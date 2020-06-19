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Новости Фото Местные выборы-2020
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Лидеры местного самоуправления создали партию "Пропозиція". ФОТО (обновлено)

В политсиле заявили, что они "не оппозиция, а пропозиция".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на презентации политсилы, которая прошла сегодня, подчеркнули, что новая сила - это не партия мэров. Партия открыта для вступления любых специалистов по местному управлению.

Как подчеркнул мэр Днепра, партия будет существовать вне идеологии, но представит свою программу. "Мы объединяемся, чтобы сшить страну. Мы не оппозиция, а пропозиция", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэры Днепра Филатов, Николаева Сенкевич, Черновцов Каспрук и Житомира Сухомлин заявляют о создании нового политического проекта "Пропозиция"

Лидеры местного самоуправления создали партию Пропозиція 01

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что главная цель партии - развитие местного самоуправления. В частности, это касается безопасности, муниципальной полиции, завершения и углубления децентрализации.

На презентации были мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаев Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Каховки Андрей Дяченко.

На вопрос, присоединится ли к партии Киевский городской глава Виталий Кличко, присутствующие на презентации отметили, что они открыты для всех специалистов, кто хочет улучшить управление в конкретном городе или населенном пункте.

Филатов на вопрос о том, чем новая партия "Пропозиція" отличается от партии "Наш край", сказал: "Чем отличается от "Нашего края"? Всем. У нас есть программа. Не хочу никого маркировать, но все мы знаем, как создавался "Наш край" - Администрацией Президента. За нами же никто не стоит, никакие олигархи. У нас нет олигархов и мы не хотим, чтобы они здесь были".

В политсиле отметили, что партия "Пропозиция" нацелена на ближайшие местные выборы, а по их результатам, будет решаться вопрос участия в дальнейших кампаниях.

Автор: 

местное самоуправление (258) местные выборы (2752) Филатов Борис (561) Сенкевич Александр (188) Сухомлин Сергей (33) Каспрук Алексей (14) Пропозиция (12)


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Топ комментарии
+10
лишь бы там не было сторонников дружбы с рашей и любви к росии, а то в этот внеидеологический бульон кого угодно можно добавить.... поэтому партия без идеологии не является полноценной партией - это сброд по типу слуги народа, каша, болото...
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19.06.2020 12:50
+8
Взагалі то, партії в класичному варіанті формуються на ідеології. Але ж в Україні нема ні одної ідеологічної партії.
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19.06.2020 12:55
+6
Надіюсь там не буде Гєп, Доп та іншої Трухи.
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19.06.2020 12:53
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Правила форума Совет форумчан
лишь бы там не было сторонников дружбы с рашей и любви к росии, а то в этот внеидеологический бульон кого угодно можно добавить.... поэтому партия без идеологии не является полноценной партией - это сброд по типу слуги народа, каша, болото...
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19.06.2020 12:50 Ответить
Надіюсь там не буде Гєп, Доп та іншої Трухи.
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19.06.2020 12:53 Ответить
цілком можливо, бо це ж партія "міцних госпордарників та ефективних менеджерів, яким політичне забарвлення яка різниця"
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19.06.2020 12:58 Ответить
Гепы и Трухи есть своя партия "Плохие Гены" "Доверяй дилдам делам".
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19.06.2020 13:29 Ответить
Маничка или Параноичка?
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19.06.2020 12:53 Ответить
На будущих выборах, такая "партия" в первую очередь отберет электорат "Слуг народа". Там точно такие же, без идеологии, без мнения, и без четкого внешнего вектора. Пусть даже, незначительное количество %, но отберет.
+ Сама партия, выступает за продолжения децентрализации, в противовес ЗЕ клоунов.
+ Сильная местная власть - не даст построить диктатуру в стране
Так что плюсов больше, Пуская создают.
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19.06.2020 13:10 Ответить
"партия будет существовать вне идеологии"

