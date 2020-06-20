Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус

На этой неделе провалился первый спецаукцион по продаже электрической энергии "Энергоатома". Причиной этому послужили "специфические условия" для участия в нем.

Об этом сообщил глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

Герус отметил, что спецаукцион имел определенные специфические условия: участвовать могли компании, в себестоимости которых электроэнергия составляет не менее 30%, а минимальный лот, выставляемый на продажу, составлял 100 МВт, что по мнению нардепа "очень много".

"Учитывая установленные ограничения, участие в аукционе могли принять только очень крупные предприятия, у которых очень высокая доля э/э в себестоимости. Фактически это 2 предприятия: Никопольский ферросплавный завод и Запорожский ферросплавный завод (у обоих один акционер).

По моей информации, на аукционе Запорожский ферросплавный завод и Никопольский ферросплавный завод заявились по цене 90 коп за кВт-час. В то же время "Энергоатом" опустился лишь до 1,15 грн (цена РДН 1,25 грн) - и вполне логично, что аукцион не состоялся", - рассказал Герус.

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Герус назвал такой аукцион "имитацией аукционов и конкуренции".

"Ранее "Энергоатом" продавал э/э по одному критерию - цена. Кто больше платит, тому компания и продает. На некоторых аукционах было по 27 участников, которые конкурировали между собой за э/э "Энергоатома". Но теперь министерство запретило обычные аукционы и ввело "спецаукцион" для избранных. Как следствие, "Энергоатом" не может по нормальной цене продать свою э/э, 3 блока АЭС стоят в простое", - написал он.

Герус также сообщил, что в связи с такой ситуацией готовит обращение в Антимонопольный комитет.



