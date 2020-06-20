УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини
6 055 64
аукціон (1399) Енергоатом (1609) Герус (444)

Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус

Перший спецаукціон з продажу електроенергії

Цього тижня провалився перший спецаукціон з продажу електричної енергії "Енергоатому". Причиною цьому послужили "специфічні умови" для участі в ньому.

Про це повідомив глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

Герус зазначив, що спецаукціон мав певні специфічні умови: брати участь могли компанії, в собівартості яких електроенергія становить не менше 30%, а мінімальний лот, який виставляється на продаж, становив 100 МВт, що на думку нардепа "дуже багато".

"З огляду на встановлені обмеження, участь в аукціоні могли взяти тільки дуже великі підприємства, у яких дуже висока частка е/е в собівартості. Фактично це 2 підприємства: Нікопольський феросплавний завод і Запорізький феросплавний завод (в обох один акціонер).

За моєю інформацією, на аукціоні Запорізький феросплавний завод і Нікопольський феросплавний завод заявилися за ціною 90 коп за кВт-годину. Водночас "Енергоатом" опустився лише до 1,15 грн (ціна РДН 1,25 грн) - і цілком логічно, що аукціон не відбувся", - розповів Герус.

Читайте також: Ситуація в енергетиці - це банкрутство багатьох чиновників, які рулять у спайці з олігархами, - ексначальник департаменту Міненерговугілля Бно-Айріян

Герус назвав такий аукціон "імітацією аукціонів і конкуренції".

"Раніше" Енергоатом "продавав е/е за одним критерієм - ціна. Хто більше платить, тому компанія і продає. На деяких аукціонах було по 27 учасників, які конкурували між собою за е/е "Енергоатому". Але тепер міністерство заборонило звичайні аукціони і запровадило "спецаукціон" для обраних. Як наслідок, "Енергоатом" не може за нормальною ціною продати свою е/е, 3 блоки АЕС стоять у простої", - написав він.

Герус також повідомив, що у зв'язку з такою ситуацією готує звернення до Антимонопольного комітету.

