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аукцион (186) Энергоатом (402) Герус (184)

Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус

Первый спецаукцион по продаже электроэнергии

На этой неделе провалился первый спецаукцион по продаже электрической энергии "Энергоатома". Причиной этому послужили "специфические условия" для участия в нем.

Об этом сообщил глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

Герус отметил, что спецаукцион имел определенные специфические условия: участвовать могли компании, в себестоимости которых электроэнергия составляет не менее 30%, а минимальный лот, выставляемый на продажу, составлял 100 МВт, что по мнению нардепа "очень много".

"Учитывая установленные ограничения, участие в аукционе могли принять только очень крупные предприятия, у которых очень высокая доля э/э в себестоимости. Фактически это 2 предприятия: Никопольский ферросплавный завод и Запорожский ферросплавный завод (у обоих один акционер).

По моей информации, на аукционе Запорожский ферросплавный завод и Никопольский ферросплавный завод заявились по цене 90 коп за кВт-час. В то же время "Энергоатом" опустился лишь до 1,15 грн (цена РДН 1,25 грн) - и вполне логично, что аукцион не состоялся", - рассказал Герус.

Читайте также: Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус

Герус назвал такой аукцион "имитацией аукционов и конкуренции".

"Ранее "Энергоатом" продавал э/э по одному критерию - цена. Кто больше платит, тому компания и продает. На некоторых аукционах было по 27 участников, которые конкурировали между собой за э/э "Энергоатома". Но теперь министерство запретило обычные аукционы и ввело "спецаукцион" для избранных. Как следствие, "Энергоатом" не может по нормальной цене продать свою э/э, 3 блока АЭС стоят в простое", - написал он.

Герус также сообщил, что в связи с такой ситуацией готовит обращение в Антимонопольный комитет.

