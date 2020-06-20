Перший спецаукціон з продажу електроенергії "Енергоатому" провалився через "специфічні умови" міністерства: 3 блоки АЕС стоять у простої, - "слуга народу" Герус

Цього тижня провалився перший спецаукціон з продажу електричної енергії "Енергоатому". Причиною цьому послужили "специфічні умови" для участі в ньому.

Про це повідомив глава енергетичного комітету ВР Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ.

Герус зазначив, що спецаукціон мав певні специфічні умови: брати участь могли компанії, в собівартості яких електроенергія становить не менше 30%, а мінімальний лот, який виставляється на продаж, становив 100 МВт, що на думку нардепа "дуже багато".

"З огляду на встановлені обмеження, участь в аукціоні могли взяти тільки дуже великі підприємства, у яких дуже висока частка е/е в собівартості. Фактично це 2 підприємства: Нікопольський феросплавний завод і Запорізький феросплавний завод (в обох один акціонер).

За моєю інформацією, на аукціоні Запорізький феросплавний завод і Нікопольський феросплавний завод заявилися за ціною 90 коп за кВт-годину. Водночас "Енергоатом" опустився лише до 1,15 грн (ціна РДН 1,25 грн) - і цілком логічно, що аукціон не відбувся", - розповів Герус.

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Герус назвав такий аукціон "імітацією аукціонів і конкуренції".

"Раніше" Енергоатом "продавав е/е за одним критерієм - ціна. Хто більше платить, тому компанія і продає. На деяких аукціонах було по 27 учасників, які конкурували між собою за е/е "Енергоатому". Але тепер міністерство заборонило звичайні аукціони і запровадило "спецаукціон" для обраних. Як наслідок, "Енергоатом" не може за нормальною ціною продати свою е/е, 3 блоки АЕС стоять у простої", - написав він.

Герус також повідомив, що у зв'язку з такою ситуацією готує звернення до Антимонопольного комітету.



