Изменения в Конституцию и децентрализацию с нами никто не обсуждал, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что центральные власти обсуждали важные для страны вопросы с "группами искусственных общественников", а не с представителями местного самоуправления.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорили обо всех новациях, связанных со сворачиванием прав местного самоуправления, с делением Украины по новому административно-территориальному принципу, с изменениями в Конституцию, с введением института префектов, с нами это никто не обсуждал", — заявил Филатов.

Мэр Днепра упрекнул центральную власть в том, что она только пытается создать впечатление вынесения важных вопросов на широкое обсуждение.

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"Собирались в областных государственных администрациях некие группы искусственных общественников, создавалась визуальная картинка. Но это не имеет никакого отношения к обсуждению вопросов, связанных с народовластием, с народом", — добавил Филатов.