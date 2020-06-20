Американская компания отказывается от использования названия "Эскимо", чтобы не обижать эскимосов

Американская компания Dreyer's решила изменить название своего фирменного мороженого эскимо, чтобы не унижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.

Компания приняла это решение на фоне продолжающихся в США дебатов о расизме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы стремимся быть частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это название является уничижительным", - заявила руководитель отдела маркетинга Dreyer's Grand Элизабелл Маркес.

Компания также изменит и упаковку, на которой сейчас изображен мальчик в национальной одежде эскимосов.

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