За рахунок платних камер у СІЗО розпочато ремонт безкоштовних, - Малюська
За рахунок коштів, отриманих від платних камер, вже розпочато ремонт безкоштовних камер слідчих ізоляторів.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже робимо ремонт за рахунок тих коштів, які заробили, платні камери зараз понад 125 тис. грн принесли, в основному в місті Києві, і це вже кілька камер безкоштовних, які ми зараз ремонтуємо", - заявив міністр.
Щодо платних камер в СІЗО, Малюська уточнив, що раніше вони також існували, але були нелегальними. Відповідно зароблені на них гроші не потрапляли в бюджет.
"Ми вже відкрили в більшій частині обласних центрів платні камери. Ось на цьому вікенді ми відкриємо в чотирьох обласних центрах нові платні камери, відремонтовані, які також генеруватимуть дохід для того, щоб ремонтувати безкоштовні камери", - уточнив Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
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Враховуючи голосне мовчання Бубочки за вчорашню акцію під Печерним Судилищем, картинку з якої він палюбе бачив (як і кількість народу НЕПРОПЛАЧЕНОГО, в сереині робочого дня), Шмаркля не дуже вірить в поточну потужність одного міністра і тому підмазує додатково баблішком.
Трясця ім. Босха
@UkrPereiro
· 8 ч
Забись. 2,6 миллиарда гривен.
Столько власть согласилась доплатить МВД.
Ни МОЗ, ни министерству образования....
МУСОРАМ.
Г А Н Д О Н Ы.
Ёанные потомки былооккупантов
а фишечки ЗЕльоные дают ?
а уряд коксом кочегарит
Главное, чтобы за счет платных камер в СИЗО, не был начат бесплатный ремонт в домах начальников этих СИЗО.
масюська, от тебя я просто хренею !
(кретины кретинистее уже достойны соболезнования......)
Платний виклик поліції.
Платна доставка в сізо, з маячками та звуком ще дорожче.
Платний допит.
Платні кайданки.
Дна с-ка взагалі немає....
"Ещё одну возможность для личного обогащения чиновники обнаружили в том, что между днём, когда пациенту проводилась «эвтаназия», и датой, когда родственникам посылалось известие о смерти, существовал значительный временной промежуток - соответственно, можно было выставлять счета и получать деньги за предоставление места в учреждении пациенту, якобы ещё живому. "
Мисюська, партайгеноссе Ганс-Иоахим Беккер украл на этом 14 миллионов рейхсмарок
мне интересно, как долбо*бы попадают на гос службу?)))
Хто підкаже, яким "теплим" словом можна обізвати цього лицемірного Молюска, який офіційно пропонує за гроші злочинцям відкуповуватись від кримінального покарання?
Тогда будут деньги на платные камеры, проституток ... и ремонты.
А через пол года или два, выпустят, даже без извинений. Ничего личного, только бизнес...