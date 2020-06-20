В посольстве США назвали условия въезда в страну для украинцев
Украинцам и всем иностранным гражданам, у которых есть действующая американская виза, разрешен въезд в Соединенные Штаты Америки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Если у вас есть действительная виза в США и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США", - говорится в сообщении.
В то же время, если человек намерен въехать в США транзитным рейсом, ему следует тщательно учитывать ограничения, связанные с COVID-19 и планировать свою поездку соответственно.
В частности, во время путешествия в США транзит через определенные страны, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.
Вместе с тем, эти правила не распространяются на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев "зеленой карты"), которые готовы вернуться домой из Украины.
Пожалуйста, подождите...
тренинг нужен головняку.....
ну или как вариант - бакану позвовонить....
а вот бизнесМЕНЫ об США отзываются с уважением , А наполнение бюджета страны на их плечах И ,следовательно ,выплата кредита МВФ ТОЖЕ
Без этих барыг ты бы сейчас стоял в очереди за колбасой, которой хватало бы только половине очереди, а завозили ее в магазин два раза в неделю.
А нормальные джинсы покупал бы из под полы с переплатой в три раза.