Американская компания отказывается от использования названия "Эскимо", чтобы не обижать эскимосов
Американская компания Dreyer's решила изменить название своего фирменного мороженого эскимо, чтобы не унижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа.
Компания приняла это решение на фоне продолжающихся в США дебатов о расизме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы стремимся быть частью решения вопроса расового равенства и признаем, что это название является уничижительным", - заявила руководитель отдела маркетинга Dreyer's Grand Элизабелл Маркес.
Компания также изменит и упаковку, на которой сейчас изображен мальчик в национальной одежде эскимосов.
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Родственники Александра Пушкина остались крайне возмущены сложившейся ситуацией и обвиняют авторов агитационных видео за внесение изменений в Конституцию в расизме. По их мнению, подобная дискриминация тянет Россию во времена крепостного права.
«То есть про голубых они не забыли, когда снимали свое видео про усыновление ребенка из детдома! А мы, получается, не той ориентации или не того цвета что ли?! Да если бы не Пушкин у вас, белых, и Конституции бы не было! Александр Сергеевич является основоположником языка, которым вы бесплатно пользуетесь, и на этом языке ваша расистская Конституция написана! Так что вы перед нами на коленях должны стоять и каяться», - заявила Мария-Луиза фон Пушкинофф.
https://panorama.pub/40621-potomki-pushkina-raskritikovali.html
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Сенат США утвердил билль «О сомалийских отрядах справедливости», согласно которому с вооружённых группировок сомалийцев, действующих в прибережных водах вокруг Африканского рога, снимаются обвинения в пиратстве. После подписания закона президентом эти группы получат статус «добровольческих отрядов справедливости» и возможность получать гранты от американских НКО.
К исключению сомалийских пиратов из списка преступных организаций призывали активисты Black Lives Matter. 12 июня в Вашингтоне состоялся митинг, собравший 100 тыс. участников, которые скандировали «нет расизму в африканских морях» и требовали пересмотреть решения Конгресса по сомалийским пиратам. После этих требований конгрессмен от штата Нью-Йорк Бен Ганн внёс в Палату представителей законопроект, который был рассмотрен и утверждён в рекордные 4 часа, и уже на следующий день его утвердил Сенат. Госдепу поручено разработать дорожную карту снятия ограничений против сомалийских борцов за справедливость, а также обеспечить их представительство при ООН, НАТО и других международных организациях.
«Несомненно, ярлык пиратов к этим парням приклеили расисты. Они не делают ничего плохого, просто отнимают деньги и ценности у богатых пассажиров судов и раздают их бедным жителям Сомали. Робин Гуд занимался тем же самым, но он - народный герой Англии, а этих парней считали преступниками просто потому, что они чёрные. Я хочу напомнить всем: чёрные жизни имеют значение, и никакие надуманные обвинения в якобы имевших место преступлениях не должны толкать нас на путь расизма», - сказал конгрессмен Бен Ганн.
https://panorama.pub/40293-kongress-ssha-isklyuchil.html
Ну, а тепер пішла "героїзація" "вікінгів Аденської затоки"... Правда, рано чи пізно, державам, що користуються Суецьким каналом, це не сподобається, і вони зроблять те, що зробив король Швеції з вікінгами, у Х столітті, на о. Готланд, чи Катерина Друга, з Запорізькою Січчю, в 18-му...
Хоча щодо козаків і вікінгів я з вами цілком згоден.