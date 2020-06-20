Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус
Цього тижня провалився перший спецаукціон з продажу електричної енергії "Енергоатому". Причиною цьому послужили "специфічні умови" для участі в ньому.
Про це повідомив глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.
Герус зазначив, що спецаукціон мав певні специфічні умови: брати участь могли компанії, в собівартості яких електроенергія становить не менше 30%, а мінімальний лот, який виставляється на продаж, становив 100 МВт, що на думку нардепа "дуже багато".
"З огляду на встановлені обмеження, участь в аукціоні могли взяти тільки дуже великі підприємства, у яких дуже висока частка е/е в собівартості. Фактично це 2 підприємства: Нікопольський феросплавний завод і Запорізький феросплавний завод (в обох один акціонер).
За моєю інформацією, на аукціоні Запорізький феросплавний завод і Нікопольський феросплавний завод заявилися за ціною 90 коп за кВт-годину. Водночас "Енергоатом" опустився лише до 1,15 грн (ціна РДН 1,25 грн) - і цілком логічно, що аукціон не відбувся", - розповів Герус.
Герус назвав такий аукціон "імітацією аукціонів і конкуренції".
"Раніше" Енергоатом "продавав е/е за одним критерієм - ціна. Хто більше платить, тому компанія і продає. На деяких аукціонах було по 27 учасників, які конкурували між собою за е/е "Енергоатому". Але тепер міністерство заборонило звичайні аукціони і запровадило "спецаукціон" для обраних. Як наслідок, "Енергоатом" не може за нормальною ціною продати свою е/е, 3 блоки АЕС стоять у простої", - написав він.
Герус також повідомив, що у зв'язку з такою ситуацією готує звернення до Антимонопольного комітету.
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И что им за год помешало это сделать??
мне кажется у пациента деменция. он не может запомнить больше двух фамилий
мне вообще зебуины напоминают сына моего знакомого
папа бизнесмен неплохой. большая фирма. автопарк в 80 фур. производство. в общем все путем. сынок аж прыгал "папа дай парулить". папа дал ему самый прибыльный филиал. сынку хватило пол года чтобы филиал продали за долги поставщикам. ПОЛ ГОДА и филиал с оборотом порядка 0.5 ляма баксов в месяц и прибыльностью 20 % зашел в убыток
смена владельца приводит к краху фирмы. вывод - плохая фирма. писец
фунт сидел на полностью пустых конторах
а корейка как раз и превращал нормальные предприятия в чуть похудевшие. потому что был "плохой". а пока его небыло - конторы чувствовали себя нормально
Ой! Ще на піваніні членограїть! Тепер все!
А про докази... Почитай Конституцію, розділ про обов'язки президента. Порівняй з тим, що робить бубочка і що робить д'Єрмак (і хто ж з них президент, обраний минулого року?). Потім співстав прийняті урядом рішення (хоча б за останні пів року) з прізвищами тих, хто від того виграв. Якщо в тебе вийде не "Бєня-Гудок-Рюкзаков", то Пороха з Обамою тобі у спіднє і ліфт твого дому!
А все решта з твого допису - лише наслідки того, про що я написав вище.
Гарного дня, пані!
Я вже не перший раз кажу: воно на брехні прийшло до влади, на брехні тримається і та брехня його й погребе...