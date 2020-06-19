За счет платных камер в СИЗО начат ремонт бесплатных, - Малюська

За счет средств полученных от платных камер уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже делаем ремонт за счет тех средств, которые заработали, платные камеры сейчас более 125 тыс. грн принесли, в основном в городе Киеве, и это уже несколько камер бесплатных, которые мы сейчас ремонтируем", - заявил министр.

Относительно платных камер в СИЗО, Малюська уточнил, что ранее они также существовали, но были нелегальными. Соответственно заработанные на них деньги не отправлялись в бюджет.

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"Мы уже открыли в большей части областных центров платные камеры. Вот на этом уикенде мы откроем в четырех областных центрах новые платные камеры, отремонтированные, которые также будут генерировать доход для того, чтобы ремонтировать бесплатные камеры", - уточнил Малюська.