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переименования (737) расизм (152) США (24834)

Американская компания отказывается от использования названия "Эскимо", чтобы не обижать эскимосов

Американская компания отказывается от использования названия

Американская компания Dreyer's решила изменить название своего фирменного мороженого эскимо, чтобы не унижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.

Компания приняла это решение на фоне продолжающихся в США дебатов о расизме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы стремимся быть частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это название является уничижительным", - заявила руководитель отдела маркетинга Dreyer's Grand Элизабелл Маркес.

Компания также изменит и упаковку, на которой сейчас изображен мальчик в национальной одежде эскимосов.

Также на Цензор.НЕТ: Протестующие в США сломали 2 статуи Колумба. ФОТО

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Топ комментарии
+33
Мороженное будут называть политкорретно

"Коренной житель Аляски в оболочке черных рабов из Африки". 😂

Вкуснотища. !!!!!!!!!!
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20.06.2020 16:24
+26
Интересно, шахматы ещё можно называть чёрными? И белые шахматы до сих пор первыми ходят?
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20.06.2020 16:11
+23
Похоже, идёт к тому, что нормальным людям запретят думать, чтобы они не оскорбляли чувства идиотов!
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20.06.2020 17:30
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Панду геть!
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20.06.2020 21:23 Ответить
Потомки Пушкина раскритиковали ролики в поддержку поправок к Конституции за отсутствие чернокожих актеров

Родственники Александра Пушкина остались крайне возмущены сложившейся ситуацией и обвиняют авторов агитационных видео за внесение изменений в Конституцию в расизме. По их мнению, подобная дискриминация тянет Россию во времена крепостного права.

«То есть про голубых они не забыли, когда снимали свое видео про усыновление ребенка из детдома! А мы, получается, не той ориентации или не того цвета что ли?! Да если бы не Пушкин у вас, белых, и Конституции бы не было! Александр Сергеевич является основоположником языка, которым вы бесплатно пользуетесь, и на этом языке ваша расистская Конституция написана! Так что вы перед нами на коленях должны стоять и каяться», - заявила Мария-Луиза фон Пушкинофф.
https://panorama.pub/40621-potomki-pushkina-raskritikovali.html

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 7529
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20.06.2020 21:42 Ответить
Мне интересно, а эта "фон" знает язык предков Пушкина - амхара? Ведь Ганнибал - выходец из племени фалашей, эфиопов-иудеев... Что-то я не заметил, что я пишу тут языком амхара...
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21.06.2020 02:26 Ответить
Трохи підкажу вам, - на кожній сторінці сайту "Панорама.пуб" є такий текст внизу, -
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
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21.06.2020 02:59 Ответить
Конгресс США исключил сомалийских пиратов из списка преступных группировок

Сенат США утвердил билль «О сомалийских отрядах справедливости», согласно которому с вооружённых группировок сомалийцев, действующих в прибережных водах вокруг Африканского рога, снимаются обвинения в пиратстве. После подписания закона президентом эти группы получат статус «добровольческих отрядов справедливости» и возможность получать гранты от американских НКО.

К исключению сомалийских пиратов из списка преступных организаций призывали активисты Black Lives Matter. 12 июня в Вашингтоне состоялся митинг, собравший 100 тыс. участников, которые скандировали «нет расизму в африканских морях» и требовали пересмотреть решения Конгресса по сомалийским пиратам. После этих требований конгрессмен от штата Нью-Йорк Бен Ганн внёс в Палату представителей законопроект, который был рассмотрен и утверждён в рекордные 4 часа, и уже на следующий день его утвердил Сенат. Госдепу поручено разработать дорожную карту снятия ограничений против сомалийских борцов за справедливость, а также обеспечить их представительство при ООН, НАТО и других международных организациях.

