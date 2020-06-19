Коронавірус в Італії з'явився на два місяці раніше, ніж перший офіційний випадок зараження: його виявили в стічних водах, - AFP
Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS) виявив коронавірус у зразках стічних вод двох великих міст на півночі країни - Мілані і Турині, - які були відібрані ще в грудні 2019 року.
Про це повідомляє AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Фахівці ISS провели аналіз 40 заборів стічних вод, взятих у Мілані, Турині та Болоньї з жовтня 2019 року по лютий 2020-го. Дві різні лабораторії незалежно одна від одної показали наявність SARS-CoV-2 у зразках з Мілана і Туріну від 18 грудня 2019 і в зразку з Болоньї, взятому 29 січня 2020 року.
Водночас у зразках від жовтня та листопада 2019-го коронавірус не виявили. Це, на думку італійських медиків, означає, що тоді його в Італії ще не було.
Перший офіційно встановлений випадок коронавірусу в Італії датується серединою лютого.
Як стверджує ISS, результати "допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії" і "підтверджують сукупні численні свідчення з різних країн світу" про роль аналізу стічних вод для раннього виявлення інфекційних захворювань.
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Любопытно, что в Венеции ничего такого не обнаружено, хотя там китайских туристов должно было быть не меньше и 2 аэропорта в окрестностях... Да и в Риме тоже...
Правду ніхто не скаже бо це буде кінець брехунам,а так вони займаються відтягуванням кінця (свого).
За первые 10 недель (2.5 месяца) распространения будет всего 1000 зараженных. Что можно и не заметить списав на сезонные орви.
За следующие 10 недель будет около 1млн зараженных.
Еще через 10 недель - 1 млрд.
Карантины замедляют распространение. Но без масового тестирования не изменят финал
Это старая как мир задачка - на одну клетку шахматной доски ложим зёрнышко, на второе два. Первая треть доски в кармане помещается, а на последнюю не хватит всего урожая Земли за всю ее историю
Нужна бесплатная массовая проверка людей, чтобы люди знали, переболели или нет.
https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19
Кому буде проводитися ІФА-тестування?
ІФА-тестування може проводитися пацієнтам із симптомами COVID-19, пацієнтам з пневмонією, контактним особам, особам, що потребують планової госпіталізації та/або операції, медичним працівникам, які працюють з хворим на COVID-19, працівникам лабораторій, які обробляють зразки на COVID-19, працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу, працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та іншим медичним та фармацевтичним працівникам.
https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19
Из окна выбрасывать не стали, такой способ подходит для глав.врачей и полковников-криминалистов. Отрицатели коронобесия президентского уровня умирают от других причин: ковид, сердечный приступ.
президент Бразилії також живий )