий со всей командой о нашем видении реформы Концерна. Лично провел с ним не один час, убеждая, что его участие будет огромной поддержкой для нас и большим вкладом в реформу отрасли.



Блестящий аналитик с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая многолетней работой в совете национальной безопасности и обороны.



Очень рад, что Владимир Горбулин станет одним из кураторов и идеологов нашей реформы. Кстати, фото сделано 12 февраля 2020 года - тот самый день, когда Владимир Павлович дал согласие.



Вообще, отличный конец недели!) Спасибо всем, кто приложил усилие, чтобы это случилось.