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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони (7016) обстріл (27087) Донбас (22348)

Від початку доби на Донбасі 16 обстрілів, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі 16 обстрілів, - Міноборони

Від початку поточної доби російські найманці в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, зокрема з використанням заборонених Мінськими угодами озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

На Донецькому напрямку противник двічі обстріляв позиції підрозділів ОС в районі Авдіївки з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. З аналогічного озброєння були обстріляні захисники Павлополя.

На Луганському напрямку російські найманці в період з 5:00 до 6:30 провели 13 обстрілів. З важкого озброєння, зокрема артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, вівся вогонь у районі населених пунктів Оріхове, Хутір Вільний, Новоолександрівка, Троїцьке, Шуми та Попасна.

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Поблизу Троїцького, Хутора Вільного та Попасної також вівся вогонь із гранатометів різних систем.

Підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь із застосуванням наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
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Топ коментарі
+9
Вы еще "на Украине " начните писать
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20.06.2020 15:23
+6
в Донбассе???😱😱😱
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20.06.2020 15:43
+4
Речь идет о территории или о государстве ?
Идиоты.
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20.06.2020 15:47
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Вы еще "на Украине " начните писать
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20.06.2020 15:23 Відповісти
Лучше поменять на цензор.да и пусть пушут как хотят
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20.06.2020 16:10 Відповісти
в Донбассе???😱😱😱
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Речь идет о территории или о государстве ?
Идиоты.
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20.06.2020 15:47 Відповісти
О наших потерях ни слова ....
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20.06.2020 15:48 Відповісти
в дамбасе-то, ладно... а в лугасе? Редактор опять решил в рускава побаловаться??? Так взял бы боярышника и выпил прилюдно с лопаты... и стало б как в бамбасе... скоа уж говорить: НА таритории, В Ураине, НА деревню дедушке в мацкву...
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20.06.2020 16:19 Відповісти
Вы там совсем "плохие"???? В донбассе??? Редактор за пАребрик зацепился и на бутылку упал?
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20.06.2020 16:57 Відповісти
Та нет они не плохие , просто всё больше показывают своё истинное лицо .
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20.06.2020 17:41 Відповісти
Тобто на сторінці українською ви написали на Донбасі, а для пацієнтів "какая разница" В Донбасі??? Я так дивлюсь, все дуже погано
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20.06.2020 17:02 Відповісти
Від початку доби на Донбасі 16 обстрілів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2379
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20.06.2020 23:16 Відповісти
 
 