Защитник Украины ранен под Орехово

Российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из артиллерийских систем и минометов, ранив одного украинского воина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"У населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", — сказано в сообщении.

В штабе сообщили, что действия врага не остались безнаказанными.

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"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.