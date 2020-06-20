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виза (1158) США (24834)

В посольстве США назвали условия въезда в страну для украинцев

В посольстве США назвали условия въезда в страну для украинцев

Украинцам и всем иностранным гражданам, у которых есть действующая американская виза, разрешен въезд в Соединенные Штаты Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Если у вас есть действительная виза в США и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США", - говорится в сообщении.

В то же время, если человек намерен въехать в США транзитным рейсом, ему следует тщательно учитывать ограничения, связанные с COVID-19 и планировать свою поездку соответственно.

В частности, во время путешествия в США транзит через определенные страны, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.

Вместе с тем, эти правила не распространяются на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев "зеленой карты"), которые готовы вернуться домой из Украины.

Также читайте: Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте

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Топ комментарии
+8
ето точно - не криворогатый клован я ....
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20.06.2020 02:42
+6
Не спугни кацапа, он политическую карту мира в мусорнике нашел. Хочет поделиться впечатлениями.
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20.06.2020 07:33
+6
Обычно Об США плохо отзываются БЮДЖЕТНИКИ , которым ,кстати ,сейчас зарплату выплатят из кредита МВФ. Но бюджетникам не интересно откуда деньги - они для того и пошли работать бюджетниками , чтобы не иметь головной боли с этим вопросом .
а вот бизнесМЕНЫ об США отзываются с уважением , А наполнение бюджета страны на их плечах И ,следовательно ,выплата кредита МВФ ТОЖЕ
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20.06.2020 07:42
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20.06.2020 01:13 Ответить
а на оманцев ета херня тоже действует?
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20.06.2020 02:26 Ответить
та тебе-то что - тьі вряд-ли знаешь, что такое оман
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20.06.2020 02:40 Ответить
ето точно - не криворогатый клован я ....
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20.06.2020 02:42 Ответить
Не спугни кацапа, он политическую карту мира в мусорнике нашел. Хочет поделиться впечатлениями.
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20.06.2020 07:33 Ответить
та молчу уже...
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20.06.2020 07:36 Ответить
буба зависла в инете? - спать иди, клоп...
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20.06.2020 02:50 Ответить
для четырежды головного командуючeго - ******** без пулев нихт стрелятен...
тренинг нужен головняку.....
ну или как вариант - бакану позвовонить....
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20.06.2020 03:36 Ответить
73 % ДАРМОЕДОВ Шариковых и Швондеров ненавидят США
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20.06.2020 06:35 Ответить
Я б даже сказал, что все 100% Шариковых и Швондеров ненавидят США. Просто иногда количество таких уродов достигает 73% населения
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20.06.2020 07:30 Ответить
Обычно Об США плохо отзываются БЮДЖЕТНИКИ , которым ,кстати ,сейчас зарплату выплатят из кредита МВФ. Но бюджетникам не интересно откуда деньги - они для того и пошли работать бюджетниками , чтобы не иметь головной боли с этим вопросом .
а вот бизнесМЕНЫ об США отзываются с уважением , А наполнение бюджета страны на их плечах И ,следовательно ,выплата кредита МВФ ТОЖЕ
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20.06.2020 07:42 Ответить
Ещё об США плохо отзываются нанятые работники ( это почти как бюджетники) .
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20.06.2020 07:45 Ответить
Барыги это не бизнесмены.
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20.06.2020 09:31 Ответить
А ну расскажи нам, кто такие бизнесмены по твоему.
Без этих барыг ты бы сейчас стоял в очереди за колбасой, которой хватало бы только половине очереди, а завозили ее в магазин два раза в неделю.
А нормальные джинсы покупал бы из под полы с переплатой в три раза.
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20.06.2020 11:37 Ответить
кацапия - мать ихняя....
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20.06.2020 07:43 Ответить
8% - просто обожают, и шо это изменило ?
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20.06.2020 10:05 Ответить
Это изменило что, что в Украине сейчас не кацапия и не ОРДЛО.
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20.06.2020 11:38 Ответить
 
 