Перший спецаукціон з продажу електроенергії Енергоатому провалився через специфічні умови міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - слуга народу Герус 01
Перший спецаукціон з продажу електроенергії Енергоатому провалився через специфічні умови міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - слуга народу Герус 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7090
показати весь коментар
20.06.2020 15:53
+16
Все это бенины ферросплавы...под них ты скот все и мутишь...
показати весь коментар
20.06.2020 15:53
+14
Зря ляшко не набил морду этому дауну по полной. Ссыкливый черт этот герус.
показати весь коментар
20.06.2020 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зря ляшко не набил морду этому дауну по полной. Ссыкливый черт этот герус.
показати весь коментар
20.06.2020 15:52 Відповісти
Все это бенины ферросплавы...под них ты скот все и мутишь...
показати весь коментар
20.06.2020 15:53 Відповісти
А как зерада подпевала под аккорды Геруса про заботу о простом народе...
показати весь коментар
20.06.2020 15:56 Відповісти
Первый спецаукцион по продаже электроэнергии "Энергоатома" провалился из-за "специфических условий" министерства: 3 блока АЭС стоят в простое, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7090
показати весь коментар
20.06.2020 15:53 Відповісти
Догадайтесь кто не хочет запуска АЕС с самой дешевой и чистой електроенергией? Спасибо Ахметову, Парашенку и КО. Твари сделали все чтобы обобрать украинцев. Еще и рассказывают что повышение тарифов в 3 раза ето очень полезно для народа.
показати весь коментар
20.06.2020 15:54 Відповісти
А зеленый осел с остальным зеленым стадом ...что спят и видят как понизить стоимость электроэнергии??
И что им за год помешало это сделать??
показати весь коментар
20.06.2020 15:57 Відповісти
причем электрикой занимается Герус
мне кажется у пациента деменция. он не может запомнить больше двух фамилий
показати весь коментар
20.06.2020 16:28 Відповісти
Так уже сказали, что Ротердам + это хорошо и сказал это зеля.)))
показати весь коментар
20.06.2020 16:26 Відповісти
Вы в курсе кто сейчас Президент Украины? Знаете у кого большинство в Раде и чей Премьер министр? Кто сейчас несет ответственность за ситуацию в Стране??? Ахметов, Порошенко и Ко???
показати весь коментар
20.06.2020 16:25 Відповісти
Так это зе🔎 говорящая
показати весь коментар
20.06.2020 18:08 Відповісти
Такая энергия конечно дешевая, а откуда твелы урановые берутся? У нас их не делают. При советах конечно все было общее, а сейчас все изменилось. Так уж вышло, что нас чернозем, а не урановые горы.
показати весь коментар
20.06.2020 19:31 Відповісти
Твели поки що купляють у Westinghouse Electric за ті самі гроши, які отримують від продажу електроенергії. А звідки ж ще? Не з повітря ж?
показати весь коментар
21.06.2020 10:35 Відповісти
Герус з тебе експерт в енергетиці, як з Зе президент
показати весь коментар
20.06.2020 15:59 Відповісти
А причем тут Петя? Он тебе опять в штаны насрал?
показати весь коментар
20.06.2020 16:04 Відповісти
Напиши письмо ослу ...мелким почерком...он тебя поймет...и все снизит...
показати весь коментар
20.06.2020 16:04 Відповісти
Причинно-наслідкова складова у тебе шкульгає.
показати весь коментар
20.06.2020 16:05 Відповісти
Где патриот и торговый портнер шлюшко? Почему не побил геруса и представителей этих двух заводов?
показати весь коментар
20.06.2020 16:05 Відповісти
Якось дуже підозріло, що на Геруса накинулися всі ахметівсько-медведчуківсько-фірташівські гієни на кшталт Ляшка і Тимошенчихи і Порошенка. А все тому, що Московія хоче змінити договір транзиту, за яким Газпром виплативши 3млрд баксів з переляку зобов"язався оплачувати транзит, якщо навіть газ не буде прокачано, а Герус цьому чинить опір.
показати весь коментар
20.06.2020 16:07 Відповісти
Зелённая энергетика" это такая же коррупционная схема высших должносных лиц государства как и "роттердам плюс", только на роттердаме обогащался попэрэднык, а на этой зе.
показати весь коментар
20.06.2020 16:13 Відповісти
На "зелёной энергетике " обогащаются те же самые, что и на роттердаме
показати весь коментар
20.06.2020 16:24 Відповісти
Но под другой крышей, ибо без крыши высших эшелонов власти такая коррупционная схема невозможна.
показати весь коментар
20.06.2020 17:00 Відповісти
Пусть все "инвесторы" своей зеленой энергетикой закроют потребность своих заводов ,банков и пароходов.Энергию воспроизвел, потрать на себя любимого или перенаправь туда где действительно есть недостаток электроэнергии.А ставить свои панельки рядом с АЭС это просто абсурд.Народу Украины ваша ЗЭ не нужна ,оставьте нам то что было атомку и гидроэнергетику.Если президент и правительство этого не видят,то они в доле.Вопрос -зачем нам такой президент и такое правительство.
показати весь коментар
20.06.2020 16:22 Відповісти
Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 7026
показати весь коментар
20.06.2020 16:34 Відповісти
Но трупы из придорожных канав вначале все-таки убрали. Теперь и помечтать можно.
показати весь коментар
20.06.2020 16:51 Відповісти
Так это же правила, которые Герусу да НКРЭКУ и хотели установить! Результат за полгода мы успели на себе ощутить. Это проблема не аукциона, а борьбы с уголовщиной!
показати весь коментар
20.06.2020 16:48 Відповісти
нет. это проблема рукожопов во власти которые не понимают что можно а что нет.
мне вообще зебуины напоминают сына моего знакомого