«Несомненно, ярлык пиратов к этим парням приклеили расисты. Они не делают ничего плохого, просто отнимают деньги и ценности у богатых пассажиров судов и раздают их бедным жителям Сомали. Робин Гуд занимался тем же самым, но он - народный герой Англии, а этих парней считали преступниками просто потому, что они чёрные. Я хочу напомнить всем: чёрные жизни имеют значение, и никакие надуманные обвинения в якобы имевших место преступлениях не должны толкать нас на путь расизма», - сказал конгрессмен Бен Ганн.
https://panorama.pub/40293-kongress-ssha-isklyuchil.html

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 716
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21.06.2020 03:08 Ответить
Хто читав "Острів скарбів" Стівенсона, той має пам'ятати, хто такий Бен Ганн...

Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 6791
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21.06.2020 03:12 Ответить
Коли я тут, якось, написав, що козаки (в тому числі і запорізькі), по суті, нічим не відрізнялися від "вікінгів" ("норманнів"), епохи Середньовіччя - і ті, і ті були розбійниками, мені "трохи очі не видерли" "вишиватні патріоти"... Правда, коли я привів приклади того, як козаки грабували прибережні міста на Чорному морі, включаючи і болгарські з румунськими - Варну, Бургас, Сулин, Кілію, Ізмаїл, Констанцу, а також "погасили" неотриману від поляків платню за "московський похід" - взяли ясир з південних районів Московії, і продали його у Кафі, туркам, вони "язики у задницю позатягували...".
Ну, а тепер пішла "героїзація" "вікінгів Аденської затоки"... Правда, рано чи пізно, державам, що користуються Суецьким каналом, це не сподобається, і вони зроблять те, що зробив король Швеції з вікінгами, у Х столітті, на о. Готланд, чи Катерина Друга, з Запорізькою Січчю, в 18-му...
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21.06.2020 06:52 Ответить
Ви знову занадто серйозні. Я ж там посилання також дав. На той самий сайт. ))) https://panorama.pub/40293-kongress-ssha-isklyuchil.html
Хоча щодо козаків і вікінгів я з вами цілком згоден.
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21.06.2020 07:17 Ответить
Та я зрозумів... Просто від одного до іншого - один крок... Хто міг подумать, що звичайний жарт в українській гумористичній передачі про те, що "древній народ "укрів" викопав Чорне море...", буде сприйнятий російською аудиторією, як серйозні посягання України на Чорноморську акваторію?...
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21.06.2020 07:33 Ответить
Тогда нужно переименовать почти все алкогольные напитки, чтобы не оскорблять жителей Франции и Испании
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21.06.2020 00:05 Ответить
Не їж борщ-не ображай борщагівців.
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21.06.2020 02:00 Ответить
Пора перейменовувати гречку, - а то греки ображаються...
Американська компанія відмовляється від використання назви "Ескімо", щоб не ображати ескімосів - Цензор.НЕТ 1371
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21.06.2020 04:55 Ответить
А я-б, "дав по голові" тому, хто написав "ядриця виборча" - за знущання над українською мовою"... "Виборча" перекладається російською - "избиратєльная"... А тут потрібно писать "отборная", що українською звучить, як "відбірна", "добірна"... (Це вони ще не знають, що таке гречані крупи "проділ" і "смоленська" - там, взагані-б, "з плигу збилися...").
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21.06.2020 05:45 Ответить
Ні, все правильно. Там же чітко вказано знизу, що цей пакет гречки вартує одного голосу на виборах.
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21.06.2020 05:58 Ответить
Маразм зашкаливает. Скоро запретят чёрные автомобили, вангую.
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21.06.2020 12:09 Ответить
Скорее белые))
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21.06.2020 13:23 Ответить
В Атланте массово увольняются копы,негры скоро устроят геноцид белому населению,през.самодур - видимо в штатах что-то пошло не так.
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21.06.2020 13:13 Ответить
Байден прийде - порядок наведе! А то этот проституткин муж, друг )(уйла, уже всех задолбал... Выборы у них - 3 ноября, совсем скоро.
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21.06.2020 13:25 Ответить
Надо будет пройтись по американским ресторанам и сказать, чтобы переименовали котлету по-киевски, т.к. это оскорбляет мои украинские чувства.
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22.06.2020 06:43 Ответить
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