Первый спецаукцион по продаже электроэнергии Энергоатома провалился из-за специфических условий министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - слуга народа Герус 01
Первый спецаукцион по продаже электроэнергии Энергоатома провалился из-за специфических условий министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - слуга народа Герус 02
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Топ комментарии
+24
Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7090
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20.06.2020 15:53
+16
Все это бенины ферросплавы...под них ты скот все и мутишь...
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20.06.2020 15:53
+14
Зря ляшко не набил морду этому дауну по полной. Ссыкливый черт этот герус.
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20.06.2020 15:52
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Зря ляшко не набил морду этому дауну по полной. Ссыкливый черт этот герус.
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20.06.2020 15:52 Ответить
Все это бенины ферросплавы...под них ты скот все и мутишь...
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20.06.2020 15:53 Ответить
А как зерада подпевала под аккорды Геруса про заботу о простом народе...
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20.06.2020 15:56 Ответить
Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7090
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20.06.2020 15:53 Ответить
Догадайтесь кто не хочет запуска АЕС с самой дешевой и чистой електроенергией? Спасибо Ахметову, Парашенку и КО. Твари сделали все чтобы обобрать украинцев. Еще и рассказывают что повышение тарифов в 3 раза ето очень полезно для народа.
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20.06.2020 15:54 Ответить
А зеленый осел с остальным зеленым стадом ...что спят и видят как понизить стоимость электроэнергии??
И что им за год помешало это сделать??
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20.06.2020 15:57 Ответить
причем электрикой занимается Герус
мне кажется у пациента деменция. он не может запомнить больше двух фамилий
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20.06.2020 16:28 Ответить
Так уже сказали, что Ротердам + это хорошо и сказал это зеля.)))
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20.06.2020 16:26 Ответить
Вы в курсе кто сейчас Президент Украины? Знаете у кого большинство в Раде и чей Премьер министр? Кто сейчас несет ответственность за ситуацию в Стране??? Ахметов, Порошенко и Ко???
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20.06.2020 16:25 Ответить
Так это зе🔎 говорящая
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20.06.2020 18:08 Ответить
Такая энергия конечно дешевая, а откуда твелы урановые берутся? У нас их не делают. При советах конечно все было общее, а сейчас все изменилось. Так уж вышло, что нас чернозем, а не урановые горы.
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20.06.2020 19:31 Ответить
Твели поки що купляють у Westinghouse Electric за ті самі гроши, які отримують від продажу електроенергії. А звідки ж ще? Не з повітря ж?
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21.06.2020 10:35 Ответить
Герус з тебе експерт в енергетиці, як з Зе президент
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20.06.2020 15:59 Ответить
А причем тут Петя? Он тебе опять в штаны насрал?
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20.06.2020 16:04 Ответить
Напиши письмо ослу ...мелким почерком...он тебя поймет...и все снизит...
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20.06.2020 16:04 Ответить
Причинно-наслідкова складова у тебе шкульгає.
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20.06.2020 16:05 Ответить
Где патриот и торговый портнер шлюшко? Почему не побил геруса и представителей этих двух заводов?
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20.06.2020 16:05 Ответить
Якось дуже підозріло, що на Геруса накинулися всі ахметівсько-медведчуківсько-фірташівські гієни на кшталт Ляшка і Тимошенчихи і Порошенка. А все тому, що Московія хоче змінити договір транзиту, за яким Газпром виплативши 3млрд баксів з переляку зобов"язався оплачувати транзит, якщо навіть газ не буде прокачано, а Герус цьому чинить опір.
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20.06.2020 16:07 Ответить
Зелённая энергетика" это такая же коррупционная схема высших должносных лиц государства как и "роттердам плюс", только на роттердаме обогащался попэрэднык, а на этой зе.
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20.06.2020 16:13 Ответить
На "зелёной энергетике " обогащаются те же самые, что и на роттердаме
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20.06.2020 16:24 Ответить
Но под другой крышей, ибо без крыши высших эшелонов власти такая коррупционная схема невозможна.
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20.06.2020 17:00 Ответить
Пусть все "инвесторы" своей зеленой энергетикой закроют потребность своих заводов ,банков и пароходов.Энергию воспроизвел, потрать на себя любимого или перенаправь туда где действительно есть недостаток электроэнергии.А ставить свои панельки рядом с АЭС это просто абсурд.Народу Украины ваша ЗЭ не нужна ,оставьте нам то что было атомку и гидроэнергетику.Если президент и правительство этого не видят,то они в доле.Вопрос -зачем нам такой президент и такое правительство.
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20.06.2020 16:22 Ответить
Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 7026
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20.06.2020 16:34 Ответить
Но трупы из придорожных канав вначале все-таки убрали. Теперь и помечтать можно.
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20.06.2020 16:51 Ответить
Так это же правила, которые Герусу да НКРЭКУ и хотели установить! Результат за полгода мы успели на себе ощутить. Это проблема не аукциона, а борьбы с уголовщиной!
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20.06.2020 16:48 Ответить
нет. это проблема рукожопов во власти которые не понимают что можно а что нет.
мне вообще зебуины напоминают сына моего знакомого
папа бизнесмен неплохой. большая фирма. автопарк в 80 фур. производство. в общем все путем. сынок аж прыгал "папа дай парулить". папа дал ему самый прибыльный филиал. сынку хватило пол года чтобы филиал продали за долги поставщикам. ПОЛ ГОДА и филиал с оборотом порядка 0.5 ляма баксов в месяц и прибыльностью 20 % зашел в убыток
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20.06.2020 17:16 Ответить
Эту проблему сформулировал еще Вождь Всех Народов: "Кадры решают всё". А устремления что зебилов, что порохоботов по сути совпадают. И не нужно обольщаться на предмет реформ: "Маємо те, що маємо".
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20.06.2020 17:53 Ответить
ну конечно.
смена владельца приводит к краху фирмы. вывод - плохая фирма. писец
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20.06.2020 17:55 Ответить
зиц председатель Фунт и совслужащий Корейко могут оспорить это утверждение
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20.06.2020 22:34 Ответить
вообще не подходит
фунт сидел на полностью пустых конторах
а корейка как раз и превращал нормальные предприятия в чуть похудевшие. потому что был "плохой". а пока его небыло - конторы чувствовали себя нормально
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20.06.2020 22:44 Ответить
К вашему сведению, корректный термин - "злостное банкротство" и не нужно гнать отсебятину.
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20.06.2020 23:07 Ответить
к чему эти проблески ума? я знаю что такое банкротство. и что?
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20.06.2020 23:33 Ответить
Но тщательно избегаете понятия "злостное банкротство". Разговор теряет смысл. Возвращайтесь к *****, к единомышленникам.
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21.06.2020 02:35 Ответить
І знову Порох винен? В чому? В тому, що ЗЕ!банда зупинила АЕС? В тому, що робить "спецаукціони", де фактично не можливо продати електоенергію? Ню-ню! Може і в ліфтах теж він (бо Обама вже не при справах)?
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20.06.2020 16:54 Ответить
Пока он был у власти, я хотя бы была уверена, что он не сдаст страну руской швали. А зе по тупости своей, попросту просрал все, что было добыто кровью и потом.
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20.06.2020 17:16 Ответить
Єдина, але дуже суттєва, помилка у вашому дописі це те, що ЗЕ! щось здав чи проср@в. Він лише ширма для д'Єрмаковсько-Бєніної шобли. Зара ще й рюкзаков туди затесався та й гудок свого прем'єра (та частину кабміну) втулив у цей цирк. А найвеличніший потерпілий всього-навсього лише медійне лице, громовідвід та акумулятор рейтингів. Ось і все, на що воно здатне...
Ой! Ще на піваніні членограїть! Тепер все!
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20.06.2020 17:39 Ответить
Это и есть твое мнение? Которым ты мне рот закрыл? Я ожидала, более структурных доказательств. По твоему сдать позиции на востоке, это не просрать? а накосячить на 50млрд это тоже не прострать? А похерить отношения с партнерами, это не просрать? мда, вы уважаемый, видимо плохо осведомлены о происходящем.
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20.06.2020 17:44 Ответить
У тебе ПМС? Де я тобі рота затуляв?
А про докази... Почитай Конституцію, розділ про обов'язки президента. Порівняй з тим, що робить бубочка і що робить д'Єрмак (і хто ж з них президент, обраний минулого року?). Потім співстав прийняті урядом рішення (хоча б за останні пів року) з прізвищами тих, хто від того виграв. Якщо в тебе вийде не "Бєня-Гудок-Рюкзаков", то Пороха з Обамою тобі у спіднє і ліфт твого дому!
А все решта з твого допису - лише наслідки того, про що я написав вище.
Гарного дня, пані!
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20.06.2020 18:18 Ответить
Формально всегда не докопаешься. А негласно? конечно же зе, по обязанностям негде не виновен, была только одна ошибка, когда он стал главой. Аксиома.
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20.06.2020 19:27 Ответить
Не став, а зробили. Згадайте скільки медіаресурсів лили лайно на Пороха! А скільки брехні було на стадіоні від недолугого паяца? Пам'ятаєте?
Я вже не перший раз кажу: воно на брехні прийшло до влади, на брехні тримається і та брехня його й погребе...
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20.06.2020 20:21 Ответить
Таки да, когда порох пришел и стал рядом, я сразу поняла что это такое. В конце концов все началось с банальных анализов. Думаешь зе плохо кончит? У нас плохо пока кончил, один чечетов испытав силу притяжения.
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20.06.2020 21:09 Ответить
Пагано закінчив овоч, а воно закінчить криваво, якщо саме не спинить те, що робиться в нього за спиною. Але, зважаючи на те, що воно нічого не вирішує, то єдиним безкровним рішенням є дотримання вавою своєї обіцянки піти у відставку. Навряд йому це дозволять ляльководи, але така можливість все ж існує... Хоча і йому можуть влаштувати "нещасний випадок на виробництві"
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20.06.2020 21:17 Ответить
Думаю пора ставить ставить ставки, в какую страну он смоется?)
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20.06.2020 21:24 Ответить
Сподіваюсь, що не встигне
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20.06.2020 21:32 Ответить
Разделит судьбу каддафи? Жестковато, я овощу такого по более желаю, он точно заслужил.
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20.06.2020 23:13 Ответить
Лєо Гєрус і Гєо Лєрус. Я вже заплутався хто є хто.
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20.06.2020 18:26 Ответить
Ще трохи нововведень цього діяча і собакам даватимуть кличку "ГЕРУС".
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20.06.2020 18:34 Ответить
Слуги народу вирішили підвищити собі рейтинг.Українцям хочуть списати борги за комуналку: сенсаційний законопроєкт пройшов комітет Ради .Зазначається, що списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/
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20.06.2020 19:16 Ответить
"специфические условия" и простой 3 енергоблоков есть саботаж геруса
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20.06.2020 20:04 Ответить
 
 