папа бизнесмен неплохой. большая фирма. автопарк в 80 фур. производство. в общем все путем. сынок аж прыгал "папа дай парулить". папа дал ему самый прибыльный филиал. сынку хватило пол года чтобы филиал продали за долги поставщикам. ПОЛ ГОДА и филиал с оборотом порядка 0.5 ляма баксов в месяц и прибыльностью 20 % зашел в убыток
показати весь коментар
20.06.2020 17:16 Відповісти
Эту проблему сформулировал еще Вождь Всех Народов: "Кадры решают всё". А устремления что зебилов, что порохоботов по сути совпадают. И не нужно обольщаться на предмет реформ: "Маємо те, що маємо".
показати весь коментар
20.06.2020 17:53 Відповісти
ну конечно.
смена владельца приводит к краху фирмы. вывод - плохая фирма. писец
показати весь коментар
20.06.2020 17:55 Відповісти
зиц председатель Фунт и совслужащий Корейко могут оспорить это утверждение
показати весь коментар
20.06.2020 22:34 Відповісти
вообще не подходит
фунт сидел на полностью пустых конторах
а корейка как раз и превращал нормальные предприятия в чуть похудевшие. потому что был "плохой". а пока его небыло - конторы чувствовали себя нормально
показати весь коментар
20.06.2020 22:44 Відповісти
К вашему сведению, корректный термин - "злостное банкротство" и не нужно гнать отсебятину.
показати весь коментар
20.06.2020 23:07 Відповісти
к чему эти проблески ума? я знаю что такое банкротство. и что?
показати весь коментар
20.06.2020 23:33 Відповісти
Но тщательно избегаете понятия "злостное банкротство". Разговор теряет смысл. Возвращайтесь к *****, к единомышленникам.
показати весь коментар
21.06.2020 02:35 Відповісти
І знову Порох винен? В чому? В тому, що ЗЕ!банда зупинила АЕС? В тому, що робить "спецаукціони", де фактично не можливо продати електоенергію? Ню-ню! Може і в ліфтах теж він (бо Обама вже не при справах)?
показати весь коментар
20.06.2020 16:54 Відповісти
Пока он был у власти, я хотя бы была уверена, что он не сдаст страну руской швали. А зе по тупости своей, попросту просрал все, что было добыто кровью и потом.
показати весь коментар
20.06.2020 17:16 Відповісти
Єдина, але дуже суттєва, помилка у вашому дописі це те, що ЗЕ! щось здав чи проср@в. Він лише ширма для д'Єрмаковсько-Бєніної шобли. Зара ще й рюкзаков туди затесався та й гудок свого прем'єра (та частину кабміну) втулив у цей цирк. А найвеличніший потерпілий всього-навсього лише медійне лице, громовідвід та акумулятор рейтингів. Ось і все, на що воно здатне...
Ой! Ще на піваніні членограїть! Тепер все!
показати весь коментар
20.06.2020 17:39 Відповісти
Это и есть твое мнение? Которым ты мне рот закрыл? Я ожидала, более структурных доказательств. По твоему сдать позиции на востоке, это не просрать? а накосячить на 50млрд это тоже не прострать? А похерить отношения с партнерами, это не просрать? мда, вы уважаемый, видимо плохо осведомлены о происходящем.
показати весь коментар
20.06.2020 17:44 Відповісти
У тебе ПМС? Де я тобі рота затуляв?
А про докази... Почитай Конституцію, розділ про обов'язки президента. Порівняй з тим, що робить бубочка і що робить д'Єрмак (і хто ж з них президент, обраний минулого року?). Потім співстав прийняті урядом рішення (хоча б за останні пів року) з прізвищами тих, хто від того виграв. Якщо в тебе вийде не "Бєня-Гудок-Рюкзаков", то Пороха з Обамою тобі у спіднє і ліфт твого дому!
А все решта з твого допису - лише наслідки того, про що я написав вище.
Гарного дня, пані!
показати весь коментар
20.06.2020 18:18 Відповісти
Формально всегда не докопаешься. А негласно? конечно же зе, по обязанностям негде не виновен, была только одна ошибка, когда он стал главой. Аксиома.
показати весь коментар
20.06.2020 19:27 Відповісти
Не став, а зробили. Згадайте скільки медіаресурсів лили лайно на Пороха! А скільки брехні було на стадіоні від недолугого паяца? Пам'ятаєте?
Я вже не перший раз кажу: воно на брехні прийшло до влади, на брехні тримається і та брехня його й погребе...
показати весь коментар
20.06.2020 20:21 Відповісти
Таки да, когда порох пришел и стал рядом, я сразу поняла что это такое. В конце концов все началось с банальных анализов. Думаешь зе плохо кончит? У нас плохо пока кончил, один чечетов испытав силу притяжения.
показати весь коментар
20.06.2020 21:09 Відповісти
Пагано закінчив овоч, а воно закінчить криваво, якщо саме не спинить те, що робиться в нього за спиною. Але, зважаючи на те, що воно нічого не вирішує, то єдиним безкровним рішенням є дотримання вавою своєї обіцянки піти у відставку. Навряд йому це дозволять ляльководи, але така можливість все ж існує... Хоча і йому можуть влаштувати "нещасний випадок на виробництві"
показати весь коментар
20.06.2020 21:17 Відповісти
Думаю пора ставить ставить ставки, в какую страну он смоется?)
показати весь коментар
20.06.2020 21:24 Відповісти
Сподіваюсь, що не встигне
показати весь коментар
20.06.2020 21:32 Відповісти
Разделит судьбу каддафи? Жестковато, я овощу такого по более желаю, он точно заслужил.
показати весь коментар
20.06.2020 23:13 Відповісти
Лєо Гєрус і Гєо Лєрус. Я вже заплутався хто є хто.
показати весь коментар
20.06.2020 18:26 Відповісти
Ще трохи нововведень цього діяча і собакам даватимуть кличку "ГЕРУС".
показати весь коментар
20.06.2020 18:34 Відповісти
Слуги народу вирішили підвищити собі рейтинг.Українцям хочуть списати борги за комуналку: сенсаційний законопроєкт пройшов комітет Ради .Зазначається, що списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/
показати весь коментар
20.06.2020 19:16 Відповісти
"специфические условия" и простой 3 енергоблоков есть саботаж геруса
показати весь коментар
20.06.2020 20:04 Відповісти
 
 