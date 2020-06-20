УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10006 відвідувачів онлайн
Новини
2 108 15
погода (789) ДСНС (4984) Електрика (2041)

179 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

179 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок суботи знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях України.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 20 червня унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 179 населених пунктів у 4 областях, а саме: Чернігівська - 101, Київська - 49, Сумська - 23, Житомирська - 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте також: Від початку червня на водоймах України потонули 100 осіб, зокрема 17 дітей, - ДСНС

Також наголошується, що в західних і центральних областях України 20 червня очікується значне погіршення погодних умов.

"За даними "Укргідрометцентру", 20-22 червня в Україні, крім східної частини, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, 20 червня вночі в Карпатах, вдень у більшості західних областей, 21-22 червня в Закарпатській і прикарпатських областях значні дощі", - зазначають у ДСНС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Щось таке робиться в країні...
Купа нещасть накинулась на Україну з обранням зелі.
показати весь коментар
20.06.2020 08:40
+1
Результат голосування папріколу мудрого наріда.
показати весь коментар
20.06.2020 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Враждебная погода. Тварь!
показати весь коментар
20.06.2020 08:36 Відповісти
У природы нет плохой погоды.
показати весь коментар
20.06.2020 08:44 Відповісти
Конечно есть.
показати весь коментар
20.06.2020 08:52 Відповісти
Є... Особливо коли я на зміні, і йде гроза з дощем...
показати весь коментар
20.06.2020 09:08 Відповісти
_Ту фразу бездумно повторяют (без рефлексии и осмысления) люди, наблюдающие плохую погоду через окно из уютной комнаты. Но погода может не только плохой, но и враждебной человеку, убийственной. Жара... мороз... Человек может быть в безопасности лишь в небольшом диапазоне температур.
показати весь коментар
20.06.2020 10:34 Відповісти
От сьогодні вночі пройшовся грозовий фронт. Знеструмилось багато НП. А диспетчерам це такий головняк, що мало не здасться...
показати весь коментар
20.06.2020 12:42 Відповісти
Да. Я это понимаю. А те кто попугайничают "у природы нет..." - не понимают.
показати весь коментар
20.06.2020 13:52 Відповісти
Щось таке робиться в країні...
Купа нещасть накинулась на Україну з обранням зелі.
показати весь коментар
20.06.2020 08:40 Відповісти
Результат голосування папріколу мудрого наріда.
показати весь коментар
20.06.2020 08:45 Відповісти


179 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9911
показати весь коментар
20.06.2020 09:09 Відповісти
Децентралізація енергопостачання.
показати весь коментар
20.06.2020 08:48 Відповісти
Угу. Отсутствие стимулирующих тарифов. Провода не такие Ща столько лет уже и кабель зарыть можно было везде.
показати весь коментар
20.06.2020 10:02 Відповісти
Кабель для такої напруги занадто дорогий. Воздушка дешевше.
показати весь коментар
20.06.2020 10:09 Відповісти
На распредлиниях вполне окупаемо. В городах же кабелек. А в селах и поныне провода, леревья ростут, ветерок, дождик... Вот и обестачтвания. Ездит вышка- пилит, но в 21 веке то...
показати весь коментар
21.06.2020 09:32 Відповісти
 
 