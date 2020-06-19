В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае роста числа заболевших COVID-19 в столице могут усилить карантинные ограничения.
Об этом Кличко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Показатель, когда мы можем уменьшать ограничения или вообще аннулировать - это количество заболеваний 12 случаев на 100 000 населения. На сегодняшний день в Киеве - 15. Сегодня днем, например, заразились этой болезнью 92 человека, это высокий показатель. И если в дальнейшем повышаться, я не исключаю, опираясь на те же советы экспертов, можем вернуться к ограничениям", - сказал Кличко.
По словам мэра, власти пытаются найти баланс между сохранением здоровья людей возможностям для них сохранить работу.
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"Если в Германии кого увольняют, государство гарантирует оплату его труда в течение определенного времени. В Украине - в отпуск за свой счет, и как человек выживет - это его персональный вопрос. И в этом вот такой баланс найти. Для того, чтобы сохранить здоровье людей, с одной стороны, а с другой стороны, давайте прямым текстом говорить, чтобы не было голодного бунта. Потому что людям нечего есть", - сказал Кличко.
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Увидимся на Третьем Майдана - если пойдёшь.
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Вне транспорта тоже есть скопления людей и там маски не одеваются, как например в ночных клубах.
Заболевших в день в 3 раза меньше, чем в Украине
Вам никто не даст грабить бюджет Украины безнаказанно, это напоминание. Читайте историю, что бывает когда власть не прислушивается к тем, кто ее выбрал.