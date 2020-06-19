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Лідери місцевого самоврядування створили партію "Пропозиція". ФОТО (оновлено)

У політсилі заявили, що вони "не опозиція, а пропозиція".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на презентації політсили, яка відбулася сьогодні, наголосили, що нова сила - це не партія мерів. Партія відкрита для вступу будь-яких фахівців з місцевого управління.

Як наголосив мер Дніпра, партія існуватиме поза ідеологією, але представить свою програму. "Ми об'єднуємося, щоб зшити країну. Ми не опозиція, а пропозиція", - зазначив він.

Також читайте: Мери Дніпра Філатов, Миколаєва Сенкевич, Чернівців Каспрук і Житомира Сухомлин заявляють про створення нового політичного проєкту "Пропозиція"

Лідери місцевого самоврядування створили партію Пропозиція 01

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич наголосив, що головна мета партії - розвиток місцевого самоврядування. Зокрема, це стосується безпеки, муніципальної поліції, завершення і поглиблення децентралізації.

На презентації були мер Дніпра Борис Філатов, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, мер Чернівців Олексій Каспрук, мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Каховки Андрій Дяченко.

На запитання, чи приєднається до партії Київський міський голова Віталій Кличко, присутні на презентації зазначили, що вони відкриті для всіх фахівців, хто хоче поліпшити управління в конкретному місті чи населеному пункті.

Філатов на запитання про те, чим нова партія "Пропозиція" відрізняється від партії "Наш край", сказав: "Чим відрізняється від "Нашого краю"? Всім. У нас є програма. Не хочу нікого маркувати, але всі ми знаємо, як створювався "Наш край" - Адміністрацією Президента. За нами ж ніхто не стоїть, ніякі олігархи".

У політсилі зазначили, що партія "Пропозиція" націлена на найближчі місцеві вибори, а за їхніми результатами, буде вирішуватися питання участі в подальших кампаніях.

Автор: 

місцеве самоврядування (321) місцеві вибори (1366) Філатов Борис (463) Сєнкевич Олександр (229) Сухомлин Сергій (48) Каспрук Олексій (13) Пропозиція (12)


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Топ коментарі
+10
лишь бы там не было сторонников дружбы с рашей и любви к росии, а то в этот внеидеологический бульон кого угодно можно добавить.... поэтому партия без идеологии не является полноценной партией - это сброд по типу слуги народа, каша, болото...
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19.06.2020 12:50
+8
Взагалі то, партії в класичному варіанті формуються на ідеології. Але ж в Україні нема ні одної ідеологічної партії.
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19.06.2020 12:55
+6
Надіюсь там не буде Гєп, Доп та іншої Трухи.
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19.06.2020 12:53
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лишь бы там не было сторонников дружбы с рашей и любви к росии, а то в этот внеидеологический бульон кого угодно можно добавить.... поэтому партия без идеологии не является полноценной партией - это сброд по типу слуги народа, каша, болото...
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19.06.2020 12:50 Відповісти
Надіюсь там не буде Гєп, Доп та іншої Трухи.
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19.06.2020 12:53 Відповісти
цілком можливо, бо це ж партія "міцних госпордарників та ефективних менеджерів, яким політичне забарвлення яка різниця"
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19.06.2020 12:58 Відповісти
Гепы и Трухи есть своя партия "Плохие Гены" "Доверяй дилдам делам".
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19.06.2020 13:29 Відповісти
Маничка или Параноичка?
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19.06.2020 12:53 Відповісти
На будущих выборах, такая "партия" в первую очередь отберет электорат "Слуг народа". Там точно такие же, без идеологии, без мнения, и без четкого внешнего вектора. Пусть даже, незначительное количество %, но отберет.
+ Сама партия, выступает за продолжения децентрализации, в противовес ЗЕ клоунов.
+ Сильная местная власть - не даст построить диктатуру в стране
Так что плюсов больше, Пуская создают.
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19.06.2020 13:10 Відповісти
"партия будет существовать вне идеологии"

