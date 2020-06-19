Лидеры местного самоуправления создали партию "Пропозиція". ФОТО (обновлено)

В политсиле заявили, что они "не оппозиция, а пропозиция".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на презентации политсилы, которая прошла сегодня, подчеркнули, что новая сила - это не партия мэров. Партия открыта для вступления любых специалистов по местному управлению.

Как подчеркнул мэр Днепра, партия будет существовать вне идеологии, но представит свою программу. "Мы объединяемся, чтобы сшить страну. Мы не оппозиция, а пропозиция", - отметил он.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что главная цель партии - развитие местного самоуправления. В частности, это касается безопасности, муниципальной полиции, завершения и углубления децентрализации.

На презентации были мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаев Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Каховки Андрей Дяченко.

На вопрос, присоединится ли к партии Киевский городской глава Виталий Кличко, присутствующие на презентации отметили, что они открыты для всех специалистов, кто хочет улучшить управление в конкретном городе или населенном пункте.

Филатов на вопрос о том, чем новая партия "Пропозиція" отличается от партии "Наш край", сказал: "Чем отличается от "Нашего края"? Всем. У нас есть программа. Не хочу никого маркировать, но все мы знаем, как создавался "Наш край" - Администрацией Президента. За нами же никто не стоит, никакие олигархи. У нас нет олигархов и мы не хотим, чтобы они здесь были".

В политсиле отметили, что партия "Пропозиция" нацелена на ближайшие местные выборы, а по их результатам, будет решаться вопрос участия в дальнейших кампаниях.