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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны (9046) обстрел (25795) Донбасс (26950)

С начала суток на Донбассе 16 обстрелов, - Минобороны

С начала суток на Донбассе 16 обстрелов, - Минобороны

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

На донецком направлении противник дважды обстрелял позиции подразделений ОС в районе Авдеевки из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из аналогичного вооружения были обстреляны защитники Павлополя.

На луганском направлении российские наемники в период с 05:00 до 06:30 провели 13 обстрелов. Из тяжелого вооружения, в том числе артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм велся огонь в районе населенных пунктов Ореховое, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасна.

Читайте на Цензор.НЕТ: Защитник Украины ранен под Орехово

Под Троицким, Хутором Вольный и Попасной также велся огонь из гранатометов различных систем.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

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Топ комментарии
+9
Вы еще "на Украине " начните писать
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20.06.2020 15:23
+6
в Донбассе???😱😱😱
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20.06.2020 15:43
+4
Речь идет о территории или о государстве ?
Идиоты.
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20.06.2020 15:47
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Вы еще "на Украине " начните писать
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20.06.2020 15:23 Ответить
Лучше поменять на цензор.да и пусть пушут как хотят
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20.06.2020 16:10 Ответить
в Донбассе???😱😱😱
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20.06.2020 15:43 Ответить
Речь идет о территории или о государстве ?
Идиоты.
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20.06.2020 15:47 Ответить
О наших потерях ни слова ....
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20.06.2020 15:48 Ответить
в дамбасе-то, ладно... а в лугасе? Редактор опять решил в рускава побаловаться??? Так взял бы боярышника и выпил прилюдно с лопаты... и стало б как в бамбасе... скоа уж говорить: НА таритории, В Ураине, НА деревню дедушке в мацкву...
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20.06.2020 16:19 Ответить
Вы там совсем "плохие"???? В донбассе??? Редактор за пАребрик зацепился и на бутылку упал?
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20.06.2020 16:57 Ответить
Та нет они не плохие , просто всё больше показывают своё истинное лицо .
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20.06.2020 17:41 Ответить
Тобто на сторінці українською ви написали на Донбасі, а для пацієнтів "какая разница" В Донбасі??? Я так дивлюсь, все дуже погано
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20.06.2020 17:02 Ответить
Від початку доби на Донбасі 16 обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2379
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20.06.2020 23:16 Ответить
 
 