Источник:https://censor.net/p3203058

Партия без идеологии?
Партия "крепких хозяйственников в законе".
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19.06.2020 12:53 Відповісти
О ,своего мера обнаружил. )))
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19.06.2020 12:53 Відповісти
Очикувана відповідь на зелене шапіто.
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19.06.2020 12:54 Відповісти
Очень верно сказано.
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19.06.2020 13:22 Відповісти
Взагалі то, партії в класичному варіанті формуються на ідеології. Але ж в Україні нема ні одної ідеологічної партії.
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19.06.2020 12:55 Відповісти
Армія, Мова, Віра ЄС, НАТО чем вам не идиология?
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19.06.2020 13:19 Відповісти
Це лозунг.
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19.06.2020 13:37 Відповісти
Да нет - Армию восстановили, Томоса добились, закон про Мову приняли, стремление в ЕС и НАТО в Конституцию вписали!!!
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19.06.2020 13:47 Відповісти
У нас нема ідеологічних партій. Щодо партії ЄС - типова для України лідерська партія, заточена під Пороха, створена перед минулими виборами. Україна молода держава (підліток), в нас нема ще сталої політичної системи, все ще в процесі формування.
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19.06.2020 14:01 Відповісти
ну як то кажуть з Богом! зелені пердаки мають горіти
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19.06.2020 12:56 Відповісти
але можливо " местные выборы под вопросом.... по крайней мере именно такой сценарий сейчас рассматривается в ОП в связи с обвалом рейтинга СН в регионах и по стране в целом.План прост.До конца июля ВР должна принять решение о проведении выборов (дата, бюджет, округа, прочие формальности). Что странно, но ожидаемо совпадает со сроками продления карантина.Одновременно до конца июля рисуются цифры роста заболеваний по стране (это совершенно несложно, достаточно лишь сделать больше тестов).По зомбоящику показывают страшную картину болезней депутатов, известных артистов и спортсменов, детей и жён чиновников.Во всем обвиняются региональные и местные власти. Вводится ужесточение карантина и отменяются выборы.Окончательное принятие решение по данному кейсу - за Зеленским.Как считаете, какое решение будет принято?" С.Дубенко
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19.06.2020 13:03 Відповісти
А зачем им откладывать выборы? Чем дальше, тем больше будет падать рейтинг клоунов...
А значит на местах, ситуация будет только ухудшаться. Наоборот, они ошиблись - нужно было проводить досрочные местные выборы, вместе с выборами в Верховную Раду в прошлом году. Тогда на пике популярности клоунов они могли бы заручится поддержкой на местах, подтолкнув своих людей.
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19.06.2020 13:13 Відповісти
там есть корбан. О каких пердаках речь? Бородатая бабушка просто раскладывает яички в разные корзинки.
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19.06.2020 13:15 Відповісти
у корбана(філатова) з бабулею горшки давно побиті. і війна в дніпрі буде солідною
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19.06.2020 13:20 Відповісти
ой да, верю, верю. Также как и у спасителя Днепра с мертвечуком. И с обдолбанным карлсоном тоже "плохие" отношения.
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19.06.2020 13:27 Відповісти
щодо спасітєля- то такі да. щодо філатова і корбана- то час покаже
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19.06.2020 14:00 Відповісти
ну то понятно... хужє ні будєт. А єслі шо, то хоть паржьом.
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19.06.2020 14:57 Відповісти
Ни нашим, ни вашим. Получилась очередная вода на киселе.
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19.06.2020 13:01 Відповісти
ще на синьо-білому тлі... щось воно дуже нагадує
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19.06.2020 13:04 Відповісти
зескот - пирихади на порох-старана,
чтоби не била вайна !
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19.06.2020 13:02 Відповісти
Партия может быть или идеологическая или никакая, т.е. это как выбор продукта со вкусом или без вкуса.
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19.06.2020 13:03 Відповісти
Звучит как ,проОпозиция...наверное в Кремле сочиняют названия,раньше были партии типа За Еду, сейчас За Жизнь.всё рассчитано на глупый лекторат
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19.06.2020 13:03 Відповісти
У мене до вас Пропозиція, від якої ви не зможете відмовитись.
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19.06.2020 13:08 Відповісти
Вы МЭР Бердичева?
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19.06.2020 13:10 Відповісти
Взагалі то посада мера - політична, бо виборча. А результат роботи господарників у політиці ми вже спостерігали у 2013 році. Правда нарід України дуже креативний і вирішив замість політиків знову обрати аполітичних персон - але тепер уже діячів сценічних жанрів. як кажуть, з першого разу не дійшло.))
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19.06.2020 13:07 Відповісти
очередной сброд аферистов, воров и дилетантов.
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19.06.2020 13:10 Відповісти
ВЫ ВСЕ НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ БАНДИТСКОЕ КОДЛО !!! И НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ, УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ НЕ БУДЕТ !!! ЗДОХНИТЕ !!!
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19.06.2020 13:16 Відповісти
чекаємо партію "попит"
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19.06.2020 13:20 Відповісти
Все вроде бы и неплохо. Но смущает "без идеологии".
Но посмотрим по делам их.
Как только начнут заикаться про дружбу с Расеей и ущемление русскага языка - сразу нафиг
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19.06.2020 13:25 Відповісти
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19.06.2020 20:30 Відповісти
Еще одна партия регионов! А просто для народа работать, без партии, никак?
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19.06.2020 13:33 Відповісти
 
 