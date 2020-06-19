У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що в разі зростання кількості хворих на COVID-19 у столиці можуть посилити карантинні обмеження.

Про це Кличко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Показник, коли ми можемо зменшувати обмеження або взагалі анулювати - це кількість захворювань 12 випадків на 100 000 населення. На сьогодні в Києві - 15. Сьогодні вдень, наприклад, заразилися цією хворобою 92 особи, це високий показник. І якщо надалі підвищуватиметься, я не виключаю, спираючись на ті ж поради експертів, можемо повернутися до обмежень", - сказав Кличко.

За словами мера, влада намагається знайти баланс між збереженням здоров'я людей і можливостями для них зберегти роботу.

"Якщо в Німеччині когось звільняють, держава гарантує оплату його праці впродовж певного часу. В Україні - у відпустку за свій рахунок, і як людина виживе - це її персональне питання. І в цьому ось такий баланс знайти. Для того, щоб зберегти здоров'я людей, з одного боку, а з іншого боку, давайте прямим текстом говорити, щоб не було голодного бунту. Бо людям нічого їсти", - сказав Кличко.

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