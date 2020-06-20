В посольстве США назвали условия въезда в страну для украинцев

Украинцам и всем иностранным гражданам, у которых есть действующая американская виза, разрешен въезд в Соединенные Штаты Америки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Если у вас есть действительная виза в США и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США", - говорится в сообщении.

В то же время, если человек намерен въехать в США транзитным рейсом, ему следует тщательно учитывать ограничения, связанные с COVID-19 и планировать свою поездку соответственно.

В частности, во время путешествия в США транзит через определенные страны, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.

Вместе с тем, эти правила не распространяются на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев "зеленой карты"), которые готовы вернуться домой из Украины.

Также читайте: Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте