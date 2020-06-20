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Пандемия COVID-19: число жертв в мире превысило 460 тыс., инфицированы 8,6 млн человек

Пандемия COVID-19: число жертв в мире превысило 460 тыс., инфицированы 8,6 млн человек

Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро субботы достигло 460 тыс. 005 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 716.

Об этом говорят данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 тыс. 331.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 8 млн 663 тыс. 135 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 198 тыс. 396 против 114 тыс. 789 по состоянию на минувшую пятницу, излечились 4,2 млн. человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 220 тыс. 961 (119 тыс. 112 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 032 тыс. 913 (48 тыс. 954), Индии - 395 тыс. 048 (12 тыс. 948), Великобритании - 303 тыс. 285 (42 тыс. 546), Испании - 245 тыс. 575 (28 тыс. 315), Перу - 244 тыс. 388 (7 тыс. 461), Италии - 238 тыс. 011 (34 тыс. 561), Чили - 231 тыс. 393 (4 тыс. 638), Иране - 200 тыс. 262 (9 тыс. 392), Франции - 196 тыс. 038 (29 тыс. 620), Германии - 190 тыс. 829 (8 тыс. 887), Турции - 185 тыс. 245 (4 тыс. 905), Пакистане - 171 тыс. 666 (3 тыс. 382), Мексике - 170 тыс. 485 (20 тыс. 394), Саудовской Аравии - 150 тыс. 292 (1 тыс. 184), Бангладеш - 105 тыс. 535 (1 тыс. 388), Канаде - 102 тыс. 314 (8 тыс. 408).

Читайте также: Коронавирус в Италии появился на два месяца раньше первого официального случая заражения: его обнаружили в сточных водах, - AFP
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Топ комментарии
+3
Ну, борцы с масками и карантином, расскажите еще раз "да это обычный грипп", "100% с наступлением жары заболеваемость пойдет на спад", "обычный грипп больше убивает"...
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20.06.2020 09:16
+2
Koму вся эта цифирь интересна ? Все цыфры - из универа Хопкинса; университеты по всему миру давно под контролем левоглобалистской сволочи, которая брешет как дышит. С какой стати мы должны им верить ?
Где трупы, валяющиеся на улицах ? Какая же это "пандемия" ?
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20.06.2020 10:29
+1
А в россии вообще нету,хэ-хэ...
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20.06.2020 09:28
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Ну, борцы с масками и карантином, расскажите еще раз "да это обычный грипп", "100% с наступлением жары заболеваемость пойдет на спад", "обычный грипп больше убивает"...
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20.06.2020 09:16 Ответить
Ось з"явиться поедатель зябликов і все пояснить.
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20.06.2020 09:29 Ответить
вони розказали вже зранку в інших темах...

і звалили бухати,отримавши премію за збільшення заражуваності в день в Україні..
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20.06.2020 10:40 Ответить
Интересно, сколько будет жертв короновируса к концу года. Я думаю, что больше миллиона.
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20.06.2020 10:51 Ответить
якщо буде друга хвиля епідемії -то точно.але скоріше значно більше.. може бути і 10 млн...
від іспанки померло 20 відсотків населення землі..

Навіть якщо погодитись з цифрою 1 відсоток смертності від ковід і якщо перехворіє 70 відсотків населення землі(пропозиція йо...нутих "дурантинофілів"і Бацьки), до здобуття "колективного імунітету) при Населенні світу. 7.792 млн це 7 млн...

Світ виходить з жорсткого карантину..
І весь світ не Японія,Південна Корея чи Тайвань ,де ЖОРСТКО дотримуються масочного режиму..
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20.06.2020 11:22 Ответить
А в россии вообще нету,хэ-хэ...
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20.06.2020 09:28 Ответить
Ихтамнет.
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20.06.2020 09:30 Ответить
в Росіїї епідемія йде на спад.. а ще рубль росте...)))
до "обнулення"
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20.06.2020 10:45 Ответить
до речі..якщо https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/ порахувати правильно смертність від Ковід в росії,навть припустивши,що там медицина справляється майже як німецька (принаймні 5,а не 1),то смертей не 7,8 тис ,а 39 тис.

Білоруські МІФІЧНі 0,8 насправді близькі до шведських 11,9(оптимістичний варіант) дають кількість померлих у Білорусі у 4000..

В Україн і 985 померло( https://www.worldometers.info/coronavirus/ Last updated: June 20, 2020, 07:05 GMT )

тобто у розрахунку на мільйон В Білорусі померло від Ковід 424,В Україні 28(рахуємо в Україні 35,а не міфічні 43 млн)..
на росії 268..(якщо вважати 39 тис померлих і населення 145,що теж навряд -населення рашки без китайців мільйонів 90-100...)

Привіт Бацькі з його "рекомендаціями"...
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20.06.2020 11:09 Ответить
Koму вся эта цифирь интересна ? Все цыфры - из универа Хопкинса; университеты по всему миру давно под контролем левоглобалистской сволочи, которая брешет как дышит. С какой стати мы должны им верить ?
Где трупы, валяющиеся на улицах ? Какая же это "пандемия" ?
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20.06.2020 10:29 Ответить
віримо в ДИСКРЕТНУ статистику в Білорусі..
де вже довший час 4,5,6 померлих в день.
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20.06.2020 10:41 Ответить
А ще віримо у теперішню статистику в Китаї,КНДР і Туркменистані
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб - Цензор.НЕТ 5749
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20.06.2020 10:43 Ответить
Возраст их какой ?
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20.06.2020 10:46 Ответить
ольгінським інтерв"ю не даю
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20.06.2020 11:12 Ответить
Трупы не валяются благодаря усилиям медиков и соблюдению карпнтина. Есть уже подсчеты, сколько умерло бы в Украине без карпнтина. Так что медики не зря свои надбавки получают.
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20.06.2020 10:54 Ответить
Чепуха. Карантин бывает либо тотальный (пока не умрёт последний заражённый), либо никакой.
Либо вся ковидистская истерия - липовая. То есть не липа, а так оно и есть.
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20.06.2020 11:00 Ответить
а мені якось по...уй(я думаю решті теж),що вважає "чєпухою" "ольгінський" з Австралії
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20.06.2020 11:11 Ответить
Мил человек, всё чего эти подсчёты стОят - это быть материалом для туалетной бумаги.
Распространение эпидемий непредсказуемо в принципе.
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20.06.2020 11:01 Ответить
УТОЧНЕННЯ.

За вчора заражених у Бразилії 55 тис.
у США -33 тис.
РОсійська статистика не відстає.. там просто інакше рахують.. смерть приписують Ковід лише коли неможливо списати на супутні хвороби-пневмонію чи діабет...

Дуже важка з цим ситуація також у Перу і Чилі,Колумбії і Аргентині..
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20.06.2020 10:38 Ответить
і у Панамі - у 19 раз більше інфікується ,ніж в Україні з розрахунку на мільйон...
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20.06.2020 10:46 Ответить
 
 