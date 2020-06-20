Пандемия COVID-19: число жертв в мире превысило 460 тыс., инфицированы 8,6 млн человек

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро субботы достигло 460 тыс. 005 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 716.

Об этом говорят данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 тыс. 331.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 8 млн 663 тыс. 135 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 198 тыс. 396 против 114 тыс. 789 по состоянию на минувшую пятницу, излечились 4,2 млн. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 220 тыс. 961 (119 тыс. 112 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 032 тыс. 913 (48 тыс. 954), Индии - 395 тыс. 048 (12 тыс. 948), Великобритании - 303 тыс. 285 (42 тыс. 546), Испании - 245 тыс. 575 (28 тыс. 315), Перу - 244 тыс. 388 (7 тыс. 461), Италии - 238 тыс. 011 (34 тыс. 561), Чили - 231 тыс. 393 (4 тыс. 638), Иране - 200 тыс. 262 (9 тыс. 392), Франции - 196 тыс. 038 (29 тыс. 620), Германии - 190 тыс. 829 (8 тыс. 887), Турции - 185 тыс. 245 (4 тыс. 905), Пакистане - 171 тыс. 666 (3 тыс. 382), Мексике - 170 тыс. 485 (20 тыс. 394), Саудовской Аравии - 150 тыс. 292 (1 тыс. 184), Бангладеш - 105 тыс. 535 (1 тыс. 388), Канаде - 102 тыс. 314 (8 тыс. 408).

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