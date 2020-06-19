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Минюст (1720) СИЗО (1332) пенитенциарная служба (205) Малюська Денис (322)

За счет платных камер в СИЗО начат ремонт бесплатных, - Малюська

За счет платных камер в СИЗО начат ремонт бесплатных, - Малюська

За счет средств полученных от платных камер уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже делаем ремонт за счет тех средств, которые заработали, платные камеры сейчас более 125 тыс. грн принесли, в основном в городе Киеве, и это уже несколько камер бесплатных, которые мы сейчас ремонтируем", - заявил министр.

Относительно платных камер в СИЗО, Малюська уточнил, что ранее они также существовали, но были нелегальными. Соответственно заработанные на них деньги не отправлялись в бюджет.

Смотрите также: Малюська рассчитывает на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО: "Это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом". ВИДЕО

"Мы уже открыли в большей части областных центров платные камеры. Вот на этом уикенде мы откроем в четырех областных центрах новые платные камеры, отремонтированные, которые также будут генерировать доход для того, чтобы ремонтировать бесплатные камеры", - уточнил Малюська.

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Топ комментарии
+6
Коли шаріокови- кухарки- кловуни керують державою - завжди так.
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19.06.2020 23:33
+5
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemo https://twitter.com/compdemon/status/1273955990401146880 8 ч

Враховуючи голосне мовчання Бубочки за вчорашню акцію під Печерним Судилищем, картинку з якої він палюбе бачив (як і кількість народу НЕПРОПЛАЧЕНОГО, в сереині робочого дня), Шмаркля не дуже вірить в поточну потужність одного міністра і тому підмазує додатково баблішком.

Трясця ім. Босха

@UkrPereiro

· 8 ч

Забись. 2,6 миллиарда гривен.
Столько власть согласилась доплатить МВД.
Ни МОЗ, ни министерству образования....
МУСОРАМ.
Г А Н Д О Н Ы.
Ёанные потомки былооккупантов
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19.06.2020 23:33
+3
а если ахмета коломойского кернеса добкина и остальных посадить то там вообще все зацветет
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19.06.2020 23:36
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Правила форума Совет форумчан
Коли шаріокови- кухарки- кловуни керують державою - завжди так.
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19.06.2020 23:33 Ответить
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemo https://twitter.com/compdemon/status/1273955990401146880 8 ч

Враховуючи голосне мовчання Бубочки за вчорашню акцію під Печерним Судилищем, картинку з якої він палюбе бачив (як і кількість народу НЕПРОПЛАЧЕНОГО, в сереині робочого дня), Шмаркля не дуже вірить в поточну потужність одного міністра і тому підмазує додатково баблішком.

Трясця ім. Босха

@UkrPereiro

· 8 ч

Забись. 2,6 миллиарда гривен.
Столько власть согласилась доплатить МВД.
Ни МОЗ, ни министерству образования....
МУСОРАМ.
Г А Н Д О Н Ы.
Ёанные потомки былооккупантов
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19.06.2020 23:33 Ответить
мусорам на йод - вавки в голове мазать
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19.06.2020 23:47 Ответить
На лечение? Или на рюкзаки?
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20.06.2020 05:38 Ответить
Незвичайне досягнення. Можна ще й на платні гульки з СІЗО випускати. Або поставити швейну машинку й хай би вишивали серветки. Відкрили б магазин, і Малюська б стала баригою. Відстьогувала б з каждого хабаря - на ремонт камери й собі на дачу в Конча Заспі. І вілу б в Італії купила. А то - просто корупція, яка може вснувати тільки за царювання Ішака.
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19.06.2020 23:34 Ответить
Тю. Колишні бійці розформованої спецроти «Торнадо», які влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, могли без перешкод виходити на вулицю з ізолятора.Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі «112 Україна», - передає https://hromadske.ua/posts/eks-tornadivtsi-mohly-bez-pereshkod-vykhodyty-na-vulytsiu-z-lukianivskoho-sizo-viiskovyi-prokuror Громадське .Мене вже нічим не здивувати. Навіть тепловізором.
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19.06.2020 23:39 Ответить
ну, знаєш, якщо беззаконня не дивує, то вставати точно пора.
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19.06.2020 23:41 Ответить
А коли це воно припинялось? Є глобальні недоробки, що в перший раз, і тим паче, в другий.
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19.06.2020 23:45 Ответить
Це не недоробки. Це вже послід.
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19.06.2020 23:56 Ответить
Послід тут недоречне слово. Наслідок. Хто ще пам"ятає пісню Майдану: "Горіла шина"? "Під суд народний, трибунал, кожен піде регіонал..." Шість років пройшло - процвітають. Навіть шуфрич не пизжений туєву кількість днів. Тепер нічого скіглить.
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20.06.2020 00:17 Ответить
колоссальные средства, без базара
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19.06.2020 23:35 Ответить
а ниче что вы должны обеспечить нормальные камеры по умолчанию
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19.06.2020 23:36 Ответить
там скоріше подвійне чи потрійне забезпечення. Тричі один чайник фінансують, а чайник весь час старий.
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19.06.2020 23:37 Ответить
Малюск-ставленник уголовного мира,бандитов. в органах власти.
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19.06.2020 23:43 Ответить
а если ахмета коломойского кернеса добкина и остальных посадить то там вообще все зацветет
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19.06.2020 23:36 Ответить
Тобто, зараз кріміналітет, переставши опікуватись, умовами відсидки, буде більш сміливіше йти на дєло.
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19.06.2020 23:36 Ответить
, ООО СИЗО первые сутки даром😂
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19.06.2020 23:37 Ответить
акция что ли ?
а фишечки ЗЕльоные дают ?
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20.06.2020 00:11 Ответить
Эта фишка ещё от Порошенко.
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20.06.2020 06:51 Ответить
Это все ваши "реформы"?
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19.06.2020 23:41 Ответить
А каких тебе еще реформ не хватает?
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19.06.2020 23:43 Ответить
От Зеленского и его банды я других "реформ" и не жду.
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19.06.2020 23:45 Ответить
Коли країною керує блазень не дивуйтеся що усе стає "**#нуtим шоу" !!!
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19.06.2020 23:44 Ответить
Скажем так. Це - брехня. Просто треба заповнити невдале царювання ідіотів якимось досягненнями. Ну, от і досягнення. Ідіотське.
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19.06.2020 23:46 Ответить
Там на цензорі має бути редактор. Редактор, ти напився в п'ятницю. Це корупція і посміховисько. Знущання над Україною.
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19.06.2020 23:48 Ответить
Редактор може і напився, з горя життя,

