За счет платных камер в СИЗО начат ремонт бесплатных, - Малюська
За счет средств полученных от платных камер уже начат ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уже делаем ремонт за счет тех средств, которые заработали, платные камеры сейчас более 125 тыс. грн принесли, в основном в городе Киеве, и это уже несколько камер бесплатных, которые мы сейчас ремонтируем", - заявил министр.
Относительно платных камер в СИЗО, Малюська уточнил, что ранее они также существовали, но были нелегальными. Соответственно заработанные на них деньги не отправлялись в бюджет.
"Мы уже открыли в большей части областных центров платные камеры. Вот на этом уикенде мы откроем в четырех областных центрах новые платные камеры, отремонтированные, которые также будут генерировать доход для того, чтобы ремонтировать бесплатные камеры", - уточнил Малюська.
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Враховуючи голосне мовчання Бубочки за вчорашню акцію під Печерним Судилищем, картинку з якої він палюбе бачив (як і кількість народу НЕПРОПЛАЧЕНОГО, в сереині робочого дня), Шмаркля не дуже вірить в поточну потужність одного міністра і тому підмазує додатково баблішком.
Трясця ім. Босха
@UkrPereiro
· 8 ч
Забись. 2,6 миллиарда гривен.
Столько власть согласилась доплатить МВД.
Ни МОЗ, ни министерству образования....
МУСОРАМ.
Г А Н Д О Н Ы.
Ёанные потомки былооккупантов
а фишечки ЗЕльоные дают ?
а уряд коксом кочегарит
Главное, чтобы за счет платных камер в СИЗО, не был начат бесплатный ремонт в домах начальников этих СИЗО.
масюська, от тебя я просто хренею !
(кретины кретинистее уже достойны соболезнования......)
Платний виклик поліції.
Платна доставка в сізо, з маячками та звуком ще дорожче.
Платний допит.
Платні кайданки.
Дна с-ка взагалі немає....
"Ещё одну возможность для личного обогащения чиновники обнаружили в том, что между днём, когда пациенту проводилась «эвтаназия», и датой, когда родственникам посылалось известие о смерти, существовал значительный временной промежуток - соответственно, можно было выставлять счета и получать деньги за предоставление места в учреждении пациенту, якобы ещё живому. "
Мисюська, партайгеноссе Ганс-Иоахим Беккер украл на этом 14 миллионов рейхсмарок
мне интересно, как долбо*бы попадают на гос службу?)))
Хто підкаже, яким "теплим" словом можна обізвати цього лицемірного Молюска, який офіційно пропонує за гроші злочинцям відкуповуватись від кримінального покарання?
Тогда будут деньги на платные камеры, проституток ... и ремонты.
А через пол года или два, выпустят, даже без извинений. Ничего личного, только бизнес...