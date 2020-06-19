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Коронавірус в Італії з'явився на два місяці раніше, ніж перший офіційний випадок зараження: його виявили в стічних водах, - AFP

Коронавірус в Італії з'явився на два місяці раніше, ніж перший офіційний випадок зараження: його виявили в стічних водах, - AFP

Національний інститут охорони здоров'я Італії (ISS) виявив коронавірус у зразках стічних вод двох великих міст на півночі країни - Мілані і Турині, - які були відібрані ще в грудні 2019 року.

Про це повідомляє AFP, інформує Цензор.НЕТ.

Фахівці ISS провели аналіз 40 заборів стічних вод, взятих у Мілані, Турині та Болоньї з жовтня 2019 року по лютий 2020-го. Дві різні лабораторії незалежно одна від одної показали наявність SARS-CoV-2 у зразках з Мілана і Туріну від 18 грудня 2019 і в зразку з Болоньї, взятому 29 січня 2020 року.

Водночас у зразках від жовтня та листопада 2019-го коронавірус не виявили. Це, на думку італійських медиків, означає, що тоді його в Італії ще не було.

Перший офіційно встановлений випадок коронавірусу в Італії датується серединою лютого.

Як стверджує ISS, результати "допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії" і "підтверджують сукупні численні свідчення з різних країн світу" про роль аналізу стічних вод для раннього виявлення інфекційних захворювань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчені виявили залежність між групою крові і сприйнятливістю до COVID-19: люди з другою групою мають більший ризик розвитку важких симптомів
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Топ коментарі
+10
Кацапи воду отруїли.
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19.06.2020 17:35
+8
Точно из Новосибирска завезли
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19.06.2020 17:36
+4
Кацапячі роги стирчать. Вони ж ким товаришують - того і труять.
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19.06.2020 17:43
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Кацапи воду отруїли.
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19.06.2020 17:35 Відповісти
Я сам был в тех местах в сентябре... Из Милана в Геную, из Генуи в Ниццу... В Милане и Бергамо - крупные аэропорты для бюджетных авиалиний ... Сам не раз пользовался пересадками, в том числе в январе летал через Милан...

