РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости
15 150 145
Беларусь (7771) задержание (6651)

Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси. ФОТО

Этап сбора подписей для потенциальных кандидатов в президенты Беларуси закончился 19 июня. Кандидаты в президенты призвали людей выходить на избирательные пикеты и ставить свои подписи.

Во время одного из "цепей солидарности" с оппозицией и заключенными властью оппозиционерами были задержаны корреспондент Радио Свобода Александра Дынько и видеооператор Андрей Рабчик, передает Цензор.НЕТ.

Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси 01
Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси 02

Задержания в Минске 

Также читайте: Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси 03

Гродно 

Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси 04

Задержания в Гомеле

Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси 05

Задержания в Витебске

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Мы тоже заинтересованы в свободной, самостоятельной и демократичной европейской Украине.
И потому >>>

Слава Украине!
показать весь комментарий
20.06.2020 02:09
+18
Люди в Беларуси изменились, уже стали друг друга защищать - не как в РФ только снимать и кричать "позор".
В Молодечно люди отбили у ОМОНа парня.
https://twitter.com/belamova/status/1274059904660246528
показать весь комментарий
20.06.2020 02:15
+17
Дай Бог, чтобы не стала. Украина - заинтересована в демократичной, европейской, свободной Беларуси.
показать весь комментарий
20.06.2020 02:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Поедь в Белоруссию и посмотри как люди живут и какие дороги и какой порядок .В Украина нищая по сравнению с Белоруссию.А если ещё посчитать долги МВФ в миллионах,то Украина это полная нищета.А Белорусси никому не должны.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:23 Ответить
Ууууу, а какие долги у США! Вот какая страна самая нищая в мире! Откуда вы такие тронутые беретесь?
показать весь комментарий
20.06.2020 10:59 Ответить
И как там люди живут? Минималка меньше чем в Украине, средняя зарплата почти такая же как в Украине. Но при этом цены на большинство продуктов выше чем в Украине. Насчет долгов - Беларусь закредитована Китаем и Рашей довольно плотно.
показать весь комментарий
20.06.2020 11:21 Ответить
Международный долг Беларуси на сегодняшний день 17 млд.долларов,это притом что были дешевая нефть,газ и кредиты из России.Теперь халява кончилась,Лука будет дербать собственное население,если не свалят.Похоже что не свалят,значит плюнуть и забыть,как и в отношении России.Хотят жить рабами и в говне пусть живут только в пределах своих концлагерей.
показать весь комментарий
05.07.2020 17:20 Ответить
Давно ли ты было в Беларуси троляка?
показать весь комментарий
20.06.2020 12:06 Ответить
Ты что мордобой за достиженияя считаешь ? Это анархия и беззаконие.У тебя в голове каша.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:26 Ответить
хто не скаче той москаль !
показать весь комментарий
20.06.2020 08:02 Ответить
белорусы сидят в гавне и шепчат - не шевелитесь а то волна пойдет и захлебнемся
показать весь комментарий
20.06.2020 08:04 Ответить
Это беларуские шариёвцы - задерживайте.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:34 Ответить
bamr
@bamr69

Лукашенко приказал выводить деньги из российских банков.

