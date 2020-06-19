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Филатов (560) децентрализация (582)

Изменения в Конституцию и децентрализацию с нами никто не обсуждал, - Филатов

Изменения в Конституцию и децентрализацию с нами никто не обсуждал, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что центральные власти обсуждали важные для страны вопросы с "группами искусственных общественников", а не с представителями местного самоуправления.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорили обо всех новациях, связанных со сворачиванием прав местного самоуправления, с делением Украины по новому административно-территориальному принципу, с изменениями в Конституцию, с введением института префектов, с нами это никто не обсуждал", — заявил Филатов.

Мэр Днепра упрекнул центральную власть в том, что она только пытается создать впечатление вынесения важных вопросов на широкое обсуждение.

Также на Цензор.НЕТ: Лидеры местного самоуправления создали партию "Пропозиція". ФОТО (обновлено)

"Собирались в областных государственных администрациях некие группы искусственных общественников, создавалась визуальная картинка. Но это не имеет никакого отношения к обсуждению вопросов, связанных с народовластием, с народом", — добавил Филатов.

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Топ комментарии
+7
Филатов работает в отличии от зеленой орды. И в городе это видно.
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19.06.2020 22:30
+6
не скиглы, зепил. Лучше прокукарекай нам че нить о достижениях Бубачки
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19.06.2020 22:49
+4
Да последние дожди это показали ,особенно в центре.
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19.06.2020 22:33
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Филатов начал политическую борьбу с новой партией?
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19.06.2020 22:25 Ответить
І "мерів" в Україні НЕІСНУЄ.. І філатов переймається не за НАРОД а за збереження впливу крімінально-регіональних мішпух на грошові потоки. ПРИ НОВОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ устрої бувші крімінальні мішпухи втратять майже ВСЕ того ж вони і сіпаються
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20.06.2020 06:49 Ответить
Филатов работает в отличии от зеленой орды. И в городе это видно.
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19.06.2020 22:30 Ответить
Да последние дожди это показали ,особенно в центре.
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19.06.2020 22:33 Ответить
Дожди или субботний ливень с месячной нормой осадков? Разница наверное есть?
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19.06.2020 22:45 Ответить
не скиглы, зепил. Лучше прокукарекай нам че нить о достижениях Бубачки
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19.06.2020 22:49 Ответить
Да особенно на главном проспекте города, виднеются остатки более развитой цивилизации. Но вот положить асфальт пере исполкома соборного района и на следующий год содрать его ради внезапной "реконструкции" это вот умеет, практикует.
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19.06.2020 22:58 Ответить
нехай би на родіну свою їхав працювати. чому кожне заїзже бидло, шмаркля в т.ч. вважає, що може тут керувати і вчити як треба жити?
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20.06.2020 06:48 Ответить
Боря займись городом.Каждый день косяк за косяком.Хочешь бороться с зелей,твое право.Бросай город и переезжай в Киев.У него столько косяков в городе,что он должен не слазить с тех кого назначил.Он сейчас усиленно работает над тем ,чтоб в Днепре победили реваншисты.
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19.06.2020 22:32 Ответить
нехай на парашу переїзджає, воно йому рідніше.
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20.06.2020 06:49 Ответить
Це внутрізебільні розбірки, Філатов приклався, щоб до влади прийшла ця зелена шобла. Тож нехай не скіглить, а насолоджується тим, що зробив їх разом.
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19.06.2020 22:36 Ответить
Изменения в Конституцию и децентрализацию с нами никто не обсуждал, - Филатов - Цензор.НЕТ 1988
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19.06.2020 22:38 Ответить
Бооюсь как дьявольской напасти
Освободительльных забот
Когда рабы приходят к власти
Они куда страшней господ...
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19.06.2020 22:40 Ответить
Судячи з усього, Філатов це кістка поперек ЗЕшмаркачної горлянки. Якщо не скурвиться, або не придушать, то він доб'ється свого і виведе нєлоха в кут сорому через коридор ганьби.
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19.06.2020 22:44 Ответить
Филатов это брошенный ребенок бабы Кала , которого Кал сменил на очко Дубинского , вот и бесится Фил .
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19.06.2020 23:05 Ответить
Энергоатом стал убыточным,при Порошенко доход в казну миллиард долларов.Укрнефтегаз при Порошенко миллиард долларов в казну ,,сегодня Укрнефтегазу Жопа...Зеля продолжай тыистинный патрэт УРКАины Ыканамисты сраные..
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19.06.2020 22:47 Ответить
Так я не понял , мы что , поправки будем принимать или таки сразу обнуление ???
Чо-то я не в курсах ...
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19.06.2020 22:53 Ответить
именно так - обнуление с поправками....

