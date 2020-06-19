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У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко

У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що в разі зростання кількості хворих на COVID-19 у столиці можуть посилити карантинні обмеження.

Про це Кличко сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Показник, коли ми можемо зменшувати обмеження або взагалі анулювати - це кількість захворювань 12 випадків на 100 000 населення. На сьогодні в Києві - 15. Сьогодні вдень, наприклад, заразилися цією хворобою 92 особи, це високий показник. І якщо надалі підвищуватиметься, я не виключаю, спираючись на ті ж поради експертів, можемо повернутися до обмежень", - сказав Кличко.

За словами мера, влада намагається знайти баланс між збереженням здоров'я людей і можливостями для них зберегти роботу.

"Якщо в Німеччині когось звільняють, держава гарантує оплату його праці впродовж певного часу. В Україні - у відпустку за свій рахунок, і як людина виживе - це її персональне питання. І в цьому ось такий баланс знайти. Для того, щоб зберегти здоров'я людей, з одного боку, а з іншого боку, давайте прямим текстом говорити, щоб не було голодного бунту. Бо людям нічого їсти", - сказав Кличко.

Читайте також: Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко
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Топ коментарі
+6
Зе боиться Майдана потому и усиливает карантин. Не бойся зе - попэрэднык это не Майдан, бо когда настанет Майдан и карантин не спасёт.
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19.06.2020 23:07
+3
Кличко всегда честно говорит. Сразу видно - боксер и чемпион.
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19.06.2020 23:07
+3
У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 345
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19.06.2020 23:12
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В Киеве могут усилить карантинные ограничения, - Кличко - Цензор.НЕТ 7821
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19.06.2020 23:06 Відповісти
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.0dd02b7dcde10e99371b105e42b3cbff&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2frILKZiszUA63K%2f200.gif&ehk=%2frrfPjUcBibSEXxN0d%2bCdiJkeSotTHWjsXVYMdk2tCA%3d
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19.06.2020 23:18 Відповісти
Кличко всегда честно говорит. Сразу видно - боксер и чемпион.
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19.06.2020 23:07 Відповісти
і нормальний мер є і буде на відміну від різної швалі що мордовської що іврейської
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22.06.2020 07:11 Відповісти
Зе боиться Майдана потому и усиливает карантин. Не бойся зе - попэрэднык это не Майдан, бо когда настанет Майдан и карантин не спасёт.
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19.06.2020 23:07 Відповісти
Зеленский не боится ничего и никого. А такое как ты я на Майдане не видел.
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19.06.2020 23:55 Відповісти
и не умеет ничего, какой у тебя сбалансированный кумир.
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20.06.2020 00:06 Відповісти
Боиться и очень сильно, и это очень заметно. На воре всегда шапка горит - огонь это и есть страх.
Увидимся на Третьем Майдана - если пойдёшь.
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20.06.2020 00:30 Відповісти
Ничего не боится только дурак.
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20.06.2020 08:53 Відповісти
конечно не боится, чтобы понимать и бояться - МОЗГИ НАДО ИМЕТЬ.
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20.06.2020 10:43 Відповісти
Хорошая новость.
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https://real-vin.com/tureckie-drony-unichtozhili-kolonnu-chvk-vagnera-v-livii Турецкие дроны уничтожили колонну ЧВК Вагнера в Ливии
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19.06.2020 23:08 Відповісти
Нужно усиливать ограничения, вне транспорта никто в масках уже не ходит и это можно понять при такой жаре. Это значит, что вирус будет прогрессировать.
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19.06.2020 23:10 Відповісти
Зачем маска вне транспорта, эти маски- расплодник заразы. Они через пару минут влажные- идеальная среда для бацилл
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19.06.2020 23:15 Відповісти
Получается, что в транспорте требуют одевать маски для того, чтобы люди быстрее заражались.
Вне транспорта тоже есть скопления людей и там маски не одеваются, как например в ночных клубах.
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19.06.2020 23:24 Відповісти
маски требуют одевать те, кто очень мало понимают в эпидемиологии (и др.), но очень хорошо в разводе лохов. власти называются.
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20.06.2020 04:11 Відповісти
В Германии требования к ношению масок, только в транспорте и в общественных местах в закрытых помещениях.
Заболевших в день в 3 раза меньше, чем в Украине
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19.06.2020 23:39 Відповісти
https://censor.net/user/442621 18 числа було більше 1000 інфікованих.А 19 числа 400.Щось хрінова статистика в Німеччині.Завтра може бути знову 1000.
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20.06.2020 00:05 Відповісти
какой вы странный...вирус лечите маской....ДА ПРОСТО НАШИМ БОГАМ НУЖЕН ЕТОТ ВИРУС....если бы захотели ..то уже давно нащли бы противоядие.....21 век..а ети питарасы...НУЖНА НОВАЯ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРСКАЯ РВОЛЮЦИЯ.
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20.06.2020 01:29 Відповісти
У Києві можуть посилити карантинні обмеження, - Кличко - Цензор.НЕТ 345
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19.06.2020 23:12 Відповісти
Ишак с друзями уже показал всей стране, кто настоящая глупость в Украине.
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19.06.2020 23:14 Відповісти
А кто у нас ишак?
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19.06.2020 23:16 Відповісти
гуглі
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22.06.2020 07:13 Відповісти
Вовочка у вас ишак. Причем Оманский.
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23.06.2020 16:37 Відповісти
"почём опиум для народа?"
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19.06.2020 23:15 Відповісти
чиво???..это как???
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20.06.2020 01:30 Відповісти
вот интересно . я предполагал . что негров в америке не гоняют специально . что бы по заражались ковидом помёрли ну и облегчили этим жизнь нормальным . а теперь смотрю резкого роста заболевших нет как будто и забыли совсем про эпидемию
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19.06.2020 23:13 Відповісти
смешной такой.
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19.06.2020 23:21 Відповісти
интересная информация
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20.06.2020 01:32 Відповісти
От нуҐуа?
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19.06.2020 23:13 Відповісти
Володя чЛенин остановил РАБссию Стачкой и забастовкой.РАБссия сдохла,тоже самое сделали шахтеры летом 1989 года забастовкой обескровили СССр дохляк... Сегодня в эпоху ФСБшного Коронвируса сожет случится все что угодно...экономика в полном дерьме..Зеля дерзай...
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19.06.2020 23:14 Відповісти
да..в епоху фсбшного каронавируса ----звучит ЗЕЛЯ....а такой маленький плять бубочка
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20.06.2020 01:39 Відповісти
Деньги дайте гражданам Украины, маски.
Вам никто не даст грабить бюджет Украины безнаказанно, это напоминание. Читайте историю, что бывает когда власть не прислушивается к тем, кто ее выбрал.
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19.06.2020 23:17 Відповісти
Бацьку Лукашенко уберут от власти с помощью референдума,Зелю не уберут,Зеля обязан развалить Украину...сам..
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19.06.2020 23:20 Відповісти
ТАК А ЗАЧЕМ ПОСЛАБИЛИ !!!??? ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗАРАЗИЛОСЬ !!!
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19.06.2020 23:42 Відповісти
что бв с голода не умерли
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19.06.2020 23:43 Відповісти
ОСЛА ПУТИНА НЕ СПРАШИВАЛИ )))
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19.06.2020 23:46 Відповісти
Загонят всех в тоннели метро и не будут выпускать?
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20.06.2020 08:31 Відповісти
да..загонят и всем очистительные клызмы в голаву...шобы не мешали звиздетьзеле...так плохо еще никогда не было....ну маленький гад а такой пистанутый
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20.06.2020 16:15 Відповісти
 
 