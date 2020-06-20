179 населенных пунктов в 4 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская - 101, Киевская - 49, Сумская - 23 и Житомирская - 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Также отмечается, что в западных и центральных областях Украины 20 июня ожидается значительное ухудшение погодных условий.

"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди", - отмечают в ГСЧС.