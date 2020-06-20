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обстріл (27087) поранення (2777) операція Об'єднаних сил (6725)

Захисника України поранено під Оріховим

Захисника України поранено під Оріховим

Російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил із артилерійських систем і мінометів, поранивши одного українського воїна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Біля населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з артилерійських систем і мінометів, унаслідок цього один наш захисник зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

У штабі повідомили, що дії ворога не залишилися безкарними.

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"Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Бубочка ведь в своей ментальности войну закончил!
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20.06.2020 11:38 Відповісти
Ответку дали хорошую! В 5-00 орки начали "насыпать" тяжелыми. Приблизительно в 5-06 пошла ответочка, в 5-10 лугандонопитеки затихли! По перехватам-минимум два двухсотых у ихтамнетов. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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20.06.2020 11:40 Відповісти
Одужання Герою!
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20.06.2020 11:42 Відповісти
Выздоравливайте
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21.06.2020 00:39 Відповісти
 
 