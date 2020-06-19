Лідери місцевого самоврядування створили партію "Пропозиція". ФОТО (оновлено)

У політсилі заявили, що вони "не опозиція, а пропозиція".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на презентації політсили, яка відбулася сьогодні, наголосили, що нова сила - це не партія мерів. Партія відкрита для вступу будь-яких фахівців з місцевого управління.

Як наголосив мер Дніпра, партія існуватиме поза ідеологією, але представить свою програму. "Ми об'єднуємося, щоб зшити країну. Ми не опозиція, а пропозиція", - зазначив він.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич наголосив, що головна мета партії - розвиток місцевого самоврядування. Зокрема, це стосується безпеки, муніципальної поліції, завершення і поглиблення децентралізації.

На презентації були мер Дніпра Борис Філатов, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, мер Чернівців Олексій Каспрук, мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Каховки Андрій Дяченко.

На запитання, чи приєднається до партії Київський міський голова Віталій Кличко, присутні на презентації зазначили, що вони відкриті для всіх фахівців, хто хоче поліпшити управління в конкретному місті чи населеному пункті.

Філатов на запитання про те, чим нова партія "Пропозиція" відрізняється від партії "Наш край", сказав: "Чим відрізняється від "Нашого краю"? Всім. У нас є програма. Не хочу нікого маркувати, але всі ми знаємо, як створювався "Наш край" - Адміністрацією Президента. За нами ж ніхто не стоїть, ніякі олігархи".

У політсилі зазначили, що партія "Пропозиція" націлена на найближчі місцеві вибори, а за їхніми результатами, буде вирішуватися питання участі в подальших кампаніях.