Договариваться с белорусским президентом едет глава МИД Сергей Лавров.
Кремль грозит ответными мерами.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:35 Ответить
Куда его в колхоз на прополку картошки?https://images.cnscdn.com/images/6/a/7/5/6a75e581ead3bc97eefd4798a7e1c5bd/original.jpg
показать весь комментарий
20.06.2020 08:38 Ответить
Ты мудак советский.Президент исполняет волю народа.И как он исполняет оценивает народ.Украина свободная страна-митинги,шествия,мордобой в парламенте,свободная пресса и защита от таких как хитрозачесаный двумя сроками президентства.Беларусь сильно отравлена советами,не смотря на наличие населения бывшей Западной Беларуси.Лука заинтересован в нищете населения,нищими за подачки легко управлять,главное побольше патриотической риторики.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:47 Ответить
Відколи у бульбашів з"явилась поліція, а не міліція? Вже що і КГБ нема? Як так далі піде то не змінним залишиться тільки президент совхозу.
показать весь комментарий
20.06.2020 08:53 Ответить
В колхозе Беларусь нового ничего не будет,пока Беларусь является колхозом.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:16 Ответить
Мені подобаються радники з білорусії які радять що робити нам і не знають що робити в своєму совхозі..Живе Беларусь тільки живе чомусь вільно тільки в Україні.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:31 Ответить
Не говори, надеюсь в вашем колхозе, дороги хоть не такие же разбитые, как у нас?
показать весь комментарий
20.06.2020 11:45 Ответить
Нельзя так говорить,российские танкисты скажут спасибо за вашу дорогу,вы бы от Московии лучше бы отгораживались,а не щекотали им трусы.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:03 Ответить
Так всякие добропожелатели топят за газпромовца какого-то.
показать весь комментарий
20.06.2020 12:07 Ответить
ПТН -ПНХ добродій
показать весь комментарий
20.06.2020 20:54 Ответить
Твоя дорога веде в гулаг. а ти дебіл цього не розумієш бо відсутній орган розуму .
показать весь комментарий
20.06.2020 20:43 Ответить
. от уж эти маргиналы.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:14 Ответить
привыкли ездить по г@вну
показать весь комментарий
20.06.2020 21:16 Ответить
Ти навіть не уявляєш куди тобі треба йти по твоїй дорозі. Ти йди бажано на йух і не оглядайся бульбашик.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:23 Ответить
Хохол, запомни, бульбашом бульбаша может назвать только бульшаш.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:45 Ответить
На тебе і твого піджуйловного дояра я кер поклав бульбашик. Обирай луку і не лізь в Україну.ЛАЙНО БЕЗМОВНЕ.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:06 Ответить
Який ти білорус якщо мови не знаєш? Ти бульбаш смердючий від кеотрого тхне ******
показать весь комментарий
20.06.2020 20:09 Ответить
Адкуль ты, мудак, ведаеш, чаго я не ведаю? Я з табой на адным гектары сраць не сяду. Ты альбо дурань, альбо ілгун. ПНХ!
показать весь комментарий
20.06.2020 21:37 Ответить
Я тебе ************* на свій гектар срать не звав.Ти *********** вдерлось на мою землю у Криму і Донбасі ще права качаєш падло. Ти посібник окупанта
показать весь комментарий
20.06.2020 22:03 Ответить
Приём окончен. Мне пох на твои высеры. Лечи башку, болезный, может это поможет:
https://charter97.org/ru/news/
показать весь комментарий
20.06.2020 22:12 Ответить
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 8284
показать весь комментарий
20.06.2020 09:27 Ответить
Мог бы старый хрыч глазки с картошки по убирать и не лезть в политику.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:39 Ответить
Лукашенко отказался платить дань КГБ-шникам и те расшатывают "русскую весну" в беларуси.


А здесь, на форуме, на Лукашенку кукарекают ольгинцы и тупое быдло.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:05 Ответить
Напомню, что в Украине год назад прошли выборы и сменилась власть.
показать весь комментарий
20.06.2020 10:38 Ответить
Таких нужно в формалин и сохранять для потомства!
показать весь комментарий
20.06.2020 11:56 Ответить
Людина на ставці, що з нього візьмеш...
показать весь комментарий
20.06.2020 12:57 Ответить
Кароче!
Да насрать Бацьке на берорусскую оппозицию, и него истерика и подозрение что Расия его спихнуть хочет!
А эти "аресты" - так, для порядка!
показать весь комментарий
20.06.2020 11:57 Ответить
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 8964
показать весь комментарий
20.06.2020 12:24 Ответить
лука- *****! ла-ла-ла-ла-ла-ла!
показать весь комментарий
20.06.2020 13:17 Ответить
молодец бацька, научи и нашу страну как обращаться с быдлом и маргиналами, которые набухаются у ходят по Киеву от офиса к офису во главе с убийцей.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:39 Ответить
это ты про шествие педофилов шария ?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:40 Ответить
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 6157
показать весь комментарий
21.06.2020 15:42 Ответить
Поліція почала затримувати активістів, які вийшли на мітинги, у різних містах Білорусі - Цензор.НЕТ 1414
показать весь комментарий
21.06.2020 15:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 