Источник:https://censor.net/p3203058

Партия без идеологии?
Партия "крепких хозяйственников в законе".
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19.06.2020 12:53 Ответить
О ,своего мера обнаружил. )))
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19.06.2020 12:53 Ответить
Очикувана відповідь на зелене шапіто.
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19.06.2020 12:54 Ответить
Очень верно сказано.
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19.06.2020 13:22 Ответить
Взагалі то, партії в класичному варіанті формуються на ідеології. Але ж в Україні нема ні одної ідеологічної партії.
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19.06.2020 12:55 Ответить
Армія, Мова, Віра ЄС, НАТО чем вам не идиология?
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19.06.2020 13:19 Ответить
Це лозунг.
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19.06.2020 13:37 Ответить
Да нет - Армию восстановили, Томоса добились, закон про Мову приняли, стремление в ЕС и НАТО в Конституцию вписали!!!
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19.06.2020 13:47 Ответить
У нас нема ідеологічних партій. Щодо партії ЄС - типова для України лідерська партія, заточена під Пороха, створена перед минулими виборами. Україна молода держава (підліток), в нас нема ще сталої політичної системи, все ще в процесі формування.
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19.06.2020 14:01 Ответить
ну як то кажуть з Богом! зелені пердаки мають горіти
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19.06.2020 12:56 Ответить
але можливо " местные выборы под вопросом.... по крайней мере именно такой сценарий сейчас рассматривается в ОП в связи с обвалом рейтинга СН в регионах и по стране в целом.План прост.До конца июля ВР должна принять решение о проведении выборов (дата, бюджет, округа, прочие формальности). Что странно, но ожидаемо совпадает со сроками продления карантина.Одновременно до конца июля рисуются цифры роста заболеваний по стране (это совершенно несложно, достаточно лишь сделать больше тестов).По зомбоящику показывают страшную картину болезней депутатов, известных артистов и спортсменов, детей и жён чиновников.Во всем обвиняются региональные и местные власти. Вводится ужесточение карантина и отменяются выборы.Окончательное принятие решение по данному кейсу - за Зеленским.Как считаете, какое решение будет принято?" С.Дубенко
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19.06.2020 13:03 Ответить
А зачем им откладывать выборы? Чем дальше, тем больше будет падать рейтинг клоунов...
А значит на местах, ситуация будет только ухудшаться. Наоборот, они ошиблись - нужно было проводить досрочные местные выборы, вместе с выборами в Верховную Раду в прошлом году. Тогда на пике популярности клоунов они могли бы заручится поддержкой на местах, подтолкнув своих людей.
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19.06.2020 13:13 Ответить
там есть корбан. О каких пердаках речь? Бородатая бабушка просто раскладывает яички в разные корзинки.
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19.06.2020 13:15 Ответить
у корбана(філатова) з бабулею горшки давно побиті. і війна в дніпрі буде солідною
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19.06.2020 13:20 Ответить
ой да, верю, верю. Также как и у спасителя Днепра с мертвечуком. И с обдолбанным карлсоном тоже "плохие" отношения.
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19.06.2020 13:27 Ответить
щодо спасітєля- то такі да. щодо філатова і корбана- то час покаже
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19.06.2020 14:00 Ответить
ну то понятно... хужє ні будєт. А єслі шо, то хоть паржьом.
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19.06.2020 14:57 Ответить
Ни нашим, ни вашим. Получилась очередная вода на киселе.
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19.06.2020 13:01 Ответить
ще на синьо-білому тлі... щось воно дуже нагадує
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19.06.2020 13:04 Ответить
зескот - пирихади на порох-старана,
чтоби не била вайна !
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19.06.2020 13:02 Ответить
Партия может быть или идеологическая или никакая, т.е. это как выбор продукта со вкусом или без вкуса.
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19.06.2020 13:03 Ответить
Звучит как ,проОпозиция...наверное в Кремле сочиняют названия,раньше были партии типа За Еду, сейчас За Жизнь.всё рассчитано на глупый лекторат
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19.06.2020 13:03 Ответить
У мене до вас Пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись.
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19.06.2020 13:08 Ответить
Вы МЭР Бердичева?
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19.06.2020 13:10 Ответить
Взагалі то посада мера - політична, бо виборча. А результат роботи господарників у політиці ми вже спостерігали у 2013 році. Правда нарід України дуже креативний і вирішив замість політиків знову обрати аполітичних персон - але тепер уже діячів сценічних жанрів. як кажуть, з першого разу не дійшло.))
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19.06.2020 13:07 Ответить
очередной сброд аферистов, воров и дилетантов.
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19.06.2020 13:10 Ответить
ВЫ ВСЕ НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ БАНДИТСКОЕ КОДЛО !!! И НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ, УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ НЕ БУДЕТ !!! ЗДОХНИТЕ !!!
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19.06.2020 13:16 Ответить
чекаємо партію "попит"
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19.06.2020 13:20 Ответить
Все вроде бы и неплохо. Но смущает "без идеологии".
Но посмотрим по делам их.
Как только начнут заикаться про дружбу с Расеей и ущемление русскага языка - сразу нафиг
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19.06.2020 13:25 Ответить
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19.06.2020 20:30 Ответить
Еще одна партия регионов! А просто для народа работать, без партии, никак?
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19.06.2020 13:33 Ответить
 
 