Любопытно, что в Венеции ничего такого не обнаружено, хотя там китайских туристов должно было быть не меньше и 2 аэропорта в окрестностях... Да и в Риме тоже...
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19.06.2020 19:35 Відповісти
Таму щьо -пісдєть не мішки носити!
Правду ніхто не скаже бо це буде кінець брехунам,а так вони займаються відтягуванням кінця (свого).
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19.06.2020 19:40 Відповісти
Скажите где нет китайских туристов ??? Я таких стран не знаю.
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19.06.2020 20:21 Відповісти
може Беларусь?))
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20.06.2020 00:02 Відповісти
Точно из Новосибирска завезли
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19.06.2020 17:36 Відповісти
да нее тут сложнее Китай Ухань рынок летучие мыши а на самомо деле просто бактериологическое оружие и война против Человечества вопрос в одном какая падаль и группа падали в этом и за этим стояла и стоит до сегодня????
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19.06.2020 17:55 Відповісти
Это не может быть биологическим оружием. Смертность очень маленькая. Это явно не биологическое оружие.
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19.06.2020 18:08 Відповісти
Китайцы (или ордынцы) подбросили европейцам этот ковид, как европейские переселенцы в америку - чумное одеяло индейцам...
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19.06.2020 20:02 Відповісти
а смысл? это наоборот же очищает нацию. ведь мрут же в основном пожилые люди, а не молодое активное население. так что это скорее всего лишь фантазии и необьективное сравнение с чумным одеялом.
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20.06.2020 02:56 Відповісти
Китайцы вели такого рода боевые действия еще когда на месте украины и русни была дикая скифия, а на месте северной европы - леса и болота с недотевтонскими варварами.
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20.06.2020 03:49 Відповісти
Вирус разработала Ши Чженли в институте вирусологии Уханя и скорей всего, просто не была в курсе, что он больше заденет пожилых. В следующей версии исправит.
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27.09.2020 00:24 Відповісти
Вторая версия - Ши Чженли его просто из-за недостаточно защищенной лаборатории нечаянно распространила до того, как закончила над ним работу.
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27.09.2020 00:28 Відповісти
Много где немаленькая, у нас потери, как от войны, у США тоже нехилые. А для чего еще по-твоему Ши Чженли за 1300 километров тащила похожий вирус из Юннанських пещер в институт вирусологии Уханя?
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27.09.2020 00:22 Відповісти
Мое предположения. Против безвредного вируса они сделают массовую вакцину и уже потом вакцинированын будут серьезно болеть.и конечно себе эту вакцину такие как бил Гейтс не поставят. Ведь известный факт что своих детей он не вакцинировал
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19.06.2020 18:10 Відповісти
У этой группы падали есть старое известное имя - ФСБ, она же КГБ, она же НКВД. Или у кого то имеются сомнения относительно возможности применения Кремлем биологического оружия, особенно после применения хим. оружия в Сирии.
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19.06.2020 21:11 Відповісти
Кацапячі роги стирчать. Вони ж ким товаришують - того і труять.
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19.06.2020 17:43 Відповісти
куда их впустили, там они и гадят... Тот же соловьев на свою виллу через милан поди летает.
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19.06.2020 19:38 Відповісти
18 декабря и пока не было тестов и пропаганды страха то до марта все было нормально. Ещё одно подтверждения, что причиной гибели большинства в Италии стал кипишь, паника и неправильное лечения. Как жу они нормально жили с декабря по март месяц. Очень интересно .
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19.06.2020 17:46 Відповісти
Математику надо соображать. У вируса период удвоения носителей около недели (если без карантина).
За первые 10 недель (2.5 месяца) распространения будет всего 1000 зараженных. Что можно и не заметить списав на сезонные орви.
За следующие 10 недель будет около 1млн зараженных.
Еще через 10 недель - 1 млрд.

Карантины замедляют распространение. Но без масового тестирования не изменят финал
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19.06.2020 18:00 Відповісти
Ты бред пишешь реальный. Во первых ковидопан керы заявляют, что ковидотрипер заразней чем грип. А грипом за тиждень сотні тисяч захворівають. А ти мені за 2 місяці тисячу нарахував. В тебе з головою все добре?)
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19.06.2020 18:03 Відповісти
В школу тебе надо. Посмотреть прогрессии, степенные функции.
Это старая как мир задачка - на одну клетку шахматной доски ложим зёрнышко, на второе два. Первая треть доски в кармане помещается, а на последнюю не хватит всего урожая Земли за всю ее историю
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19.06.2020 18:12 Відповісти
Та ты на месяца расписал только тысячу больных. Если вводе был вирус то изначально не один человек его выпил) головой думай)) походу этот вирус уже давно есть и нифига он не смертельный. А эти тесты к стати не вирус ищут а просто геном. По-этому большой вопрос к тестам.
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19.06.2020 18:15 Відповісти
У тебя ветер в голове, чувак. Логично думай.
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19.06.2020 18:16 Відповісти
если у него ветер, то у вас явно штормит, имхо.
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19.06.2020 20:03 Відповісти
По твоей теории, нулевой пациент за первую неделю заразит только одного, а это чепуха.
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27.09.2020 00:31 Відповісти
Лаптеногий не пались. Причиной был предновогодний заезд кацапов на отдых. Их в Италии и Испании больше чем коренных жителей.
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19.06.2020 21:16 Відповісти
cмотри ниже видео скинул итальянских врачей!
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19.06.2020 21:25 Відповісти
Бот, ты палишся: пару коментов выше, ты был под германским флагом, а теперь резко в Британию переехал. Хотя ботами умные люди не итуд работать
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20.06.2020 09:16 Відповісти
китайцев в Милане немерено. Съезжаются на модные показы, воруют идеи. Заодно и конкурентов решили, возможно, убрать.
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19.06.2020 18:00 Відповісти
В Италии, Великобритании, Украине такая же ситуация. В то время люди начали болеть непонятно чем, вроде гриппом, но есть подозрение, что это был коронавирус.

