Пандемия COVID-19: число жертв в мире превысило 460 тыс., инфицированы 8,6 млн человек
Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро субботы достигло 460 тыс. 005 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 716.
Об этом говорят данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.
Сутками ранее этот показатель равнялся 4 тыс. 331.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 8 млн 663 тыс. 135 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 198 тыс. 396 против 114 тыс. 789 по состоянию на минувшую пятницу, излечились 4,2 млн. человек.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 220 тыс. 961 (119 тыс. 112 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 032 тыс. 913 (48 тыс. 954), Индии - 395 тыс. 048 (12 тыс. 948), Великобритании - 303 тыс. 285 (42 тыс. 546), Испании - 245 тыс. 575 (28 тыс. 315), Перу - 244 тыс. 388 (7 тыс. 461), Италии - 238 тыс. 011 (34 тыс. 561), Чили - 231 тыс. 393 (4 тыс. 638), Иране - 200 тыс. 262 (9 тыс. 392), Франции - 196 тыс. 038 (29 тыс. 620), Германии - 190 тыс. 829 (8 тыс. 887), Турции - 185 тыс. 245 (4 тыс. 905), Пакистане - 171 тыс. 666 (3 тыс. 382), Мексике - 170 тыс. 485 (20 тыс. 394), Саудовской Аравии - 150 тыс. 292 (1 тыс. 184), Бангладеш - 105 тыс. 535 (1 тыс. 388), Канаде - 102 тыс. 314 (8 тыс. 408).
Пожалуйста, подождите...
і звалили бухати,отримавши премію за збільшення заражуваності в день в Україні..
від іспанки померло 20 відсотків населення землі..
Навіть якщо погодитись з цифрою 1 відсоток смертності від ковід і якщо перехворіє 70 відсотків населення землі(пропозиція йо...нутих "дурантинофілів"і Бацьки), до здобуття "колективного імунітету) при Населенні світу. 7.792 млн це 7 млн...
Світ виходить з жорсткого карантину..
І весь світ не Японія,Південна Корея чи Тайвань ,де ЖОРСТКО дотримуються масочного режиму..
до "обнулення"
Білоруські МІФІЧНі 0,8 насправді близькі до шведських 11,9(оптимістичний варіант) дають кількість померлих у Білорусі у 4000..
В Україн і 985 померло( https://www.worldometers.info/coronavirus/ Last updated: June 20, 2020, 07:05 GMT )
тобто у розрахунку на мільйон В Білорусі померло від Ковід 424,В Україні 28(рахуємо в Україні 35,а не міфічні 43 млн)..
на росії 268..(якщо вважати 39 тис померлих і населення 145,що теж навряд -населення рашки без китайців мільйонів 90-100...)
Привіт Бацькі з його "рекомендаціями"...
Где трупы, валяющиеся на улицах ? Какая же это "пандемия" ?
де вже довший час 4,5,6 померлих в день.
Либо вся ковидистская истерия - липовая. То есть не липа, а так оно и есть.
Распространение эпидемий непредсказуемо в принципе.
За вчора заражених у Бразилії 55 тис.
у США -33 тис.
РОсійська статистика не відстає.. там просто інакше рахують.. смерть приписують Ковід лише коли неможливо списати на супутні хвороби-пневмонію чи діабет...
Дуже важка з цим ситуація також у Перу і Чилі,Колумбії і Аргентині..