а уряд коксом кочегарит
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19.06.2020 23:52 Ответить
Чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное....
Главное, чтобы за счет платных камер в СИЗО, не был начат бесплатный ремонт в домах начальников этих СИЗО.
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19.06.2020 23:49 Ответить
Ви жартуєте.... знаєте скілики мишів у СІЗО.... й усі їсти хочуть.
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19.06.2020 23:52 Ответить
Це перемога?
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19.06.2020 23:49 Ответить
Охренеть !!!!!
масюська, от тебя я просто хренею !
(кретины кретинистее уже достойны соболезнования......)
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19.06.2020 23:50 Ответить
Вже скоро:
Платний виклик поліції.
Платна доставка в сізо, з маячками та звуком ще дорожче.
Платний допит.
Платні кайданки.

Дна с-ка взагалі немає....
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19.06.2020 23:50 Ответить
Підключіть общак і будете пленарні засідання проводити у лук"янівському сізо. Піддержимо свого виробника. Працюй і відпочивай в Україні.!
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19.06.2020 23:51 Ответить
Платні камери це натяк від зеКОм@нди що красти треба по крупняку щоб на нормальну камеру вистачило..... тижНєлохТаТєбєУжєЗа40 ...
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19.06.2020 23:55 Ответить
на фото масюська? надеюсь это фото станет пророческим...
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19.06.2020 23:55 Ответить
Хроники третьего рейха:
"Ещё одну возможность для личного обогащения чиновники обнаружили в том, что между днём, когда пациенту проводилась «эвтаназия», и датой, когда родственникам посылалось известие о смерти, существовал значительный временной промежуток - соответственно, можно было выставлять счета и получать деньги за предоставление места в учреждении пациенту, якобы ещё живому. "

Мисюська, партайгеноссе Ганс-Иоахим Беккер украл на этом 14 миллионов рейхсмарок
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20.06.2020 00:01 Ответить
что тут можно сказать, молюск одним словом )))))
мне интересно, как долбо*бы попадают на гос службу?)))
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20.06.2020 00:04 Ответить
посредством 73%
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20.06.2020 00:13 Ответить
VIP-відсидка Зайцевої, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбила автомобілем 6 чоловік. За час такої відсидки вона заробила і виплатила родичам двох потерпілих аж по 31 гривні!

Хто підкаже, яким "теплим" словом можна обізвати цього лицемірного Молюска, який офіційно пропонує за гроші злочинцям відкуповуватись від кримінального покарання?

За рахунок платних камер у СІЗО розпочато ремонт безкоштовних, - Малюська - Цензор.НЕТ 5411
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20.06.2020 00:26 Ответить
Надо брать деньги на ремонт с тех кто не хочет садится.
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20.06.2020 01:00 Ответить
надо тупо ввести 2% сбор на СИЗО и никого не садить
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20.06.2020 02:14 Ответить
Предлагаю следующее: Увеличить тариф в 5 - 10 раз! А в общие обезьянники подсаживать по 3 - 4 беспредельщика из тюрем! Сами задержанные, просится будут в отдельную. Денег тогда хватит, даже на ремонт квартир и дач бенятиктовны...
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20.06.2020 11:36 Ответить
а те что на ремонт бесплатных...................в карман
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20.06.2020 07:07 Ответить
Це типу ніби дружина проституцією створила нормальні умови для проживання сімї і зробила ремонт в квартирі. За що їй чоловік і діти дуже вдячні.
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20.06.2020 07:51 Ответить
Дожились - Богатые платят за бедных. Ребята вы вообще то умеете на пять минут вперёд думать и не ляпать что попадя. Вы нас убеждаете что на киче уже настал коммунизм, так бросайте свои Кончи Заспанные и валите туда. А мы без вас отдохнём.
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20.06.2020 08:04 Ответить
Сто бы отремонтировать тюрьмы - нужно больше воровали и грабили?
Тогда будут деньги на платные камеры, проституток ... и ремонты.
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20.06.2020 08:28 Ответить
Ну не думав що цей "моська" такий дурень.
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20.06.2020 09:31 Ответить
Да, если так пойдёт и дальше, то людей начнут сажать исключительно по фейсу, кто не сможет пережить обезьянник.
А через пол года или два, выпустят, даже без извинений. Ничего личного, только бизнес...
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20.06.2020 11:14 Ответить
 
 