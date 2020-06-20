Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси. ФОТО

Этап сбора подписей для потенциальных кандидатов в президенты Беларуси закончился 19 июня. Кандидаты в президенты призвали людей выходить на избирательные пикеты и ставить свои подписи.

Во время одного из "цепей солидарности" с оппозицией и заключенными властью оппозиционерами были задержаны корреспондент Радио Свобода Александра Дынько и видеооператор Андрей Рабчик, передает Цензор.НЕТ.





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Гродно

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