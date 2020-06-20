Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус
На этой неделе провалился первый спецаукцион по продаже электрической энергии "Энергоатома". Причиной этому послужили "специфические условия" для участия в нем.
Об этом сообщил глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.
Герус отметил, что спецаукцион имел определенные специфические условия: участвовать могли компании, в себестоимости которых электроэнергия составляет не менее 30%, а минимальный лот, выставляемый на продажу, составлял 100 МВт, что по мнению нардепа "очень много".
"Учитывая установленные ограничения, участие в аукционе могли принять только очень крупные предприятия, у которых очень высокая доля э/э в себестоимости. Фактически это 2 предприятия: Никопольский ферросплавный завод и Запорожский ферросплавный завод (у обоих один акционер).
По моей информации, на аукционе Запорожский ферросплавный завод и Никопольский ферросплавный завод заявились по цене 90 коп за кВт-час. В то же время "Энергоатом" опустился лишь до 1,15 грн (цена РДН 1,25 грн) - и вполне логично, что аукцион не состоялся", - рассказал Герус.
Герус назвал такой аукцион "имитацией аукционов и конкуренции".
"Ранее "Энергоатом" продавал э/э по одному критерию - цена. Кто больше платит, тому компания и продает. На некоторых аукционах было по 27 участников, которые конкурировали между собой за э/э "Энергоатома". Но теперь министерство запретило обычные аукционы и ввело "спецаукцион" для избранных. Как следствие, "Энергоатом" не может по нормальной цене продать свою э/э, 3 блока АЭС стоят в простое", - написал он.
Герус также сообщил, что в связи с такой ситуацией готовит обращение в Антимонопольный комитет.
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И что им за год помешало это сделать??
мне кажется у пациента деменция. он не может запомнить больше двух фамилий
мне вообще зебуины напоминают сына моего знакомого
папа бизнесмен неплохой. большая фирма. автопарк в 80 фур. производство. в общем все путем. сынок аж прыгал "папа дай парулить". папа дал ему самый прибыльный филиал. сынку хватило пол года чтобы филиал продали за долги поставщикам. ПОЛ ГОДА и филиал с оборотом порядка 0.5 ляма баксов в месяц и прибыльностью 20 % зашел в убыток
смена владельца приводит к краху фирмы. вывод - плохая фирма. писец
фунт сидел на полностью пустых конторах
а корейка как раз и превращал нормальные предприятия в чуть похудевшие. потому что был "плохой". а пока его небыло - конторы чувствовали себя нормально
Ой! Ще на піваніні членограїть! Тепер все!
А про докази... Почитай Конституцію, розділ про обов'язки президента. Порівняй з тим, що робить бубочка і що робить д'Єрмак (і хто ж з них президент, обраний минулого року?). Потім співстав прийняті урядом рішення (хоча б за останні пів року) з прізвищами тих, хто від того виграв. Якщо в тебе вийде не "Бєня-Гудок-Рюкзаков", то Пороха з Обамою тобі у спіднє і ліфт твого дому!
А все решта з твого допису - лише наслідки того, про що я написав вище.
Гарного дня, пані!
Я вже не перший раз кажу: воно на брехні прийшло до влади, на брехні тримається і та брехня його й погребе...