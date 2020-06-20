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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) ранение (3358) операция Объединенных сил (6766)

Защитник Украины ранен под Орехово

Защитник Украины ранен под Орехово

Российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из артиллерийских систем и минометов, ранив одного украинского воина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"У населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", — сказано в сообщении.

В штабе сообщили, что действия врага не остались безнаказанными.

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"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

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Бубочка ведь в своей ментальности войну закончил!
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20.06.2020 11:38 Ответить
Ответку дали хорошую! В 5-00 орки начали "насыпать" тяжелыми. Приблизительно в 5-06 пошла ответочка, в 5-10 лугандонопитеки затихли! По перехватам-минимум два двухсотых у ихтамнетов. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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20.06.2020 11:40 Ответить
Одужання Герою!
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20.06.2020 11:42 Ответить
Выздоравливайте
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21.06.2020 00:39 Ответить
 
 