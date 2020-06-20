Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на ранок суботи сягнула 460 тис. 005 осіб, збільшившись за добу на 6 тис. 716.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Добою раніше цей показник дорівнював 4 тис. 331.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, на 8:00 суботи налічувалося 8 млн 663 тис. 135 інфікованих COVID-19, приріст за добу становить 198 тис. 396 проти 114 тис. 789 станом на минулу п'ятницю, вилікувалися 4,2 млн осіб.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 2 млн 220 тис. 961 (119 тис. 112 померли), Бразилії - 1 млн 032 тис. 913 (48 тис. 954), Індії - 395 тис. 048 (12 тис. 948), Великій Британії - 303 тис. 285 (42 тис. 546), Іспанії - 245 тис. 575 (28 тис. 315), Перу - 244 тис. 388 (7 тис. 461), Італії - 238 тис. 011 (34 тис. 561), Чилі - 231 тис. 393 (4 тис. 638), Ірані - 200 тис. 262 (9 тис. 392), Франції - 196 тис. 038 (29 тис. 620), Німеччині - 190 тис. 829 (8 тис. 887), Туреччині - 185 тис. 245 (4 тис. 905), Пакистані - 171 тис. 666 (3 тис. 382), Мексиці - 170 тис. 485 (20 тис. 394), Саудівській Аравії - 150 тис. 292 (1 тис. 184), Бангладеш - 105 тис. 535 (1 тис. 388), Канаді - 102 тис. 314 (8 тис. 408).

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