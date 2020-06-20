Полиция начала задерживать митингующих активистов в разных городах Беларуси. ФОТО
Этап сбора подписей для потенциальных кандидатов в президенты Беларуси закончился 19 июня. Кандидаты в президенты призвали людей выходить на избирательные пикеты и ставить свои подписи.
Во время одного из "цепей солидарности" с оппозицией и заключенными властью оппозиционерами были задержаны корреспондент Радио Свобода Александра Дынько и видеооператор Андрей Рабчик, передает Цензор.НЕТ.
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@bamr69
Лукашенко приказал выводить деньги из российских банков.
Договариваться с белорусским президентом едет глава МИД Сергей Лавров.
Кремль грозит ответными мерами.
https://charter97.org/ru/news/
А здесь, на форуме, на Лукашенку кукарекают ольгинцы и тупое быдло.
Да насрать Бацьке на берорусскую оппозицию, и него истерика и подозрение что Расия его спихнуть хочет!
А эти "аресты" - так, для порядка!