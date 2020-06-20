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погода (2724) ГСЧС (4848) электроэнергия (771)

179 населенных пунктов в 4 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

179 населенных пунктов в 4 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 20 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Черниговская - 101, Киевская - 49, Сумская - 23 и Житомирская - 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Также отмечается, что в западных и центральных областях Украины 20 июня ожидается значительное ухудшение погодных условий.

"По данным Укргидрометцентра, 20-22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 20 июня ночью в Карпатах, днем в большинстве западных областей, 21-22 июня в Закарпатской и Прикарпатских областях значительные дожди", - отмечают в ГСЧС.
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Топ комментарии
+1
Щось таке робиться в країні...
Купа нещасть накинулась на Україну з обранням зелі.
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20.06.2020 08:40
+1
Результат голосування папріколу мудрого наріда.
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20.06.2020 08:45
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Враждебная погода. Тварь!
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20.06.2020 08:36 Ответить
У природы нет плохой погоды.
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20.06.2020 08:44 Ответить
Конечно есть.
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20.06.2020 08:52 Ответить
Є... Особливо коли я на зміні, і йде гроза з дощем...
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20.06.2020 09:08 Ответить
_Ту фразу бездумно повторяют (без рефлексии и осмысления) люди, наблюдающие плохую погоду через окно из уютной комнаты. Но погода может не только плохой, но и враждебной человеку, убийственной. Жара... мороз... Человек может быть в безопасности лишь в небольшом диапазоне температур.
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20.06.2020 10:34 Ответить
От сьогодні вночі пройшовся грозовий фронт. Знеструмилось багато НП. А диспетчерам це такий головняк, що мало не здасться...
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20.06.2020 12:42 Ответить
Да. Я это понимаю. А те кто попугайничают "у природы нет..." - не понимают.
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20.06.2020 13:52 Ответить
Щось таке робиться в країні...
Купа нещасть накинулась на Україну з обранням зелі.
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20.06.2020 08:40 Ответить
Результат голосування папріколу мудрого наріда.
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20.06.2020 08:45 Ответить


179 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9911
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20.06.2020 09:09 Ответить
Децентралізація енергопостачання.
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20.06.2020 08:48 Ответить
Угу. Отсутствие стимулирующих тарифов. Провода не такие Ща столько лет уже и кабель зарыть можно было везде.
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20.06.2020 10:02 Ответить
Кабель для такої напруги занадто дорогий. Воздушка дешевше.
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20.06.2020 10:09 Ответить
На распредлиниях вполне окупаемо. В городах же кабелек. А в селах и поныне провода, леревья ростут, ветерок, дождик... Вот и обестачтвания. Ездит вышка- пилит, но в 21 веке то...
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21.06.2020 09:32 Ответить
 
 