если Конституцию нихто не блюдет то виновата она - Коституция,,,,
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20.06.2020 02:12 Ответить
Пушилин, етиткалатить!)))
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19.06.2020 22:55 Ответить
А ты хотел, чтобы твой бюджет по-прежнему соседние области наполняли? Зарабатывать не пробовал?
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19.06.2020 23:56 Ответить
перекрась их, зеленых в красное
когда то же нужно цветами обозначиться?
и будешь маладец и угадаешь.....
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20.06.2020 00:06 Ответить
А кто такой Филатов дабы с ним что то обсуждать? Мер одного из 10 000 населенных пунктов страны которая входит в Топ 20 самых паскудных и опасных для проживания стран мира (ноздря в ноздрю с Нигерией!). Что может посоветовать этот дремучий кацап из провинции? "Как нам обустроить" ...что? Набережную Днепра? Подходы к самой громадной хабадовской синагоге планеты? Как воровать и не сесть?
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20.06.2020 03:30 Ответить
він кацап, але щось і від пейсатих має
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20.06.2020 06:51 Ответить
Схоже що так. В 20-30 роки тисячі жидів "натуралізувались" під "передовий кацапський пролетаріат"...
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20.06.2020 17:47 Ответить
та він сам про себе пише, що батько кацап, дід кацап із якоїсь кацапської срані, і тому вважає себе чистокровним кацапом, а от про маму мовчить, з нею не все так просто, але вона не українка.
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21.06.2020 10:03 Ответить
Прості питання -1) чому борух філатов не каже ДНІПРО а ґундосить "днєпґ"? 2) Чому БІЛЬШІСТЬ "грошових"посад в міськраді зайнято "сваімі людьмі" коли сородичей боруха та бєні в НАШОМУ місті лише 1.9%? 3) Чому воно з головою не товаришує і називає себе "мер".. і шо воно таке "мер"?-ЧИТАЙТЕ КОНСТІТУЦІЮ
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20.06.2020 07:09 Ответить
Библия. Послание к Римлянам святого апостола Павла
http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/raznoe/poisk-po-sajtu.html ПОИСК Глава 13
1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,
4 ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.
5 И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести.
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20.06.2020 07:28 Ответить
Це що за постулат ?
Певно з росіскої біблії ?
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20.06.2020 08:41 Ответить
Зебанде некогда обсуждать, бабло пилят 😁😁😁
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20.06.2020 08:55 Ответить
21 Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!До римлян 13
1 Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога.
2 Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові; а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе.
3 Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади? Роби добро, і матимеш похвалу від неї,
4 бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві!
5 Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління.
6 Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті.
7 Тож віддайте належне усім: кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь.
8 Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона.
9 Бо заповіді: Не чини перелюбу, Не вбивай, Не кради, Не свідкуй неправдиво, Не пожадай й які інші, вони містяться всі в цьому слові: Люби свого ближнього, як самого себе!
10 Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання Закону.
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20.06.2020 10:04 Ответить
Все це стосується влади від Господа, а не посланців сатани, якими є зелений і його команда.
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20.06.2020 15:20 Ответить
" некие группы искусственных общественников" - фу, коряво!
Это просто профессиональные общественники!
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20.06.2020 12:04 Ответить
 
 