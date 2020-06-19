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В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко

В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае роста числа заболевших COVID-19 в столице могут усилить карантинные ограничения.

Об этом Кличко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Показатель, когда мы можем уменьшать ограничения или вообще аннулировать - это количество заболеваний 12 случаев на 100 000 населения. На сегодняшний день в Киеве - 15. Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека, это высокий показатель. И если в дальнейшем повышаться, я не исключаю, опираясь на те же советы экспертов, можем вернуться к ограничениям", - сказал Кличко.

По словам мэра, власти пытаются найти баланс между сохранением здоровья людей возможностям для них сохранить работу.

Также на Цензор.НЕТ: Говорить о жестком карантине по всей Украине преждевременно, он может быть локальным, - Ляшко

"Если в Германии кого увольняют, государство гарантирует оплату его труда в течение определенного времени. В Украине - в отпуск за свой счет, и как человек выживет - это его персональный вопрос. И в этом вот такой баланс найти. Для того, чтобы сохранить здоровье людей, с одной стороны, а с другой стороны, давайте прямым текстом говорить, чтобы не было голодного бунта. Потому что людям нечего есть", - сказал Кличко.

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Топ комментарии
+6
Зе боиться Майдана потому и усиливает карантин. Не бойся зе - попэрэднык это не Майдан, бо когда настанет Майдан и карантин не спасёт.
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19.06.2020 23:07
+3
Кличко всегда честно говорит. Сразу видно - боксер и чемпион.
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19.06.2020 23:07
+3
У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 345
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19.06.2020 23:12
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В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко - Цензор.НЕТ 7821
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19.06.2020 23:06 Ответить
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.0dd02b7dcde10e99371b105e42b3cbff&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2frILKZiszUA63K%2f200.gif&ehk=%2frrfPjUcBibSEXxN0d%2bCdiJkeSotTHWjsXVYMdk2tCA%3d
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19.06.2020 23:18 Ответить
Кличко всегда честно говорит. Сразу видно - боксер и чемпион.
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19.06.2020 23:07 Ответить
і нормальний мер є і буде на відміну від різної швалі що мордовської що іврейської
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22.06.2020 07:11 Ответить
Зе боиться Майдана потому и усиливает карантин. Не бойся зе - попэрэднык это не Майдан, бо когда настанет Майдан и карантин не спасёт.
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19.06.2020 23:07 Ответить
Зеленский не боится ничего и никого. А такое как ты я на Майдане не видел.
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19.06.2020 23:55 Ответить
и не умеет ничего, какой у тебя сбалансированный кумир.
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20.06.2020 00:06 Ответить
Боиться и очень сильно, и это очень заметно. На воре всегда шапка горит - огонь это и есть страх.
Увидимся на Третьем Майдана - если пойдёшь.
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20.06.2020 00:30 Ответить
Ничего не боится только дурак.
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20.06.2020 08:53 Ответить
конечно не боится, чтобы понимать и бояться - МОЗГИ НАДО ИМЕТЬ.
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20.06.2020 10:43 Ответить
Хорошая новость.
------------------------------
https://real-vin.com/tureckie-drony-unichtozhili-kolonnu-chvk-vagnera-v-livii Турецкие дроны уничтожили колонну ЧВК Вагнера в Ливии
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19.06.2020 23:08 Ответить
Нужно усиливать ограничения, вне транспорта никто в масках уже не ходит и это можно понять при такой жаре. Это значит, что вирус будет прогрессировать.
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19.06.2020 23:10 Ответить
Зачем маска вне транспорта, эти маски- расплодник заразы. Они через пару минут влажные- идеальная среда для бацилл
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19.06.2020 23:15 Ответить
Получается, что в транспорте требуют одевать маски для того, чтобы люди быстрее заражались.
Вне транспорта тоже есть скопления людей и там маски не одеваются, как например в ночных клубах.
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19.06.2020 23:24 Ответить
маски требуют одевать те, кто очень мало понимают в эпидемиологии (и др.), но очень хорошо в разводе лохов. власти называются.
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20.06.2020 04:11 Ответить
В Германии требования к ношению масок, только в транспорте и в общественных местах в закрытых помещениях.
Заболевших в день в 3 раза меньше, чем в Украине
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19.06.2020 23:39 Ответить
https://censor.net/user/442621 18 числа було більше 1000 інфікованих.А 19 числа 400.Щось хрінова статистика в Німеччині.Завтра може бути знову 1000.
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20.06.2020 00:05 Ответить
какой вы странный...вирус лечите маской....ДА ПРОСТО НАШИМ БОГАМ НУЖЕН ЕТОТ ВИРУС....если бы захотели ..то уже давно нащли бы противоядие.....21 век..а ети питарасы...НУЖНА НОВАЯ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРСКАЯ РВОЛЮЦИЯ.
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20.06.2020 01:29 Ответить
У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 345
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19.06.2020 23:12 Ответить
Ишак с друзями уже показал всей стране, кто настоящая глупость в Украине.
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19.06.2020 23:14 Ответить
А кто у нас ишак?
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19.06.2020 23:16 Ответить
гуглі
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22.06.2020 07:13 Ответить
Вовочка у вас ишак. Причем Оманский.
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23.06.2020 16:37 Ответить
"почём опиум для народа?"
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19.06.2020 23:15 Ответить
чиво???..это как???
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20.06.2020 01:30 Ответить
вот интересно . я предполагал . что негров в америке не гоняют специально . что бы по заражались ковидом помёрли ну и облегчили этим жизнь нормальным . а теперь смотрю резкого роста заболевших нет как будто и забыли совсем про эпидемию
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19.06.2020 23:13 Ответить
смешной такой.
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19.06.2020 23:21 Ответить
интересная информация
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20.06.2020 01:32 Ответить
От нуҐуа?
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19.06.2020 23:13 Ответить
Володя чЛенин остановил РАБссию Стачкой и забастовкой.РАБссия сдохла,тоже самое сделали шахтеры летом 1989 года забастовкой обескровили СССр дохляк... Сегодня в эпоху ФСБшного Коронвируса сожет случится все что угодно...экономика в полном дерьме..Зеля дерзай...
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19.06.2020 23:14 Ответить
да..в епоху фсбшного каронавируса ----звучит ЗЕЛЯ....а такой маленький плять бубочка
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20.06.2020 01:39 Ответить
Деньги дайте гражданам Украины, маски.
Вам никто не даст грабить бюджет Украины безнаказанно, это напоминание. Читайте историю, что бывает когда власть не прислушивается к тем, кто ее выбрал.
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19.06.2020 23:17 Ответить
Бацьку Лукашенко уберут от власти с помощью референдума,Зелю не уберут,Зеля обязан развалить Украину...сам..
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19.06.2020 23:20 Ответить
ТАК А ЗАЧЕМ ПОСЛАБИЛИ !!!??? ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗАРАЗИЛОСЬ !!!
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19.06.2020 23:42 Ответить
что бв с голода не умерли
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19.06.2020 23:43 Ответить
ОСЛА ПУТИНА НЕ СПРАШИВАЛИ )))
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19.06.2020 23:46 Ответить
Загонят всех в тоннели метро и не будут выпускать?
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20.06.2020 08:31 Ответить
да..загонят и всем очистительные клызмы в голаву...шобы не мешали звиздетьзеле...так плохо еще никогда не было....ну маленький гад а такой пистанутый
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20.06.2020 16:15 Ответить
 
 