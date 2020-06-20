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віза (723) США (21006)

У посольстві США назвали умови в'їзду до країни для українців

У посольстві США назвали умови в'їзду до країни для українців

Українцям і всім іноземним громадянам, у яких є чинна американська віза, дозволено в'їзд до Сполучених Штатів Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

"Якщо у вас є чинна віза в США і упродовж останніх 14 днів, що передують вашій поїздці в США, ви перебуваєте в Україні або в іншій країні, на яку не поширюються обмеження, пов'язані з COVID-19, ви можете вирушати до США", - йдеться в повідомленні.

Водночас, якщо людина має намір в'їхати до США транзитним рейсом, їй потрібно ретельно враховувати обмеження, пов'язані з COVID-19, і планувати свою поїздку відповідно.

Зокрема, під час подорожі в США транзит через певні країни, зокрема країни Шенгенської зони, Велику Британію, Ірландію, Китай, Іран, Бразилію, наразі заборонено для більшості іноземців із візами.

Водночас ці правила не поширюються на громадян США або законних постійних жителів США (власників "зеленої картки"), які готові повернутися додому з України.

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Топ коментарі
+8
ето точно - не криворогатый клован я ....
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20.06.2020 02:42
+6
Не спугни кацапа, он политическую карту мира в мусорнике нашел. Хочет поделиться впечатлениями.
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20.06.2020 07:33
+6
Обычно Об США плохо отзываются БЮДЖЕТНИКИ , которым ,кстати ,сейчас зарплату выплатят из кредита МВФ. Но бюджетникам не интересно откуда деньги - они для того и пошли работать бюджетниками , чтобы не иметь головной боли с этим вопросом .
а вот бизнесМЕНЫ об США отзываются с уважением , А наполнение бюджета страны на их плечах И ,следовательно ,выплата кредита МВФ ТОЖЕ
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20.06.2020 07:42
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20.06.2020 01:13 Відповісти
а на оманцев ета херня тоже действует?
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20.06.2020 02:26 Відповісти
та тебе-то что - тьі вряд-ли знаешь, что такое оман
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20.06.2020 02:40 Відповісти
ето точно - не криворогатый клован я ....
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20.06.2020 02:42 Відповісти
Не спугни кацапа, он политическую карту мира в мусорнике нашел. Хочет поделиться впечатлениями.
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20.06.2020 07:33 Відповісти
та молчу уже...
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20.06.2020 07:36 Відповісти
буба зависла в инете? - спать иди, клоп...
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20.06.2020 02:50 Відповісти
для четырежды головного командуючeго - ******** без пулев нихт стрелятен...
тренинг нужен головняку.....
ну или как вариант - бакану позвовонить....
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20.06.2020 03:36 Відповісти
73 % ДАРМОЕДОВ Шариковых и Швондеров ненавидят США
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20.06.2020 06:35 Відповісти
Я б даже сказал, что все 100% Шариковых и Швондеров ненавидят США. Просто иногда количество таких уродов достигает 73% населения
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20.06.2020 07:30 Відповісти
Обычно Об США плохо отзываются БЮДЖЕТНИКИ , которым ,кстати ,сейчас зарплату выплатят из кредита МВФ. Но бюджетникам не интересно откуда деньги - они для того и пошли работать бюджетниками , чтобы не иметь головной боли с этим вопросом .
а вот бизнесМЕНЫ об США отзываются с уважением , А наполнение бюджета страны на их плечах И ,следовательно ,выплата кредита МВФ ТОЖЕ
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20.06.2020 07:42 Відповісти
Ещё об США плохо отзываются нанятые работники ( это почти как бюджетники) .
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20.06.2020 07:45 Відповісти
Барыги это не бизнесмены.
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20.06.2020 09:31 Відповісти
А ну расскажи нам, кто такие бизнесмены по твоему.
Без этих барыг ты бы сейчас стоял в очереди за колбасой, которой хватало бы только половине очереди, а завозили ее в магазин два раза в неделю.
А нормальные джинсы покупал бы из под полы с переплатой в три раза.
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20.06.2020 11:37 Відповісти
кацапия - мать ихняя....
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20.06.2020 07:43 Відповісти
8% - просто обожают, и шо это изменило ?
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20.06.2020 10:05 Відповісти
Это изменило что, что в Украине сейчас не кацапия и не ОРДЛО.
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20.06.2020 11:38 Відповісти
 
 