Нужна бесплатная массовая проверка людей, чтобы люди знали, переболели или нет.
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19.06.2020 18:08 Відповісти
https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19 Що варто знати про тести імуно-ферментного аналізу (ІФА-тести) на COVID-19
https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19
Кому буде проводитися ІФА-тестування?
ІФА-тестування може проводитися пацієнтам із симптомами COVID-19, пацієнтам з пневмонією, контактним особам, особам, що потребують планової госпіталізації та/або операції, медичним працівникам, які працюють з хворим на COVID-19, працівникам лабораторій, які обробляють зразки на COVID-19, працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу, працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та іншим медичним та фармацевтичним працівникам.

https://phc.org.ua/news/scho-varto-znati-pro-testi-imuno-fermentnogo-analizu-ifa-testi-na-covid-19
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19.06.2020 20:40 Відповісти
Цікаво як вони виявили це після 6 місяців? Напевне зразки води були заморожені в грудні та розморожені в червні.
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19.06.2020 19:35 Відповісти
У меня тот же вопрос. Здесь пишут, что Высший Санит. Институт изучил 40 отобранных с окт. по июнь разных образцов сточных вод . Но не говорят, что эти образцы хранились до сих пор, при каких условиях, - ни слова. Сами итальянцы почему-то не доверяют выпущенной новости.
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19.06.2020 20:16 Відповісти
Сгинь!
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19.06.2020 21:17 Відповісти
Якщо італьянці зберігають заморожені зразки стічних вод то вони розумняшки. Україні теж потрібно це робити.
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19.06.2020 22:08 Відповісти
Президент Бурунди, который в мае выгнал преступников ВОЗ из страны, внезапно умер. О его смерти сообщили еще 9 июня.

Из окна выбрасывать не стали, такой способ подходит для глав.врачей и полковников-криминалистов. Отрицатели коронобесия президентского уровня умирают от других причин: ковид, сердечный приступ.
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19.06.2020 20:19 Відповісти
Бацька і Туркменбаши спростовують цю конспірологічну теорію... )))
президент Бразилії також живий )
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19.06.2020 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fnJ1gIilfPk В новом выпуске передачи Разоблачено #Коронавирус мы поговорили с двумя врачами из Италии: Анджело Джорджианни и Паскуале Марио Бакко. Доктор Бакко рассказал нам о запрете на вскрытие умерших от якобы коронавируса. Ведь именно в результате вскрытия обнаруживаются патологии, от которых на самом деле умер человек. Доктор Джорджианни рассказал о довольно странных действиях властей в условиях covid. Их можно было бы назвать ошибками, но по мнению врача, эти ошибки могли быть специально допущены правительством. То есть все эти шаги можно назвать обычной диверсией?
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19.06.2020 20:54 Відповісти
Китаец просто пописял в По.
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19.06.2020 20:33 Відповісти
Показательно количество кацапских тролей под каждой новой новостью о расследовании реального происхождения короновируса. У ФСБ подгорает от мысли о тех санкциях, которые ждут ************** в случае раскрытия истинного адреса биологического "подарка" миру от империи зла.
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19.06.2020 21:24 Відповісти
у світовому океані є 200 тис.вірусів може і коронавірус також є серед інших)
Коронавірус в Італії з'явився на два місяці раніше, ніж перший офіційний випадок зараження: його виявили в стічних водах, - AFP - Цензор.НЕТ 2213
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19.06.2020 21:26 Відповісти
Для их передачи человеку нужен аквамэн.
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19.06.2020 22:58 Відповісти
не верю, просто не верю!
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19.06.2020 21:56 Відповісти
 
 