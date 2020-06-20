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Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб

Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі на ранок суботи сягнула 460 тис. 005 осіб, збільшившись за добу на 6 тис. 716.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Добою раніше цей показник дорівнював 4 тис. 331.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, на 8:00 суботи налічувалося 8 млн 663 тис. 135 інфікованих COVID-19, приріст за добу становить 198 тис. 396 проти 114 тис. 789 станом на минулу п'ятницю, вилікувалися 4,2 млн осіб.

Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 2 млн 220 тис. 961 (119 тис. 112 померли), Бразилії - 1 млн 032 тис. 913 (48 тис. 954), Індії - 395 тис. 048 (12 тис. 948), Великій Британії - 303 тис. 285 (42 тис. 546), Іспанії - 245 тис. 575 (28 тис. 315), Перу - 244 тис. 388 (7 тис. 461), Італії - 238 тис. 011 (34 тис. 561), Чилі - 231 тис. 393 (4 тис. 638), Ірані - 200 тис. 262 (9 тис. 392), Франції - 196 тис. 038 (29 тис. 620), Німеччині - 190 тис. 829 (8 тис. 887), Туреччині - 185 тис. 245 (4 тис. 905), Пакистані - 171 тис. 666 (3 тис. 382), Мексиці - 170 тис. 485 (20 тис. 394), Саудівській Аравії - 150 тис. 292 (1 тис. 184), Бангладеш - 105 тис. 535 (1 тис. 388), Канаді - 102 тис. 314 (8 тис. 408).

Читайте також: Коронавірус в Італії з'явився на два місяці раніше, ніж перший офіційний випадок зараження: його виявили в стічних водах, - AFP
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Топ коментарі
+3
Ну, борцы с масками и карантином, расскажите еще раз "да это обычный грипп", "100% с наступлением жары заболеваемость пойдет на спад", "обычный грипп больше убивает"...
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20.06.2020 09:16
+2
Koму вся эта цифирь интересна ? Все цыфры - из универа Хопкинса; университеты по всему миру давно под контролем левоглобалистской сволочи, которая брешет как дышит. С какой стати мы должны им верить ?
Где трупы, валяющиеся на улицах ? Какая же это "пандемия" ?
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20.06.2020 10:29
+1
А в россии вообще нету,хэ-хэ...
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20.06.2020 09:28
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Ну, борцы с масками и карантином, расскажите еще раз "да это обычный грипп", "100% с наступлением жары заболеваемость пойдет на спад", "обычный грипп больше убивает"...
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20.06.2020 09:16 Відповісти
Ось з"явиться поедатель зябликов і все пояснить.
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20.06.2020 09:29 Відповісти
вони розказали вже зранку в інших темах...

і звалили бухати,отримавши премію за збільшення заражуваності в день в Україні..
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20.06.2020 10:40 Відповісти
Интересно, сколько будет жертв короновируса к концу года. Я думаю, что больше миллиона.
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20.06.2020 10:51 Відповісти
якщо буде друга хвиля епідемії -то точно.але скоріше значно більше.. може бути і 10 млн...
від іспанки померло 20 відсотків населення землі..

Навіть якщо погодитись з цифрою 1 відсоток смертності від ковід і якщо перехворіє 70 відсотків населення землі(пропозиція йо...нутих "дурантинофілів"і Бацьки), до здобуття "колективного імунітету) при Населенні світу. 7.792 млн це 7 млн...

Світ виходить з жорсткого карантину..
І весь світ не Японія,Південна Корея чи Тайвань ,де ЖОРСТКО дотримуються масочного режиму..
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20.06.2020 11:22 Відповісти
А в россии вообще нету,хэ-хэ...
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20.06.2020 09:28 Відповісти
Ихтамнет.
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20.06.2020 09:30 Відповісти
в Росіїї епідемія йде на спад.. а ще рубль росте...)))
до "обнулення"
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20.06.2020 10:45 Відповісти
до речі..якщо https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/ порахувати правильно смертність від Ковід в росії,навть припустивши,що там медицина справляється майже як німецька (принаймні 5,а не 1),то смертей не 7,8 тис ,а 39 тис.

Білоруські МІФІЧНі 0,8 насправді близькі до шведських 11,9(оптимістичний варіант) дають кількість померлих у Білорусі у 4000..

В Україн і 985 померло( https://www.worldometers.info/coronavirus/ Last updated: June 20, 2020, 07:05 GMT )

тобто у розрахунку на мільйон В Білорусі померло від Ковід 424,В Україні 28(рахуємо в Україні 35,а не міфічні 43 млн)..
на росії 268..(якщо вважати 39 тис померлих і населення 145,що теж навряд -населення рашки без китайців мільйонів 90-100...)

Привіт Бацькі з його "рекомендаціями"...
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20.06.2020 11:09 Відповісти
Koму вся эта цифирь интересна ? Все цыфры - из универа Хопкинса; университеты по всему миру давно под контролем левоглобалистской сволочи, которая брешет как дышит. С какой стати мы должны им верить ?
Где трупы, валяющиеся на улицах ? Какая же это "пандемия" ?
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20.06.2020 10:29 Відповісти
віримо в ДИСКРЕТНУ статистику в Білорусі..
де вже довший час 4,5,6 померлих в день.
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20.06.2020 10:41 Відповісти
А ще віримо у теперішню статистику в Китаї,КНДР і Туркменистані
Пандемія COVID-19: кількість жертв у світі перевищила 460 тис., інфіковано 8,6 млн осіб - Цензор.НЕТ 5749
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20.06.2020 10:43 Відповісти
Возраст их какой ?
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20.06.2020 10:46 Відповісти
ольгінським інтерв"ю не даю
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20.06.2020 11:12 Відповісти
Трупы не валяются благодаря усилиям медиков и соблюдению карпнтина. Есть уже подсчеты, сколько умерло бы в Украине без карпнтина. Так что медики не зря свои надбавки получают.
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20.06.2020 10:54 Відповісти
Чепуха. Карантин бывает либо тотальный (пока не умрёт последний заражённый), либо никакой.
Либо вся ковидистская истерия - липовая. То есть не липа, а так оно и есть.
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20.06.2020 11:00 Відповісти
а мені якось по...уй(я думаю решті теж),що вважає "чєпухою" "ольгінський" з Австралії
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20.06.2020 11:11 Відповісти
Мил человек, всё чего эти подсчёты стОят - это быть материалом для туалетной бумаги.
Распространение эпидемий непредсказуемо в принципе.
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20.06.2020 11:01 Відповісти
УТОЧНЕННЯ.

За вчора заражених у Бразилії 55 тис.
у США -33 тис.
РОсійська статистика не відстає.. там просто інакше рахують.. смерть приписують Ковід лише коли неможливо списати на супутні хвороби-пневмонію чи діабет...

Дуже важка з цим ситуація також у Перу і Чилі,Колумбії і Аргентині..
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20.06.2020 10:38 Відповісти
і у Панамі - у 19 раз більше інфікується ,ніж в Україні з розрахунку на мільйон...
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20.06.2020 10:46 Відповісти
 
 